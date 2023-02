¿Quién transmite? ¿A qué hora juega Garin contra Thiem?: los detalles del partido estelar del Chile Open

El torneo de tenis más importante del país comienza su desarrollo y en la primera ronda del evento ya hay un partido que paraliza a los fanáticos nacionales del deporte blanco. Se trata del duelo entre Christian Garin (100° ATP) y Dominic Thiem (99°), dos de los jugadores más importantes del cuadro.

Por un lado está el representante nacional, quien fue 17 del mundo y ha levantado cinco títulos ATP, incluido Río de Janeiro en 2020. Además, el nortino logró el año pasado su mejor actuación en un Grand Slam, al llegar a los cuartos de final de Wimbledon.

Thiem en cambio es una referencia planetaria. Ex tres del mundo y ganador del US Open de 2020, el austriaco ha sido uno de los jugadores más exitoso de la última década, fuera del Big Four. Además es entrenado por Nicolás Massú, por lo que su figura genera un gran apoyo dentro del público nacional.

¿A qué hora y dónde se juega el partido?

De acuerdo a la organización, el partido entre Christian Garin y Dominic Thiem se realizará el martes 28 de febrero a las 20:30 en el Court Central de San Carlos de Apoquindo, recinto que recibe por tercera vez el Chile Open.

Cabe destacar que el duelo será el último de una jornada en donde también saldrá a la cancha Nicolás Jarry (87°), quien enfrentará no antes de las 17:30 al peruano Juan Pablo Varillas (77°). Otro partido llamativo será el del italiano Fabio Fognini (82°) ante Tomás Etcheverry (76°).

¿Quién transmite por TV?

El duelo por la primera ronda del Chile Open será transmitido por el canal TNT Sports 2 y TNT Sports HD. También lo podrás seguir por La Tercera a través de un minuto a minuto en donde podrás informarte de todos los detalles.

¿Dónde seguir el ATP de Santiago por streaming?

Respecto a esté, y todos los partidos del Chile Open 2023 podrás seguirlos de forma online a través de la plataforma de Estadio TNT Sports.

La previa

Será la segunda vez que Christian Garin se enfrente a Dominic Thiem en un partido ATP y lo hará buscando su primera victoria ante el europeo. En su único registro previo el chileno cayó por 6-3 y 6-2 en el ATP 500 de Viena en 2020, aunque en condiciones totalmente distintas. Del cemento techado que hay en la capital de Austria, ahora pasaran al polvo de ladrillo en altura que se disputa en Santiago. Condiciones que ayudan a Garin, pero que tampoco le vienen mal al pupilo de Nicolás Massú.

Pese a que sus mayores logros se dieron en cancha dura (títulos en Indian Wells y US Open), Thiem es un especialista de polvo de ladrillo. Por ejemplo, en Roland Garros tiene dos semifinales (2016 y 2017) y dos presencias en el duelo por el título (2018 y 2019), cayendo en ambas ocasiones ante Rafael Nadal. Además, en el Masters 1000 de Madrid (que se juegan arcilla y a una altura similar a San Carlos de Apoquindo) también logró llegar en dos años a la final (2017 y 2018).

Por el lado de Garin, los factores positivos serán el público y el recuerdo de su consagración en este mismo recinto hace dos años. El título del Chile Open es uno de los más festejados por el chileno, quien necesita de puntos para poder volver a meterse en los puestos altos del ranking ATP. Además, llega a este evento sin defender unidades, por lo que todo sería ganancia para el nortino.