Pablo Parra ya está en Chile para sumarse a Colo Colo: “Es algo hermoso”

Colo Colo se prepara para enfrentar la segunda parte del semestre. Al desafío propio de la competencia local se suma ahora el de la Copa Sudamericana, competencia a la que accedió después de terminar en el tercer puesto de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y para poder hacerlo de la mejor manera posible, la escuadra de Gustavo Quinteros sumó una nueva incorporación. Pablo Parra, volante de 20 años, llegó este viernes a Chile para sumarse al Cacique proveniente desde México.

El futbolista se unirá al cuadro de Macul hasta fin de año a modo de préstamo con la opción de compra. En su llegada al aeropuerto de Santiago el jugador comentó que la posibilidad de defender la camiseta de Colo Colo es algo “hermoso, muy lindo, de verdad que sí”.

A su vez aseguró que “no me esperaba” volver a Chile para vestir la camiseta de los albos, aunque expresó sentirse “muy feliz, contento” por la posibilidad de hacerlo.

Por último aseguró que aún no se ha contactado con Gustavo Quinteros para saber los planes que el DT tiene con él para los próximos partidos. “no he hablado con nadie de Colo Colo, solamente llego”, comentó.

Debido a la proximidad de los encuentros, es posible que Parra no sea parte de los encuentros de este sábado contra O’Higgins por el Torneo Nacional ni contra América Mineiro, en la revancha de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. La opción más viable es que pueda sumar minutos el próximo fin de semana cuando Colo Colo deba enfrentarse contra Ñublense en el estadio Monumental.