Álvaro Brun no se inquieta con los críticos de la U: “Si al hincha no le gusta como juego, tiene derecho a manifestarse”

Álvaro Brun no se inquieta. El volante atraviesa por un opaco presente tanto en lo personal como en lo colectivo con la Universidad de Chile, cuadro con el que registra cuatro partidos sin ganar en el Torneo Nacional. Su rendimiento no ha sido el esperado por los fanáticos azules, razón por la cual ha sido blanco de críticas. Eso sí, el uruguayo aseguró no hacerse problema por los comentarios en su contra, además de reconocer que su nivel y el del equipo están muy lejos del ideal. Solo piensa en mirar hacia adelante y mejorar.

“Los comentarios negativos no los leo ni los veo porque no tengo redes. Si al hincha no le gusta como juego, está en su derecho a manifestarse”, manifestó el jugador proveniente del Montevideo City, conjunto en el cual compartió con el nacional Marcelo Allende.

El charrúa manifestó su descontento con su propio desempeño. “No estoy 100 por ciento contento con mi rendimiento, como calculo que la gran mayoría del plantel le debe estar pasando”, comenzó diciendo al respecto. Y añadió: “Yo trataré que los comentarios sean positivos en el próximo partido, quizás no fue el mejor, pero no lo hice mal tampoco”.

También detalló cómo sintió la presión de la fanaticada estudiantil en el duelo ante Curicó Unido, partido que terminó con un empate 1-1. “Dentro de la cancha vi que cuando lateralicé en un par de pases para tener posesión, ese murmullo era porque no íbamos ganando, pero como jugador tengo que decidir y si es lo mejor para el equipo, lo voy a hacer”, comentó.

Pese a resaltar las mejoras que, a su juicio, ha logrado su escuadra, el volante se mostró consciente de que a los estudiantiles aún le quedan muchos aspectos por mejorar “En el último partido hemos mejorado en lo defensivo. Debemos ser más cortos y manejar la pelota de mejor manera. Nos tenemos que hacer más fuertes. Sabemos que estamos al debe en la posesión y en ocasiones de gol”, puntualizó.

Brun, en el Superclásico ante Colo Colo. FOTO: Agencia Uno.

“Nos sentimos un poco más sólidos en defensa. Estamos en un momento difícil, pero debemos saber manejar estas situaciones. Hay que saber manejar la pelota para sentirte dueño del partido”, añadió.

Brun, además, adelantó lo que será el duelo ante Unión Española, este domingo 27 de marzo (16.00 horas): “Es un equipo ofensivo. Si los dejamos jugar, pueden hacer daño. Nosotros queremos mantener lo bueno y mejorar los errores. Sabemos que estamos al debe y debemos mejorar”.

Y, finalmente, valoró la nominación de Ronnie Fernández a la selección chilena, para la última doble fecha de las Eliminatorias, razón por la que no estará frente a los hispanos. “A Ronnie es la primera vez que lo citan y nos pone orgullosos. Va a hacer falta su experiencia, pero los que están, debemos estar a la altura”, afirmó.