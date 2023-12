¿Quiénes juegan? ¿Cuándo comienza?: los detalles de la United Cup, el evento donde Chile tendrá a Jaime Fillol como capitán

2024 arrancará con tenis para los chilenos. Gracias a la tremenda temporada de Nicolás Jarry, quien cerró el año en el puesto 19 del mundo, el país clasificó a la United Cup, torneo en donde juegan las selecciones más importantes del planeta.

El evento se disputa de manera simultánea en dos ciudades de Australia (Sídney y Perth), dando inicio a la gira oceánica que tiene como gran atractivo el Australian Open. En el caso de Chile, sus duelos grupales se darán en la primera de estas.

Para el país será una aparición inédita, ya que nunca había clasificado al torneo que selecciona a sus representantes a través de los rankings ATP y WTA. Se hace una lista con los mejores tenistas de cada circuito y se van copando las plazas hasta completar los 18 cupos que tiene el certamen.

Este 2024 Chile enfrentará a Grecia y Canadá en el Grupo B del evento. Los rivales son dos naciones de gran nivel, ya que por ejemplo los europeos tienen el plus de contar con tenistas top ten tanto en el ranking masculino como en el femenino (Stefanos Tsitsipas (6°) y María Sakkari (9°).

En el caso de la escuadra nacional esta será compuesta por Nicolás Jarry (19°), Alejandro Tabilo (85°), Tomás Barrios (103°), Daniela Seguel (567°) y Fernanda Labraña (421°). Obviamente llama la ausencia de Christian Garin (82°), pero aquella explicación se debe a que en el torneo solo hay un partido de singles, por lo que se buscó potenciar el dobles con la formación titular del país.

Al igual que a los jugadores citados, el número uno de Chile también debe elegir al capitán del equipo para el torneo. Jarry optó por una jugada especial y decidió llamar a su abuelo Jaime Fillol, en lo que será una aparición estelar para el ex 14 del planeta.

“Yo le dije que obviamente estaba agradecido de la invitación. Luego, me llega un correo del director del campeonato Stephen Farrow y me pide que llene unos formularios, me informa el rol, las características...fue una sorpresa muy agradable. No tomé ni un segundo en decirle que sí a Nico”, confiesa Fillol de manera exclusiva a El Deportivo.

“No creo que haya un caso así en el mundo. Tiene esa gracia. Esa es la principal razón por la que estoy yendo. El nieto es el que tiene la opción de elegir al capitán. Las características de esta copa igual no son tan rigurosas y la función del capitán es algo distinta a lo que se acostumbra, ya que tiene un rol más amplio y no tan tradicional, ya que también tiene que ayudar y comunicar el propósito del campeonato, como una especie de diplomático”, añade el abuelo de Jarry.

El torneo comienza en la noche del 28 de diciembre, pero Chile tendrá su primera aparición el 30 de ese mes cuando enfrente a Canadá a las 20.00. El duelo ante los griegos en cambio será el 1 de enero a las 20.30 horas. Cuartos, semis y final se disputarán durante el fin de semana del 5 de enero de 2024.