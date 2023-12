¿Cómo se elegirán las sedes?: comienza la carrera entre las ciudades chilenas para recibir el Mundial Sub 20

El fútbol chileno recibió una noticia algo inesperada, luego de que el Consejo de la FIFA decidiera de manera unánime entregarle a Chile la organización del Mundial Sub 20 de 2025. De este modo, por quinta vez el país organizará una cita planetaria tras la de 1962, el Sub 20 de 1987, el Sub 17 de 2015 y el Sub 20 femenino de 2008.

El presidente de la Federación de Fútbol de Chile Pablo Milad no ocultó su alegría tras la designación. “Será un evento histórico. Es un voto de confianza gigante, porque FIFA sabe y confía en que Chile tiene una capacidad tremenda para organizar eventos de talla mundial y así lo hemos demostrado a lo largo de la historia”, expresó.

Junto con ello también comenzó la carrera por ser una de las sedes de la cita. Para ello, el timonel del balompié nacional anunció que 10 ciudades están compitiendo para recibir la cita. De norte a sur, Arica, Iquique, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Concepción y Temuco son las aspirantes.

Los criterios

A la brevedad deberá establecerse un Comité Organizador Local para comenzar a definir los aspectos logísticos para albergar el certamen. Entre ellos, el criterio de las sedes, tomando en cuenta la calidad de los estadios y si estos cumplen con los estándares FIFA en cuanto a las luminarias, calidad del pasto y otras instalaciones.

Por otra parte, también se deberá establecer la cantidad de sedes que tendrá el torneo. En ese sentido, al ser Chile un país largo, los criterios geográficos serán claves, sobre todo pensando en que las ciudades postulantes están repartidas a lo largo de buena parte del país. De este modo, se deberán ponderar aspectos como la cercanía de los aeropuertos, si estos tienen conexión internacional y la capacidad hotelera, entre otras circunstancias. O también definir si todo se concentrará en pocos kilómetros o se extenderán por el territorio.

Asimismo, la FIFA deberá informar próximamente la fecha exacta del Mundial. Aunque, dadas las circunstancias, Chile ya está contra el tiempo. Es por ello, que las próximas semanas serán vitales para que la organización tome forma.