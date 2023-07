“¿Qué se hará para reparar el daño?”: Las estrellas del fútbol defienden a Mendy tras su absolución en caso de violación

En agosto de 2021 el futbolista francés Benjamín Mendy era suspendido del plantel del Manchester City. Su nombre por esos días causaba revuelo mundial al ser denunciado por seis casos de violación y uno de agresión sexual en Inglaterra. Fueron dos años de suspenso, pero este viernes el lateral recibió la noticia de que fue declarado “no culpable” de los delitos que se le imputaban.

Sin embargo, el jugador, ahora de 28 años, se tomó esta sentencia con tristeza. “Mi vida en el fútbol está acabada”, declaró después de conocer el fallo Corte Chester Crown. Mendy había sido acusado de abordar a mujeres en discotecas en Manchester e invitarlas a fiestas privadas en su vivienda de lujo.

Su futuro en el deporte es un misterio. El campeón del mundo con la selección de Francia en 2018 lleva más de un año sin pisar una cancha, y su contrato con el Manchester City acaba de terminar.

La defensa de Depay

Su absolución causó múltiples reacciones en el mundo del deporte. Una de las más llamativas fue la del futbolista Memphis Depay, actual delantero del Atlético de Madrid. El artillero utilizó su cuenta de Twitter para escribir un extenso mensaje a favor de lo que tuvo que vivir su colega.

“Benjamin Mendy: declarado ‘no culpable’ en todos los casos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Quién va a ayudar a sanar a este hermano? ¿Quién va a ser el responsable de los daños causados en su nombre? ¿Cómo va a recuperar su carrera? Muchos años invertidos para convertirse en jugador de fútbol profesional… ¿Y ahora qué?”, comenzó escribiendo el jugador de la selección de Países Bajos.

El artillero colchonero dijo que habló con el zurdo durante en este proceso y creyó en su inocencia: “Nunca he tocado este tema porque no conocía todos los detalles, pero hablé con él una vez por FaceTime mientras estaba entre rejas y me he enfrentado a él en el campo un par de veces… Nunca vi ninguna maldad en él”.

Por último, lanzó un mensaje sobre la credibilidad perdida en este tipo de casos: “No podemos aceptar que nos pase esto como atletas. ¿Quién va a dar la cara por nosotros cuando lo necesitemos, no cuando el daño ya esté hecho? No giren la cabeza, gente”.

Vinicius y un mensaje potente

Otro que salió al paso de la situación fue Vinicius Jr. El jugador del Real Madrid publicó un extenso mensaje en Twitter, criticando a quienes difunden historias falsas y al rol de los medios de comunicación en todo aquello. “Lamento todo lo que has pasado, Benjamin Mendy. Perdiste dos años de tu carrera, pero eso es lo de menos de toda esta situación… ¿Y el daño psicológico? Seguro que tu vida nunca volverá a ser la misma”, comenzó escribiendo el brasileño.

En dicho texto también reflexionó en torno a los fácil que puede ser atacar la imagen de personas en la actualidad. “La cultura de destruir reputaciones ha hecho otra víctima más. ¿Hasta cuándo seremos acusados y condenados sin tener derecho a la defensa básica? Las noticias falsas se crean y difunden sin verificar ningún hecho (que es algo que personalmente sentí mucho en estas vacaciones) y luego la situación solo empeora. Ser responsable sería lo mínimo para cualquier profesional, pero hoy en día el trabajo serio se ha convertido en una excepción. No hay límites para obtener más clics y participación. Mi pregunta es ¿qué se hará para reparar el daño?”, acusó.