“A los seis años abusaron de mí; a los 12 traficaba drogas”: el impactante relato de Dele Alli, la expromesa del fútbol inglés

Dele Alli muestra su lado desconocido. El futbolista británico, que ha perdido protagonismo en la élite europea del fútbol durante los últimos años, relata los pasajes más duros de su infancia. En conversación con el exjugador Gary Neville, para su podcast The Overlap, la otrora promesa del Tottenham cuenta que abusaron sexualmente de él en su niñez. “Fue a los seis años, un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa”, recuerda.

El volante de Everton está lejos de ser el deportista que se perfilaba en sus primeros años en los Spurs. Durante la última temporada no tuvo protagonismo, fue enviado a préstamo al Besiktas, donde las lesiones truncaron su avance. Su mal momento futbolístico lo llevó a beber y tomar pastillas para combatir el insomnio. Una vez que cayó en cuenta del deterioro de su salud, decidió internarse.

“Me da miedo hablar de ello. Cuando volví de Turquía y me enteré de que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará”, reconoce.

Dele Alli, en su paso por el Tottenham. Foto: Cath Ivill/Pool vía AP

En ese sentido, el mediocampista observa su pasado y rememora los pasajes más complejos de su vida. “A los siete años, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las sustancias. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado”, relata.

Todos aquellos traumas siguen en la memoria del nacido en Milton Keynes. Sin embargo, sabe que su vida dio un vuelco positivo tras ser adoptado a los 12. “Es una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas”, señala.

Pese a las oportunidades que tuvo en su segundo hogar, Dele Alli se sincera y señala que, pese a que ama el fútbol, se ha planteado dejar la profesión. “Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo. Estaba atrapado en un mal ciclo y en cosas que me estaban haciendo daño”, indica.

El inglés reconoce la importancia que tuvo Mauricio Pochettino a la hora de decidir seguir ligado a la actividad. El director técnico argentino fue quien apostó por el futbolista y lo llevó a la Premier League. “Fue el mejor entrenador y no podría haber pedido un DT mejor en ese momento. No era como una relación entre un jugador y un adiestrador. Sentía que era más profundo que eso. Era comprensivo con las decisiones que estaba tomando y me guiaba. Se preocupaba por mí como persona antes del fútbol”, apunta.

Tras la sincera charla entre Dele Alli y Gary Neville, distintas personalidades del fútbol han dejado mensajes de apoyo al exseleccionado de Inglaterra. “Orgulloso de Dele, por hablar y compartir su experiencia para tratar de ayudar a otros”, escribió Harry Kane, su excompañero el cuadro londinense.