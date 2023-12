Pádel: las figuras mundiales ya encienden el Pala Tour Fest 2023

El argentino Federico Chingotto es una de las figuras que tendrá la edición 2023 del Pala Tour Fest, que se desarrollará este miércoles 21 y jueves 22 de diciembre. De hecho, el transandino tendrá la misión de defender el título que logró en 2022 junto a Juan Tello luego de vencer en la final a Paquito Navarro y Martín Di Nenno.

“Contento de volver un año más a Chile, ya me tratan como si fuera de la cancha. Hacen un trabajo excelente y se van superando año a año. Intentaremos quedarnos con el título de nuevo”, expresó en la radio ADN.

Respecto de la competencia, Chingotto se refirió a la dupla compuesta por Arturo Coelho y Agustín Tapia, quienes son quienes lideran el ránking mundial.

“Son los número 1, el reto va a venir por ahí para convalidar el título, pero a mí me gustan los retos e iré con toda la ilusión de llevarme el título y hacer lo mejor posible. Daré todo para que la gente disfrute del espectáculo”.

“Estoy contento con la temporada, ha sido muy buena. Estoy terminando con Paquito y súper bien, jugamos seis a siete finales. Es el mejor ranking de mi carrera. Solo tuve una pequeña rotura en un torneo atrás, pero para todo lo que he viajado, estoy contento porque las cosas se hicieron bien”.

En tanto, Fernando Belasteguín, exnúmero uno del mundo, aseguró en la radio Cooperativa que “siempre digo que he tenido suerte en mi carrera, llevo 29 años como jugador profesional, he tenido algunos percances, pero han sido muy pocos para los años que llevo. No soy de disfrutar nada, estoy obsesionado con seguir mejorando, si no lo haces, el deporte te saca muy rápido”.

“No he sido capaz de disfrutar nada de lo que me ha pasado en mi carrera. Cuando termine, que lo tengo programado para el 2024, voy a disfrutar y valorar más todos los años como profesional y la suerte de estar tanto tiempo como número uno del mundo”.