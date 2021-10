Se cortó la racha: Betis cae goleado ante el Atlético de Madrid con Bravo de titular

Al Real Betis se le cortó la gran racha en LaLiga. En su visita al Wanda Metropolitano, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini cayó goleado por 3 a 0 ante el Atlético de Madrid y quedó, momentáneamente, en el 5° lugar del torneo, a la espera de lo que haga Rayo Vallecano. Con esto, el conjunto verdiblanco se mantuvo con 21 unidades. En tanto, Claudio Bravo fue titular y, a pesar del abultado marcador, tuvo un gran cometido.

El partido comenzó intenso. Ya al minuto de juego William Carvalho probó las manos de Oblak con un remate desde fuera del área que el guardameta local sacó de buena forma. Inmediatamente, el Atlético respondió con una jugada profunda que derivó en un córner que contuvo Bravo. Era la primera pelota que tocaban los guantes del guardameta chileno. Pero no sería la única, porque de ahí en más el arquero nacional empezó a tener mucha acción.

A los 9′, el chileno realizó un gran achique a Griezmann para evitar el primero de los colchoneros y mandar el balón al córner. Minutos después, contuvo sin problemas un débil tiro del francés. Sobre los 18 minutos del primer tiempo, la figura de Bravo se hacía monumental, tras ahogarle, nuevamente, el grito de gol a Griezmann, con una estirada notable sobre el palo izquierdo. Cuarta tapada de la noche para el chileno, quien ya se erigía como uno de los mejores del partido.

En tanto, Pellegrini se mostraba preocupado porque a esa altura del cotejo el Atlético se veía mejor. Con un juego muy directo, los colchoneros hacían daño a la defensa sevillana.

Pero a los 27′ Yannick Carrasco pudo con bravo. Con un tiro desde el costado izquierdo, el belga batió al capitán de la selección chilena, quien no pudo hacer nada ante el misil del extremo. Gol justificado por cómo estaba el encuentro en la capital madrileña, que a esa hora estaba cubierta por una lluvia torrencial.

A los 31′ el local volvió a preocupar y tuvo otra chance clara, tras un balón que se le escapó a Bravo y que Hermoso no pudo capitalizar. El Betis y Pellegrini no tenían reacción.

De ahí en más el Atlético se replegó y ya no buscó con tanta claridad el arco defendido por Claudio Bravo. Los de Simeone esperaban para contraatacar, mientras que los dirigidos por Pellegrini no encontraban el rumbo del encuentro. En ese sentido, las estadísticas del primer tiempo no mentían: 11 remates del Atlético, con 6 de ellos al arco, sobre los 6 tiros de la visita, que tal solo 1 de ellos fue al arco. Dominio del local que se hacía sentir en el Wanda. Con el resultado a favor de los de Madrid, y bajo la intensa lluvia, el partido se fue al descanso.

En la segunda mitad, el Ingeniero sabía que debía revertir la situación. Por ello, de entrada mandó a la cancha a Aitor Ruibal y a Tello, en desmedro de Rodrigo Sánchez y Juanmi Jiménez, buscando velocidad y profundidad.

Los cambios le hicieron bien al Betis, que empezó a mejorar paulatinamente. Primero, con un remate de Carvalho en el 52′. Luego a los 54′ a través de un cabezazo de William José, que preocupó a Oblak. Con esto, el cancerbero local ya empezaba a sentir el partido.

Pero el Atlético estaba en el Wanda y, a los 62′ una conexión Griezmann y Suárez encontró una sólida respuesta de Bravo, quien mandó al córner con un gran achique. Sin embargo, tras esa jugada, llegó el segundo gol del local a través de un autogol de Germán Pezzella, quien, con una extraña contorsión de cabeza, metió el balón por el costado derecho del arquero chileno. Bravo, impotente, miraba cómo la pelota se metía al fondo sin poder hacer nada.

De ahí en más, el Atlético se sintió mejor en la cancha. Replegado, como de costumbre en los equipos del Cholo, esperaba su momento. Carrasco, que seguía en cancha, era un constante peligro por izquierda, al igual que el francés Griezmann.

Y a los 80′ el Atlético mató el partido. Con un impecable contragolpe João Félix terminó por enterrar las aspiraciones del Betis. Con un Bravo vendido, el portugués definió cruzado. Nada que hacer para el arquero chileno. Resultado listo. De ahí en más, los locales se centraron en manejar el balón. Así, pasaron los minutos hasta el final.

Ahora, el equipo de Pellegrini y Bravo tendrán un importante desafío en LaLiga. Deberán jugar de local ante su clásico rival, el Sevilla de Julen Lopetegui el próximo domingo 07 de noviembre.