Selknam ya tiene a sus elegidos para el debut en el Súper Rugby Américas

La franquicia chilena “Selknam” tendrá su primer gran desafío de 2023 este sábado. Los nacionales saldrán a la cancha del Estadio Municipal de La Pintana para enfrentar a American Raptors en lo que será el debut del Súper Rugby América, torneo que viene a reemplazar la SLAR.

Es por eso que ya todo está preparado para el duelo que se llevará a las 18:30 de la jornada sabatina. Uno en donde Selknam definió a su XV inicial. Los dirigidos por Nicolás Bruzzone arrancaran con Salvador Luez, Tomás Dusaillant, Iñaki Gurruchaga, Santiago Pedrero, Pablo Huete, Clemente Saavedra, Ignacio Silva, Joaquín Milesi, Benjamín Videla, Rodrigo Fernández, Gaspar Moltedo, Matías Garafulic, Santiago Videla, Nicolás Garafulic y Francisco Urroz.

Quienes quedan en las reservas en cambio serán Diego Escobar, Javier Carrasco, Lucas Bordigoni, Bruno Sáez, Raimundo Martínez, Lukas Carvallo, José Ignacio Larenas y Pablo Casas.

Un equipo que destaca por un gran híbrido entre experiencia y juventud, una fórmula clave para un duelo que se anticipa muy físico. Aunque en Selknam piensan más en ellos que en el rival. “Nosotros si bien hicimos un estudio y análisis, la verdad es que no vimos mucho jugar a Raptors, es la realidad. Sin mentir, durante todos estos tres cuatro meses de trabajo, desde diciembre del año pasado, nos hemos enfocado en nosotros. Seguramente entrados en la competencia podremos empezar a trabajar sobre los rivales, pero sin ningún grado de egocentrismo y con mucha humildad, nosotros entendemos que tenemos que preocuparnos por nosotros hacer las cosas bien. Por eso creemos muy importante el trabajo y el desarrollo individual de cada una de las áreas”, comentó Bruzzone a La Tercera en conferencia de prensa.

Fue ahí mismo, que Matías Garafulic explicó su rol como uno de los capitanes de la franquicia y cuál es su forma de relacionarse con los jóvenes desde su sitial, siendo que recién tiene 22 años. “Esta es mi cuarta SLAR, estoy muy contento con el nombramiento de capitán. Yo personalmente prefiero demostrar mi liderazgo dentro de la cancha con acciones. Me gusta demostrar con acciones qué es lo que tienen que hacer ellos. Obviamente siempre me he sentido apoyado por por los más experimentados que siempre nos ayudan en la cancha. Estoy muy feliz de este nuevo rol y busco seguir creciendo para estar dentro de la nómina de los 33 que irán al Mundial de Francia”, expuso ante los medios.

El sueño de llegar a Francia pasará en gran medida por lo que él y sus compañeros puedan hacer en esta nueva SLAR. Selknam siempre ha sido la columna vertebral de Los Cóndores y para este año eso queda aún más claro, ya que por primera vez la franquicia no tendrá jugadores extranjeros entre sus filas, abriendo la oportunidad a jugadores que antes no tenían la chance de mostrarse en este escenario.

Además, el formato para este 2023 es distinto, ya que no solo se sumaron tres equipos a la competencia, sino que pasará a jugarse en duelos de ida y vuelta y no en una burbuja. Ese sistema estaba pensado desde la primera edición, pero recién para esta temporada (la cuarta que se disputa) se logró realizar.