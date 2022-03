Generación Dorada, Lasarte y hasta la futura elección de la ANFP: todo lo que está en juego en la visita de la Roja al Maracaná

Ya solo restan horas. A las 20.30, Chile visita el Estadio Maracaná, donde enfrentará a su bestia negra. Hoy, la Roja busca el milagro para seguir soñando con Qatar 2022. Asistir o no al Mundial es un objetivo deportivo, pero también mueve la brújula en otros aspectos.

¿El fin de la Generación Dorada? Si el Equipo de Todos queda afuera del Mundial, es una realidad que los históricos perderán terreno en las nóminas. Pese a que Arturo Vidal no se resigna y asegura que no es su última oportunidad, si se observan los números con frialdad, para otro proceso ya tendrán una edad muy avanzada.

En la convocatoria actual aparecieron casi todos los emblemáticos que están disponibles. Uno a uno:

Claudio Bravo para 2026 ya tendrá 43 años

Mauricio Isla y Gary Medel, 38

Charles Aránguiz y Alexis Sánchez, 37

Arturo Vidal, 39

Eduardo Vargas, 36.

Es cierto que podrían seguir jugando, pero es desproporcionado pensar que serían capaces de liderar un seleccionado.

Eso no es todo. También está en juego el millonario premio que se llevaría el plantel de la Roja en una eventual clasificación. Solo por clasificarse, la ANFP asegurará US$ 2 millones. Y por disputar la primera fase del certamen agregará US$ 10 millones.

Gary Medel y Arturo Vidal durante las prácticas del martes en Juan Pinto Durán. (Imagen: @LaRoja)

¿Y Machete?

El último año ha sido muy movido para la Selección. Martín Lasarte debutó el 26 de marzo de 2021. En 12 meses ha disputado, entre amistosos, Eliminatorias y Copa América, una veintena de encuentros. Más de lo común, pero lógico, el calendario se apretó luego de casi no ver actividad durante el 2020.

Su futuro es claro. De acuerdo al contrato, el vínculo terminará diez días después de que el equipo finalice su proceso para la próxima Copa del Mundo. O sea, si es que Chile queda afuera de Qatar, el 8 de abril, Lasarte ya no será el seleccionador. En caso de avanzar al repechaje y perderlo, se irá el 24 de junio.

Si el objetivo se logra y la Roja se mete en el torneo de los mejores, es la misma lógica, una decena de días después del Mundial, el charrúa partiría. Claro que en ese contexto, es más probable que se negocie.

Martín Lasarte en el empate 1-1 entre Chile y Bolivia. (Imagen: AGENCIAUNO)

La lucha de Quilín

Pablo Milad está considerando ir a la reelección, pero sabe que el resultado de la Roja en las clasificatorias será clave a la hora de hacer evaluaciones sobre su proceso. Hasta el momento, son más los instantes críticos que las alegrías, pero una eventual participación en el Mundial sería un golpe anímico dentro de la ANFP.

Luego de vencer a Lorenzo Antillo y quedar al mando de la Federación, una de sus primeras tareas fue lidiar con la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Chilena. En ese periodo aterriza en Chile la figura de Francis Cagigao, con la misión de armar un camino para los próximos años. En esos días, también, se termina fraguando la llegada de Lasarte.

Los focos de su mandato están puestos en la crisis del arbitraje, la polémica con Turner, los cierres de torneo eternos y las constantes disputas fuera de la cancha para definir situaciones futbolísticas. Una realidad que cada vez es más común en el balompié criollo.

Pablo Milad llegando a las oficinas de la ANFP en su tiempo como dirigente de Curicó Unido.

Es de público conocimiento que desde 2010 a la fecha, las elecciones son un proceso tormentoso. Primero, la conocida historia entre Harold Mayne-Nicholls y Jorge Segovia, que terminó con Sergio Jadue al mando de la Asociación. Luego hubo una reelección tranquila para este último; no obstante, cuando se destapó el FIFA Gate, escapó del país como testigo protegido del FBI.

En un contexto legalmente complejo asume Arturo Salah. La salida del ex presidente de Blanco y Negro fue relativamente normal. Vale mencionar, eso sí, que hubo cuatro rondas de sufragios para definir al ganador. Encima, Sebastián Moreno, vencedor de aquella larga elección, renunció antes de terminar su periodo, debido a las críticas a su gestión y las constantes disputas de bloques en el consejo.

Todas teleseries que, por como se vislumbra el panorama, podrían repetirse cuando se defina al próximo regente del fútbol chileno. En reflexión aún, Milad sabe que uno de sus pisos es la Selección.