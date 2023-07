Pinilla arremete contra Pablo Parra por reconocer su amor por Colo Colo: “Son cuenteros los jugadores, menos mal que me retiré rápido”

Esta mañana Pablo Parra llegó a Chile para transformarse en el nuevo refuerzo de Colo Colo. El mediocampista viene en reemplazo de Marco Rojas, quien ya abandonó el plantel del Cacique y que no llenó el gusto futbolístico de Gustavo Quinteros. Este mismo viernes, el hombre que arriba a préstamo hasta fin de año con opción de compra desde el Puebla de México, fue presentado ante los medios de comunicación.

En esa instancia, el nuevo futbolista de los albos valoró su llegada al Monumental: “Sentirme el 10 de Colo Colo es importante por lo que significa, en el tema emocional lo estaba pasando mal en México y quería cambiar mi chip rápido para ponerme a punto”, comenzó diciendo.

Sin embargo, luego efectuó una declaraciones que generaron más de una reacción, en las que recordó su paso por la Universidad de Chile y puso a los albos como el cuadro más grande de nuestro fútbol: “En la U fue un año horrible para todos, nadie rindió en ese año porque estaba al borde de descender, se dio así y ya. Es un sueño que se me está haciendo realidad, toda mi vida he sido hincha de Colo Colo. Mi familia entera es de Colo Colo y de chico también lo fui. Es el más grande, lo he sentido así toda mi vida”.

La molestia de Pinilla

Mauricio Pinilla, exdelantero de la Universidad de Chile, contestó con molestia por las declaraciones que realizó Parra en su presentación en Pedrero. Acusó que dijo algo parecido cuando fue presentado en los azules a principios de 2019: “En la U dijo lo mismo, que toda su familia y primos eran azules. Son cuenteros los jugadores, menos mal que me retiré rápido”, contestó en radio Agricultura.

Cabe destacar que el exjugador y Parra no alcanzaron a coincidir en el CDA, puesto que Pinilla se fue de los azules a mitad de 2018, medio año antes del arribo del nacido Chillán.