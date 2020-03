Roberto Cereceda: “Me salió caro pasar por los tres grandes"

Campeón con Colo Colo (2007, 08, 09). Campeón con la UC (Copa Chile, 2011). Campeón con la U (2012 y Copa Chile 2013). Es Roberto Cereceda (35 años), de los pocos futbolistas que pueden presumir o sonrojarse de haber jugado en los tres grandes del fútbol chileno. Hoy, enfundado en la camiseta de O´Higgins, recibe a uno de ellos, la U.

¿Cómo le va en O’Higgins?

Ha sido todo bueno. Me siento feliz. La institución tiene de todo y se trabaja con armonía. Rancagua es una ciudad bastante tranquila en comparación a Santiago. Es agradable vivir aquí.

¿Es especial enfrentarse a un ex equipo como la U?

No, ya voy por mi tercer año en O’Higgins. Con el tiempo, el partido más especial para mí en tema de sentimiento es Audax, de donde salí y le tengo cariño. Los partidos ante los grandes son especiales por la gente, está todo el mundo pendiente. Pero solo eso.

¿Le gusta Graff?

Sí, le estamos captando la idea para llevar a la cancha lo que quiere. Trabaja con mucha intensidad y llegó con ganas de conseguir cosas acá.

¿Se extraña al Fantasma Figueroa o ya había cumplido su ciclo con O’Higgins?

Yo no hablo de los técnicos que se fueron, porque se puede mal interpretar.

El año pasado, Figueroa dijo: “Coméntenle al señor Rueda, que anda buscando laterales, que yo tengo al mejor lateral izquierdo de Chile en este momento”.

A mí me encantaría volver a tener una posibilidad en la Selección, después de tantos años. Y me llena de confianza que un técnico hablara de esa manera de mí.

¿Y cree que está al nivel?

Me siento muy bien, maduro para jugar. También estoy bien físicamente. Me encantaría tener un llamado, sería ideal para demostrar lo que hago en O’Higgins hoy en día.

Beausejour se retira de la Roja. ¿Quién debe reemplazarlo?

Me gusta mucho como está jugando Parot, aparte que Católica juega muy bien y tiene un juego llamativo. Es vistoso el juego de sus laterales, tanto el de él como el del Chapa. Son niveles que llaman la atención para estar en la Selección.

Le ha tocado ver desde afuera como se quiebra su ex camarín, el de la Roja.

Yo soy bien reservado cuando tengo una visión solo de afuera. No tengo las dos versiones, solo ellos saben lo que está pasando.

¿Y mantiene relación con los que brillan hoy en Europa o se les suben los humos a la cabeza y se olvidan?

Para nada son así. Les puedo hablar o pedirles un favor y siempre he tenido una respuesta positiva. La humildad la llevan por dentro y los caracteriza. Muchos no sabemos lo que hacen, ayudan en sus poblaciones y familias.

¿Pero quiénes son sus amigos?

Orellana y Beausejour.

¿Qué dice de la salida de Pinto hacia Colo Colo? Usted que pasó por los tres grandes.

Cuando dejó O’Higgins conversamos el tema y la verdad es que cuando avanza la carrera uno va tomando decisiones que piensa que son las adecuadas en el momento. A Miguel no lo quisieron más en O’Higgins y desde otros clubes no le prestaron la atención que un jugador como él requiere. Colo Colo se acercó y eso uno lo valora, sea la institución que sea. Se sintió respetado y valorado, por eso tomó la decisión.

¿No es traición ir al archirrival?

Depende del punto de vista que lo mires. Cada uno puede tener su opinión, pero si en este caso la U no lo quería, que es donde él se identificó en su carrera, no sé qué tiene que hacer. ¿Decir no al equipo interesado en el momento? La gente opina sin saber. Como futbolistas necesitamos que se nos valore y respete un poco la trayectoria y lo que hemos hecho. Si un club no lo quiso hay que buscar opciones, y esa opción era Colo Colo.

En cuanto al cariño y respeto de las hinchadas. ¿A usted le ha salido caro pasar por los tres grandes?

Sí, de todas maneras. Me salió caro. Pasé por los tres y no me identifico con ninguno. El recibimiento cuando uno se cambia de un grande a otro no es muy positivo, es adverso a lo que uno espera, y es entendible. Ahí se entra en una lucha constante por ganarse al público y demostrar que uno puede jugar en otro equipo, que aguanta la presión. Hay un montón de factores que juegan a favor y en contra cuando uno toma esas decisiones.

¿Hoy se enorgullece o se sonroja?

Como deportista, obvio que es un orgullo pasar por los tres más grandes de tu país, además de jugar en la Selección. Son contados con los dedos los que han logrado salir campeón con los tres equipos. Me tocó eso y cuando me toque contar la historia a mis nietos o hijos obviamente que me va a llenar de orgullo.

¿En cuál fue más feliz?

Fui muy feliz en Colo Colo porque era el primer equipo grande donde estuve, al que deseaba llegar en ese momento, y llegué y salí campeón, entonces tengo momentos hermosos de cuando llegue, del grupo que había donde hice amigos. Llegué cuando estaba Borghi, que lo conozco desde pequeño, entonces tuve momentos de felicidad muy grandes. También en Católica, ya que después de que tuve un doping positivo me tocó volver a jugar ahí, salí campeón de Copa Chile a un gran nivel. Tengo lindos recuerdos de la UC también, a pesar de que fueron solo seis meses.

Pero es hincha de Colo Colo.

No me considero hincha de ningún equipo, lo que pasa es que mi familia era de Colo Colo, entonces siempre me llamó más la atención. Me he convertido en una persona que quiere que le vaya bien al fútbol chileno, al equipo que sea. No me considero hincha de ningún equipo.

¿Por qué a Colo Colo le ha costado consolidar un lateral izquierdo en los últimos años?

No tengo idea qué pasará ahí. No es llegar y jugar en un equipo grande. No sé si pasará por un tema de mala elección. No tengo la respuesta idónea.

¿O dejó la vara alta usted y luego Beausejour?

No creo, porque después Colo Colo igual ha conseguido cosas, ha salido campeón. Todos los equipos pasan por distintos procesos. Hoy en día es un puesto que ha costado más encontrarlo, no solo el Colo Colo. Pero está jugando De La Fuente, que lo ha hecho de buena manera y todavía hay que darle tiempo porque lleva pocos partidos de titular. En un club grande lo que más se necesita es confianza.

Usted vivió un episodio de dopaje en Colo Colo. Hoy le toca a otro deportista, Nicolás Jarry.

Le digo que crea siempre en lo que está defendiendo. Solamente él, sus cercanos y familia saben la verdad. La gente que no te conoce y solo ve la noticia simplemente te va a criticar sin tener un fundamento claro de lo que está pasando. Yo le aconsejo que en este momento se acerque a las personas que lo aman, que siga confiando en lo que él es, porque cuando uno obra bien al final de todo el bien siempre gana sobre lo malo. Es cosa de tiempo que él demuestre lo que está pasando, es un deportista de alto nivel y en su carrera va a tener más cosas positivas que negativas. Esto quedará como una anécdota de vida que lo hará crecer como persona.

En su caso. ¿Cree que la gente le creyó o ya se quedó con esa mancha en su carrera?

La memoria es frágil, muchos ni se acuerdan hasta que ven la noticia de lo que pasó. Y si hablan de la noticia, mucha gente no me cree que fue un té de coca, creen todo lo contrario, que yo me drogué en ese momento. Solo yo, mi familia y mis cercanos sabemos que no es así, por mi forma de ser y cómo he sido como deportista a través de los años. Lo importante es que uno esté tranquilo por lo que hizo, es como una ley de la vida, la gente que no te conoce le va a llamar más la atención lo negativo que lo positivo.

¿Debe parar el fútbol por el estallido social?

El estallido social es un tema bastante importante por lo que pasamos como ciudadanos en el país. Me gustaría que haya soluciones reales para la gente, incluyéndome entre la gente trabajadora. Se está peleando por algo muy justo contra una injusticia muy grande a través de todos los años. Pero la forma en cómo lo quieren hacer creo que en muchos lugares ha sobrepasado lo que nosotros esperamos protestando de otra manera. La violencia no es necesaria en algunos casos, mucho menos en el fútbol. Para nada tenemos que parar. Hay que tener un equilibrio sin afectar ni al fútbol ni a ninguna profesión que ayude para vivir día a día. Hay gente que ha perdido su trabajo por todo lo que está pasando, entonces hay que buscar la forma idónea… es complicado.

¿Cuántos años de electricidad le quedan al Eléctrico?

Me encantaría jugar a buen nivel hasta los 38 años, creo que puedo hacerlo. A fin de año cumplo 36 y me siento bien físicamente. Hasta los 38 creo que voy a estar en buen nivel para seguir demostrando que puedo estar en el primer nivel.

¿Y qué viene después del fútbol?

Terminé el curso de técnico, es una carta bajo la manga. Gracias a dios tenemos unas canchas sintéticas con mi papá en Santiago, un salón de eventos, además del negocio del motel. Aún no tengo claro lo que haré. Seguiré con los negocios, pero no sé si quiero ser entrenador.