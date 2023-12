Jaime Fillol y su inédito rol de abuelo y capitán de Chile en la United Cup: “No tomé ni un segundo en decirle que sí a Nico”

Una de las grandes sorpresas de la United Cup es la elección del capitán del equipo chileno. Este será nada más ni nada menos que Jaime Fillol, el abuelo de Nicolás Jarry, el número uno del país y quien lo designó en el cargo, al igual que el resto del equipo, que finalmente estará conformado por Tomás Barrios, Daniela Seguel y Fernanda Labraña.

La designación marca un hito, ya que nunca un abuelo había dirigido a su nieto en un torneo de estas características. Asimismo, marcará el regreso del extenista de 77 años a la conducción de un equipo nacional, desde su rol como capitán de Copa Davis en la década del 80.

“No creo que haya un caso así en el mundo. Tiene esa gracia. Esa es la principal razón por la que estoy yendo. El nieto es el que tiene la opción de elegir al capitán. Las características de esta copa igual no son tan rigurosas y la función del capitán es algo distinta a lo que se acostumbra, ya que tiene un rol más amplio y no tan tradicional, ya que también tiene que ayudar y comunicar el propósito del campeonato, como una especie de diplomático. Entonces, también es un labor de relaciones públicas”, señala Jaime Fillol a El Deportivo.

El mismo exnúmero 14 del mundo cuenta cómo se dio esa conversación con su nieto, actual 19 del planeta. “Parte por una pregunta de Nicolás que, por ser el jugador chileno con mejor ranking, tiene la posibilidad de elegir. Yo le dije que obviamente estaba agradecido de la invitación. Luego, me llega un correo del director del campeonato Stephen Farrow y me pide que llene unos formularios, me informa el rol, las características”, relata. Y añade: “Fue una sorpresa muy agradable. No tomé ni un segundo en decirle que sí a Nico”.

Jaime Fillol, junto a Nicolás Jarry, en las finales de la Copa Davis de este año. Foto: Luis Sevilla/@revesfotográfico.

“Esa experiencia (de haber sido capitán) la tengo, pero las características de esta copa tienen un sentido de unión, ya que demuestra que las distintas organizaciones del tenis profesional pueden hacer cosas en común. No entra en competencia con la Copa Davis, que tiene un historial de rendimiento muy obvio, sino que este es un torneo que busca unir, ya que están la ATP, la WTA y la Asociación de Tenis de Australia”, expresa.

En la reciente edición del certamen, Fillol acompañó a su nieto a Italia, donde se jugó la fase de grupos de las Finales y en la que Chile enfrentó a Suecia, Italia y Canadá.

El grupo saldrá de Chile el 26 de diciembre. Antes, como ya es una tradición, todo el clan Fillol va a la misa de las 20 horas del día 24 y luego el 25 de juntan en familia. En esta ocasión, el flamante capitán pasará con su hija Natalia y su esposo Martín Rodríguez y también con su hijo Jaime, que viajó especialmente de Estados Unidos junto a su familia.

La representación nacional jugará sus partidos en el Ken Rosewall Arena de Sídney, donde enfrentará a Canadá y Grecia en el Grupo B. Así, el estreno está programado para el 31 de diciembre ante los norteamericanos, para luego continuar el 2 de enero ante los europeos. El ganador del grupo enfrentará a un mejor segundo en la ronda de los ocho mejores.

¿Cómo se juega el torneo?

El torneo nació el año pasado, como una respuesta a las disputas que había generado la creación de la extinta ATP Cup. En ese sentido, se estableció este nuevo campeonato que también reemplazó a la Copa Hopman que se realizó hasta 2019. El torneo entrega hasta 500 puntos para los respectivos rankings y reparte US$ 15 millones en premios.

El certamen se lleva a cabo en Sídney y Perth. Cada una de las ciudades alberga tres grupos, donde se enfrentan todos contra todos. Clasifican los ganadores de cada zona y los dos mejores segundos, que se enfrentan en cuartos de final. El formato contempla dos partidos de singles (uno masculino y otro femenino) y uno de dobles mixto.