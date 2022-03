¿Cuándo juega Universidad de Chile el partido pendiente contra Unión Española por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile y Unión Española se enfrentan en el partido pendiente que quedó de la sexta fecha del Campeonato Nacional. La U viene de igualar 1-1 frente a Curicó Unido, mientras que los hispanos derrotaron a Ñublense 1-0 en el estadio Santa Laura.

¿Cuándo juega Universidad de Chile contra Unión Española?

El partido entre Universidad de Chile y Unión Española se juega este domingo 27 de marzo.

¿A qué hora juega la U?

Universidad de Chile juega a partir de las 16:00 horas de este domingo en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Sigue el minuto a minuto con todos los detalles del compromiso en El Deportivo.

La Previa de Universidad de Chile vs. Unión Española

Universidad de Chile viene en crisis. El equipo de Santiago Escobar está muy lejos de convencer a sus seguidores pues marcha en el lugar 10 tras igualar en su anterior partido frente a Curicó Unido 1-1 como locales en el estadio Santa Laura.

De todos modos, al interior del plantel de la U no se inquietan por las críticas de sus hinchas. “Los comentarios negativos no los leo ni los veo porque no tengo redes. Si al hincha no le gusta como juego, está en su derecho a manifestarse”, aseguró el uruguayo Álvaro Brun, quien agregó que “no estoy 100 por ciento contento con mi rendimiento, como calculo que la gran mayoría del plantel le debe estar pasando”.

Con respecto al partido frente a Unión Española, Brun comentó que el rival “es un equipo ofensivo. Si los dejamos jugar, pueden hacer daño. Nosotros queremos mantener lo bueno y mejorar los errores. Sabemos que estamos al debe y debemos mejorar”.

En tanto, el entrenador Santiago Escobar manifestó que su futuro en la U está en la mira: “En la medida que no se consigan los resultados la presión va a existir”, confidenció en la antesala del partido contra Unión Española.

“Necesitamos proponer más, tener más precisión y un fútbol más elaborado cuando se pueda. Esperamos tener ese partido que tanto anhelamos de jugar bien y ganar”, aseguró.

Televisión: ¿Dónde puedes seguir y ver el partido de Universidad de Chile y Unión Española?

Streaming Universidad de Chile vs. Unión Española

Por streaming, puedes seguir el partido entre Universidad de Chile y Unión Española a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a la U y a los hispanos.

Puedes seguir el fixture y las estadísticas más destacadas del campeonato de Primera División.