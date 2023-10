Radiografía a los rivales de la Roja en el fútbol de los Juegos Panamericanos

La selección chilena se prepara para los Juegos Panamericanos. Contrario a lo que pudo haber pensado el cuerpo técnico en otro momento, Santiago 2023 se visualiza como una competición clave a la hora de evaluar la continuidad de Eduardo Berizzo en Juan Pinto Durán. La derrota ante Venezuela dejó al técnico pendiendo de un hilo. Un mal papel en el certamen continental y no conseguir la cantidad de puntos optimas en la próxima doble fecha podría ser fatal para el estratega.

Sin embargo, un papel positivo en la región de Valparaíso generaría el efecto inverso y puede ser un aliciente para el Toto en la Roja. Si logra una presentación destacada, idealmente una medalla, se afirmará en el puesto que mantiene hace un año y medio.

El debut de la Roja Sub 23 es ante México, en el estadio Sausalito. La escuadra azteca se perfila como un rival complejo. De hecho, en la última edición se llevaron la medalla de Plata. No obstante, su presente no es el mismo que en Lima 2019. De hecho, ahora llegan con una serie de bajas que complican sus aspiraciones. Varios clubes de la Liga MX y uno de la MLS no quisieron prestarle futbolistas al DT Ricardo Cadena.

En total, son 12 los futbolistas que integraban la nómina para competir en Santiago 2023 que no pudieron viajar a territorio chileno. José Castillo (Pachuca), Roberto de la Rosa (Pachuca), Marcel Ruiz (Toluca), Raúl Rangel (Chivas), Andrés Montaño (Mazatlán), Ramón Juárez (América), Víctor Guzmán (Monterrey), Rodrigo Huescas (Cruz Azul), Diego Campillo (Juárez), Diego Medina (Santos), Jeremy Márquez (Atlas) y Jairo Torres (Chicago Fire) se vieron obligados a no defender a su país. Al no tratarse de una fecha FIFA, los equipos no tienen la obligación de prestar a sus elementos.

De esta forma, la convocatoria final de Cadena está compuesta por 18 jugadores. De ellos, solo dos son titulares habituales en sus clubes. Los últimos resultados han dado cuenta de la complejidad que tiene el técnico para conformar su elenco. Vienen de caer en amistosos por 2-1 ante Estados Unidos y 4-1 contra Japón.

Realidades opuestas

Los otros dos rivales de la Roja en los Juegos llegan en momentos muy disimiles entre sí. Uruguay trae a futbolistas que fueron campeones del Mundial Sub 20 a mitad de año. La Celeste panamericana será dirigida por Diego Reyes, el ayudante técnico chileno de Marcelo Bielsa.

En la nómina (que armó el rosarino) de 24 jugadores se incluyó a los monarcas juveniles Facundo Machado, Rodrigo Chagas (ambos de Nacional) y Juan Cruz de los Santos (River Plate). También llama la atención la inclusión de Rodrigo Piñeiro, jugador de Unión Española. El resto de los deportistas milita en el fútbol uruguayo. La delegación de Uruguay aterrizó en Chile este miércoles.

Por último, es República Dominicana la escuadra que se prevé como la más débil de la zona. De hecho, hace algunos meses la selección nacional se enfrentó con el combinado adulto de aquel país y fue triunfo para la Roja por un expresivo 5-0. De su nómina de cara a Santiago 2023 se repiten algunos nombres de aquella experiencia en junio: Michael Sambataro, Alex Jiménez e Isaac Baez.

En agosto pasado, cuando la Roja se enteró de sus rivales, Eduardo Berizzo anticipaba lo que será la competencia. “México es una liga representativa muy fuerte, Uruguay es el campeón mundial Sub 20 y seguramente esos jugadores disputarán este torneo y República Dominicana lo enfrentamos hace poco con la adulta y tenía jugadores de esta categoría. Es un grupo difícil y nosotros también seremos un rival complicado. En principio queremos desarrollar nuestra idea de juego, encontrar a los mejores futbolistas para desarrollarla y construir un equipo sólido para competir”, señalaba el argentino.