Tres chilenos superan el corte del Chile Classic en un día marcado por la gran ronda de Felipe Aguilar

En un día de gran golf en el Prince Of Wales Country Club, tres golfistas nacionales aseguraron su presencia en el fin de semana del Astara Chile Classic. Entre ellos, Felipe Aguilar quien deslumbró con una tarjeta diaria de seis golpes bajo par.

El histórico golfista chileno, quien hoy también tuvo que jugar el último hoyo de la primera ronda, logró ascender 54 puestos en la tabla general, quedando dentro del top 30 del torneo. Exactamente en la posición 27, igualado junto a otros 11 golfistas con un saldo de -7. Un día estelar para el jugador del European Tour, quien no tuvo bogeys y anotó birdies en los hoyos uno, dos, cuatro, siete, ocho y once.

“Fue una muy buena ronda. Jugué muy sólido. Perdí oportunidades como no hacer birdies en los par cinco pero, pese a eso, fallé dos o tres greens, pero hice el up and down y me recuperé. Haber teminado sin bogeys fue una buena noticia. Empecé con muy buen ritmo y eso me ayudó mucho para el resto del día. Me lo tomé con mucha calma. Eso ayuda mucho cuando la cancha está difícil, como lo está la del Country”, explicó el golfista de 48 años.

Pero no solo Aguilar festejó este viernes, ya que Hugo León y Matias Domínguez también aseguraron su presencia dentro del corte del fin de semana. El primero llegará a la tercera ronda con un acumulado de -6 y el segundo con cinco bajo par, justo al límite del grupo de jugadores que siguen con vida.

Lamentablemente, uno que no pudo continuar su paso por el evento fue Cristóbal Del Solar, el chileno que en papel aparecía como protagonista. No pudo mantener el nivel mostrado en los otros torneos del Korn Ferry Tour y se despide de Santiago con una tarjeta de dos golpes sobre la exigencia del campo.