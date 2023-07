La Garra Blanca mete a Colo Colo en nuevos líos con la Conmebol

Colo Colo se expone a un nuevo castigo de la Conmebol. Y otra vez por culpa de la Garra Blanca. Los albos fueron denunciados por el oficial de seguridad del encuentro que animaron ante América Mineiro, por la Copa Sudamericana, por una irregularidad que se produjo en el sector que ocupa el grupo más radical de los fanáticos del Cacique.

La información fue derivada de forma automática a la Unidad Disciplinaria del organismo, que resolvió abrir el respectivo expediente, caratulado con la serie CS.O-128-23.

La infracción

En general, el comportamiento del público en el duelo entre los albos y los brasileños fue muy bueno. No se produjeron incidentes de consideración y solo un par de llamados a descender de las cornisas a barristas que, precisamente, estaban en el sector Arica, alteró la sensación de tranquilidad con que se disputó el compromiso.

Sin embargo, la Conmebol no dejó pasar un detalle relacionado con los elementos de animación que utilizó la barra alba. “En su informe, el oficial de seguridad del partido reportó lo siguiente (sic)”: introduce la comunicación antes de entrar derechamente en los motivos. “Durante los actos de protocolo, en el sector norte, Tribuna ARICA, la barra llamada Garra Blanca ondearon banderas con Asta. Al respecto, informo que el club local hizo una solicitud para ingresar bandera de 1x1, dicha solicitud no hacía alusión a que éstas llevaran Astas, por lo que se autorizó y así mismo se reforzó y enfatizó que las banderas no podían llevas Astas de ningún tipo”, consigna, textualmente, el documento, al que accedió El Deportivo.

A esperar

Ahora, será la instancia sancionadora del fútbol sudamericano la que determine la sanciones que aplicará, La generalidad es que se trata de multas cuyos montos se deducen de los ingresos fijos que los clubes reciben por participar en las respectivas competencias que organiza la confederación sudamericana. El delegado del encuentro fue el uruguayo Aldo Gioia.

Solo por citar la actual temporada, Colo Colo ya había sido objeto de informes en los duelos de la Copa Libertadores frente a Monagas y Boca Juniors. De hecho, los graves incidentes que se produjeron en la tribuna Cordillera durante el encuentro ante los venezolanos derivaron en que el choque ante los transandinos se disputara con una capacidad reducida. Al partido ante los xeneizes, uno de los más esperados de la temporada, solo pudieron ingresar 24 mil espectadores, con el consiguiente perjuicio económico para el Cacique.

El Cacique fue denunciado, también, por el comportamiento de sus hinchas en La Bombonera, donde exhibieron billetes a los parciales locales a modo de provocación por la compleja situación económica que atraviesa el país transandino.