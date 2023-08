La pataleta de Cristiano Ronaldo tras no ser elegido como el MVP de la final de la Champions Árabe

Cristiano Ronaldo tuvo una increíble actuación en el triunfo del Al Nassr sobre el Al Hilal, por 2-1. El portugués anotó dos tantos y comandó la remontada de su escuadra en la final de la Champions Árabe, obteniendo su primer título desde que se llegó a Medio Oriente.

El artillero se llevó todos los reflectores. Y es que sus dos anotaciones fueron clave para la coronación. Con su equipo en desventaja, primero, en el 74′, anotó la igualdad. Ya en el tiempo extra, concretamente en el 98′, marcó nuevamente tras un rebote en el travesaño y un posterior cabezazo en el área chica, entregándole a su escuadra la primera Copa de Campeones en 68 años de historia. Ronaldo, como capitán de su elenco, fue el encargado de levantar el trofeo.

“¡Estoy extremadamente orgulloso de ayudar al equipo a ganar este trofeo tan importante por primera vez! Gracias a todos en el club, los que estuvieron involucrados en este gran logro, y a mi familia y amigos por estar siempre a mi lado. ¡Fue un apoyo fantástico de parte de nuestros fans! Esto también les pertenece”, señalo el luso tras ganar el certamen.

A todas luces, fue la figura del encuentro. No obstante, esta apreciación no fue así para todos. La felicidad se borró de su rostro luego de que la organización del campeonato no lo eligiera como el mejor jugador del encuentro. De hecho, el elegido fue del Al Hilal. Sergej Milinkovic Savic se llevó el galardón. Una sorpresa para los presentes en el King Fahd Stadium.

Cristiano, que se llevó el premio al máximo goleador del certamen, con seis anotaciones, tuvo una curiosa reacción. El luso se vio notoriamente molesto por la situación. Incluso, entregó sus reclamos luego de no estar de acuerdo por la determinación.

Su reacción fue instantánea luego de que el serbio recibiera el premio. Acudió hasta los organizadores y les enrostró que él había marcado dos anotaciones y había logrado remontar el encuentro. La acción dio la vuelta al mundo rápidamente y se viralizó por redes sociales.