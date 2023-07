“No comprende que el sueldo que gana proviene de recursos públicos; no entiende su rol”: comisión de deportes vuelve a la carga contra Harold Mayne-Nicholls por Santiago 2023

La invitación a Harold Mayne-Nicholls por la comisión de deporte de la Cámara de Diputados y Diputadas sigue complicando al director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023. El expresidente de la ANFP ha dicho que consideraba una perdida de tiempo ir a exponer, lo que generó molestia de la presidenta del ente, Erika Olivera, y sus colegas. Andrés Celis, uno de los parlamentarios que insistió con que la presencia del antofagastino era necesaria, declara contra el dirigente.

“Cuando se sentó en la mesa, en uno de sus comentarios, le señala a la presidenta de la comisión que en cuatro oportunidades le habría manifestado su intención de no asistir. Eso es primera vez que lo escucho de un invitado. Cuando a mi me invita, tengo la posibilidad de ir o no. El tenía libertad de no asistir y fue. Podía enviar una carta excusándose. Pero el aseguraba que estaba molesto, porque lo hacía perder tiempo”, dice el legislador de Renovación Nacional.

En esa línea, afirma que las respuestas del CEO de los Juegos Panamericanos no fueron las que esperaba. “No quedamos conformes con las explicaciones de Mayne-Nicholls. Creo que el director ejecutivo no ha entendido su rol. Tampoco comprende que el sueldo que gana proviene de recursos públicos, de los impuestos de todos los chilenos. Valoro que el sueldo de $10 millones y fracción se lo haya rebajado a $8 millones y medio. Eso no le quita la displicencia, las pocas ganas, el poco interés y casi la forma despectiva con que hablaba, observaba y respondía cada inquietud que nosotros teníamos”, sostiene.

Al momento en que el exvicepresidente de Blanco y Negro asumió en la organización del megaevento, el diputado Celis hizo un llamado para esclarecer las irregularidades. “Una señal clara sería que su nuevo director ejecutivo pidiera una revisión de las cuentas y gastos, a fin de esclarecer esta situación que empaña y pone en riesgo la realización de este importante evento deportivo en nuestro país”, decía en ese instante.

Andres Celis, diputado de Renovación Nacional. Foto: Leonardo Rubilar Chandía/AgenciaUNO

En ese contexto, el político esperaba ver algo de aquello el día que asistió el director ejecutivo a la Cámara. “Hay una serie de anomalías que deben ser investigadas, pero él contesta que se siente incomodo, que cree estar perdiendo el tiempo y dice que va a investigar y esclarecer todo después, porque ahora lo importante son los juegos”, señala.

El actual CEO de la corporación ha sido enfático en que todas las revisiones pertinentes se harán después de la finalización de los Panamericanos. “De aquí al 25 de noviembre, no se hará una investigación interna. Porque sino voy a gastar una cantidad de energía impresionante en eso y no en lo que es relevante hoy en día, que no es lo mismo que será en el próximo mayo. Hoy lo relevante es que estamos a cuatro meses y fracción y tenemos que llegar a los Juegos. Podría investigar estos cuatro meses y no vamos a llegar, y ahí me van a investigar a mí por no hacer la pega”, le dijo a El Deportivo tras asumir en su cargo.

Harold Mayne-Nicholls en comisión de deportes. Foto: Manuel Lema/AgenciaUNO

Presupuesto

En conversación con radio Cooperativa, Harold Mayne-Nicholls señaló que en su gestión han optado por la austeridad. “Hemos ahorrado cerca de 6.000 millones de pesos haciendo ajustes necesarios, entre ellos, volver a la escala de sueldos de 2022. Debíamos partir dando el ejemplo. Era necesario para darle tranquilidad a mucha gente que estaba inquieta”, expuso.

Sin embargo, para Andrés Celis, el gasto es un tema pendiente en la organización de los Juegos Panamericanos. “Nuestras dudas fundamentalmente se basan en que el presupuesto original era de 250 millones de dólares y ahora vamos en 650. Tenemos denuncias de tratos directos, de maltrato laboral, hubo un bloqueo por parte del IND, que ya fue desbloqueado, pero eso no significa que fueran aprobadas las rendiciones, ya que recién fueron presentadas”, enfatiza.

El exconcejal de Viña del Mar asevera que en la Corporación Santiago 2023 deben constituir una comisión que se haga cargo de resolver las inquietudes que plantea. “Mayne-Nicholls puede seguir haciendo su trabajo y enviar a alguien de auditoria de la corporación o algún representante del departamento jurídico, pero no puede impedir que fiscalicemos y tampoco puede enojarse. Esto no se trata de querer entorpecer sus juegos, sino de probidad y transparencia. Espero que recapacite y medite, y a la vez de organizar los juegos, pueda constituir una auditoria interna para ver lo que está sucediendo con los dineros”, finaliza.