Fernando Díaz se lanza contra el arbitraje: “Hoy fue espantoso; nos sentimos absolutamente perjudicados”

Coquimbo Unido y Colo Colo animaron un intenso encuentro deportivo en el marco de la 21° fecha del Torneo Nacional. Ambas escuadras necesitaban la victoria para consolidarse en la parte alta de la tabla. Sin embargo, tras la igualdad 2-2, el resultado benefició más a Cobresal que consiguió sostener la distancia con sus más cercanos perseguidores.

Claro que en los locales el duelo no se dio como lo esperaban, desatando críticas contra el cuerpo arbitral liderado por Diego Flores. Así lo dejó claro el DT de los piratas Fernando Díaz.

“La verdad es que estoy medio podrido de los arbitrajes, estoy medio podrido con el tema. Hace rato que no reclamamos, pero esto partió cuando nos embarraron con tres puntos a principio de año por una cuestión reglamentaria en que alguien se equivocó en poner una equis y nos sacan tres puntos y hay clubes que han dejado la media escoba y no pasa nada”, señaló tras el encuentro.

“Después, en el partido con Católica el árbitro estaba ciego, no vio un penal que lo vio todo el mundo, más grande que una casa. En el partido con Curicó, el árbitro Sepúlveda informa que entramos cuatro minutos tarde y me deberían haber suspendido a mí, pero resulta que el Tribunal me absuelve porque entramos cuatro minutos antes, o sea el árbitro se equivocó por cuatro minutos, no por dos”, continuó relatando.

En cuanto a las situaciones de este sábado lanzó que “hoy fue espantoso, hay un gol absolutamente legítimo que nos anula el lineman antes que termine la jugada y fue legítimo, después hay un penal a Dylan Escobar, luego hay un montón de jugadas en que nos sentimos absolutamente perjudicados”.

Por último recalcó que “son jugadas muy decisivas, fue lo mismo que pasó con Católica, demasiado grotescas para no cobrarlas. Alzo la voz ahora porque me siento absolutamente perjudicado por los arbitrajes”, cerró sobre el tema.

Con el empate contra Colo Colo, y a la espera de que se complete la fecha, Coquimbo Unido quedó ubicado en el sexto puesto de la tabla con 31 puntos. Los albos, por su parte, quedaron ocupando el segundo lugar de la tabla con 34, quedando a ocho unidades de Cobresal, el sólido líder de la competencia.

Ahora, Fernando Díaz y sus dirigidos deberán prepararse para enfrentar la semifinal de la Zona Norte de la Copa Chile, justamente contra los mineros, en el duelo programado para este miércoles 16 de agosto desde las 20.30 horas.

Luego, por el Torneo Nacional, se verán las caras contra Audax Italiano en condición de visitantes el viernes 25 del mismo mes en La Florida.