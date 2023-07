Pablo Parra se olvida de la U en su presentación en el Cacique: “Colo Colo es el más grande, lo he sentido así toda mi vida”

Colo Colo se prepara para enfrentar la segunda parte del semestre. Al desafío propio de la competencia local se suma ahora el de la Copa Sudamericana, competencia a la que accedió después de terminar en el tercer puesto de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y para poder hacerlo de la mejor manera posible, la escuadra de Gustavo Quinteros sumó una nueva incorporación. Pablo Parra, volante de 20 años, llegó este viernes a Chile para sumarse al Cacique proveniente desde México.

El futbolista se unirá al cuadro de Macul hasta fin de año a modo de préstamo con la opción de compra. En su llegada al aeropuerto de Santiago el jugador comentó que la posibilidad de defender la camiseta de Colo Colo es algo “hermoso, muy lindo, de verdad que sí”.

A su vez aseguró que “no me esperaba” volver a Chile para vestir la camiseta de los albos, aunque expresó sentirse “muy feliz, contento” por la posibilidad de hacerlo.

Por último aseguró que aún no se ha contactado con Gustavo Quinteros para saber los planes que el DT tiene con él para los próximos partidos. “no he hablado con nadie de Colo Colo, solamente llego”, comentó.

En conferencia de prensa, Parra dejó en claro su felicidad. Incluso, no tuvo problemas en dejar atrás su paso por la U, club al que defendió hace unas temporadas.

“Sentirme el 10 de Colo Colo es importante por lo que significa, en el tema emocional lo estaba pasando mal en México y quería cambiar mi chip rápido para ponerme a punto. En la U fue un año horrible para todos, nadie rindió en ese año porque estaba al borde de descender, se dio así y ya”, comenzó diciendo. “Es un sueño que se me está haciendo realidad, toda mi vida he sido hincha de Colo Colo. Mi familia entera es de Colo Colo y de chico también lo fui”.

Debido a la proximidad de los encuentros, es posible que Parra no sea parte de los encuentros de este sábado contra O’Higgins por el Torneo Nacional ni contra América Mineiro, en la revancha de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. La opción más viable es que pueda sumar minutos el próximo fin de semana cuando Colo Colo deba enfrentarse contra Ñublense en el estadio Monumental.

En busca de continuidad

Parra, formado en Ñublense, fue transferido en 2021 desde Curicó Unido al Puebla de méxico donde realizó una buena primera campaña con los franjiazules. Allí alcanzó a disputar 35 partidos de los que 25 fue en condición de titular, sumando 2.023 minutos de juego. Aquello le significó incluso ser considerado para ser parte de las nóminas de la Selección chilena.

Claro que este rendimiento no alcanzó a sostenerse en 2023, en gran parte por las lesiones que tuvo que arrastrar y que lo forzaron a perder continuidad. Este año solo alcanzó a disputar siete encuentros, siendo titular en seis de ellos. Su último partido se remonta al 18 de febrero de este año, en la derrota por 1-3 contra Cruz Azul.

Además, en Colo Colo están conscientes de que las lesiones pueden ser un factor que puede amenazar el rendimiento del volante, pero confían en que trabajará para disminuir al máximo esta posibilidad.

Por otro lado, no deja de llamar la atención que se una a Colo Colo otro jugador que tiene paso por Universidad de Chile. De esta manera se una a jugadores como el portero Fernando de Paul y Leandro Benegas.

Su paso por los laicos se dio en un mal momento para los azules. En 2019 debió integrar el plantel que estuvo peleando en la parte baja y que estuvo a punto de descender.