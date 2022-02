Francis Cagigao: “Pocos entrenadores en el mundo han tenido un año tan difícil como Martín Lasarte”

Las últimas semanas de Francis Cagigao han sido movidas. Intensas, incluso llegando a perder conexiones de vuelos en aeropuertos. La semana pasada, por ejemplo, estuvo en Brasil preparando la logística para el duelo en el que La Roja enfrentará al local, a fines de marzo. Un duelo que asoma clave para las aspiraciones de anotarse para Qatar 2022. Y hace unas horas, con Martín Lasarte de acompañante, el español se embarcó rumbo a Europa para visitar a los referentes de la Generación Dorada. También para evaluar presencialmente a Ben Brereton, quien está en un tratamiento intensivo para recuperarse de la lesión al tobillo que lo tiene en duda para la doble fecha eliminatoria. Dar el último aliento, el último empujón, parece ser la consigna. Hoy todo suma.

Entre toda esa apretada agenda, el director deportivo se hace un tiempo para conversar con El Deportivo. La ilusión de meter a Chile en el Mundial está a tope. También la idea de posicionar sus proyectos, como la instauración del departamento de scouting e identificación de jóvenes talentos que deben tomar la bandera de la regeneración.

¿Qué balance hace de la última doble fecha eliminatoria?

Fue positivo en el sentido de que el juego que desplegamos fue muy bueno. No fuimos inferiores en juego, en nada, a Argentina. Se perdió el partido por un error individual, pero está claro que cuando Chile hace que Argentina no llegue a su arco en toda la segunda mitad, te dice que es muy bueno. Argentina tiene jugadores que te marcan la diferencia arriba. No merecimos perder. Eso lo puede decir cualquier persona que vio el partido.

No lograron sacar ventaja ante Argentina en Calama...

Eso mucha gente lo entendió mal. No teníamos ninguna ventaja, pero ninguna, en llevar a Argentina a Calama. Esa no era la razón de ir a Calama. La razón era preparar el partido en La Paz. Sabíamos que Argentina le había ganado a Bolivia en La Paz. La mayoría de nuestros seleccionados venían de Europa. Lo que sí es verdad, es que esos siete días nos ayudaron muchísmo en Bolivia. El equipo no notó ahí la altura. Brereton jugó como si hubiese jugado un partido en Europa. Martín Lasarte planteó un partido muy inteligente. Y los cambios que hizo, porque todos hablan de los cambios cuando las cosas salen mal, pudimos ver que al equipo le dieron otro aire. Entraron jóvenes, futbolistas de regeneración.

¿Lasarte hace malos cambios?

No creo que dos personas vean el fútbol de la misma manera. Todos tenemos nuestras preferencias hablando de un deporte como el fútbol. Te diría que pocos entrenadores en el mundo han pasado un año tan difícil como Lasarte. La pandemia, todas las restricciones que tuvimos, no pudimos hacer microciclos por el calendario. A veces es hasta difícil trabajar. Lo ha hecho con una dignidad impresionante. Pienso que es un entrenador perfecto para Chile. Detrás de un cambio hay muchas cosas, que la gente no entiende. Fatiga, jugadores que piden el cambio. Hay muchas variables.

¿Ha cumplido Lasarte como técnico?

Yo cuando llegué a Chile y hablé con Martín le dije que teníamos que llegar vivos a las dos últimas fechas de las Eliminatorias. El equipo estaba con cuatro puntos de 12, sextos en la clasificación a un punto del séptimo y a dos del octavo. Estábamos fuera de puestos del Mundial y de repechaje.

¿Esa era la meta para Lasarte?

Esa era la meta que yo le puse. Cuando yo entré no había cuerpo técnico, no había estructura. Había un grupo de jugadores algo fracturado. Dentro de los objetivos era curar esas heridas de grupo, fomentar una mentalidad positiva dentro de ese grupo y llegar vivo a estas dos últimas jornadas. Se ha cumplido todos esos objetivos.

¿Recibieron a una Selección que ya se daba por eliminada?

No, eliminada nunca. Te das por eliminado cuando matemáticamente lo estás. Lo que sí, el grupo no estaba todo lo unido que podía estar. A estas altura, es algo reconocido por todos. No tengo que entrar a explicarlo yo.

¿Lasarte continuará en el cargo si Chile no va al Mundial?

Creo que hablaremos de ese tema cuando corresponda. Lasarte ha hecho un gran trabajo. Chile, como país futbolístico, se tendrá que sentar y pensar si el cambiar por cambiar continuamente, sea en entrenadores, directivos, en gente del staff, es o no una cosa buena. Cambiar por cambiar. En el fútbol para poder marcar una línea positiva tienes que construir. Para construir tiene que haber algo de paciencia. Ahora mismo tenemos una línea marcada de regeneración. Se hablará del futuro cuando toque.

Ya sea por lesiones o expulsiones, Lasarte nunca ha contado con la totalidad de la Generación Dorada...

Cuando te hablé antes que Lasarte ha sido uno de los técnicos que peor lo ha pasado, esa es una de las razones. Prácticamente nunca hemos podido jugar con el equipo que Martín tenía en mente. Unas veces por lesiones, otras por Covid, otras porque otro país cerró las fronteras. Lasarte lo ha tenido muy complicado para armar un once.

Quizás las lesiones nos dan una señal de que se acerca el fin de la Generación Dorada...

No diría que el fin. Le queda gasolina en el estanque a estos jugadores. Para que sea el fin tienen que venir y le tienen que quitar la camiseta. Estos no se la van a dar porque son ultracompetitivos. También es cierto que nos encontramos con una situación atípica que cuando llegué el plantel tenía once amarillas, en apenas cuatro fechas. No hablaré del pasado cuerpo técnico, pero esas situaciones nos van limitando.

¿Qué material para trabajar con los jugadores le dejó Reinaldo Rueda?

Sin comentarios. No hablo de entrenadores anteriores.

Rueda venía ya con un proceso cuestionado ¿No debió salir antes de la Selección?

¿Rueda? No estaba cuando yo llegué. Como todos sabemos, teníamos cuatro de 12 puntos. No supimos qué pasó en el proceso anterior, no quedamos con información. No puedo hablar ni hablaré nunca.

¿Cree que Chile le puede ganar a Brasil en el Maracaná?

En el fútbol nada es imposible. Las estadísticas sí te dicen que es imposible y quizás prácticamente imposible, pero la historia está para cambiarla.Yo me acuerdo mucho del partido de Nadal en el Abierto de Australia. En la pantalla salió que Nadal tenía un 4% de posibilidades de ganar el partido. Y lo ganó. Las estadísticas están muy bien, pero están para romperlas.

¿Si se pierde con Brasil se dan fuera del Mundial?

No, porque la estadística lo va a marcar. Puede ser que sí, puede ser que no. Me gusta ir partido a partido, porque está claro que si sacamos un resultado positivo, incluso no ganando, estamos muy vivos. Y si no sacamos un resultado positivo, lo tendremos más complicado.

Al menos tendrán a Alexis Sánchez en su mejor versión de los últimos años...

Sí, si bien no ha jugado de titular en los últimos partidos, para nosotros es un jugador de tremenda importancia. Es muy importante que llegue en buen estado de forma. Fue vital para nosotros en La Paz. Esperemos que llegue en la misma forma para estos dos partidos. Ha recobrado ese ímpetu de ser determinante en el área. Todos queremos ver a Alexis pisando el área.

¿Le llama la atención que Alexis no sea titular en el Inter?

Sí, me llama la atención. Pero no me quiero meter en la labor de los entrenadores. Pero sí me sorprende que por el estado de forma en el que está, no sea titular. También es verdad que el Inter tiene grandes futbolistas en punta.

¿Cómo evoluciona de la lesión Brereton?

Estamos evaluando los informes y las imágenes con nuestra área médica. Hablo con el jugador, con el club. Iremos con Martín Lasarte a Europa a realizar una gira y aprovecharemos de visitarlo. Estaremos muy pendiente porque Ben ha sido un jugador de tremenda importancia para la Selección.

¿Ben debe tomar la bandera de la regeneración?

Está claro que es uno de ellos. Es un futbolista de 22 años. Pero también está Marcelino Núñez. Cuando fuimos a la Copa América llevamos muchos jóvenes y muchos nos criticaron. Ahora esos jugadores están siendo más protagonistas. Y aprendieron mucho, en el día a día con esos futbolistas. Está Montecinos, Suazo.

¿La gira por Europa apunta a motivar a los jugadores pensando que esta doble fecha es la última posibilidad de ir al Mundial?

Se puede mirar desde ese enfoque, pero yo prefiero mirarlo desde otro. Desde que llegamos nunca hemos podido salir a verlos, por la pandemia. Si no era una ola de contagios, era otra. Se cerraron varias fronteras y yo no pude ni entrar. Es algo muy necesario, que debe hacer todo director técnico y cuerpo técnico. Y también, como bien dices, todo lo que podamos hacer ahora para ayudar es poco.

¿Su cargo no está en duda si Chile no va al Mundial?

Yo vine a Chile para poner una estructura a una Federación que no tenía nada. No había cuerpo técnico en la Selección, no había fútbol formativo, no había técnico Sub 15, Sub 17, no había metodología de fútbol formativo. No había departamento de identificación. No había un área médica propia. Estamos en eso en este momento. No teníamos métricas para la identificación de fútbol joven. No trabajábamos con Data. Todo eso lo conseguimos en 11 meses. Si usted ahora me pregunta si vine a Chile para que Chile vaya al Mundial, la pregunta sería ilógica.

Pero si Chile no va al Mundial sería un fracaso que se daría durante su gestión...

Fracaso, jamás. Este proceso no fue empezado por mí. Yo llegué a un proceso que estaba en marcha, Lasarte tampoco. Nosotros hemos mantenido el barco a flote durante todo este tiempo. Si llega a puerto o no, lo veremos. Está difícil, sí. Pero lo intentaremos con todo. Yo vine a un trabajo federativo a un país que tenía cero estructura.

Y si no es usted ni Lasarte. ¿Quién es el responsable si no se va al Mundial?

Está claro que también hubo un directorio que llegó a mitad de camino. Son las cosas que pasan en Chile. Cuando no hay paciencia, no hay una ideología, un proyecto marcado, es muy difícil tener éxito. La federación chilena está adquiriendo unos cimientos que nunca tuvo. El día que me marche será importante que el siguiente no se va a encontrar con lo que se encontró Cagigao, con un desierto.

¿Por qué Marko Biskupovic es el elegido para comandar el departamento de Scouting e Identificación?

Hubo una postulación abierta. Hubo más de 30 candidatos a nivel local, cerca de 26 del extranjero. Yo quería uno chileno. Si hay algo de lo que yo entiendo es de scouting, de análisis, de reclutamiento. Trabajé mucho tiempo en el Arsenal. Al final tuvimos ocho candidatos finales. Todos con su cierta experiencia. Y Marko reunía todo lo que yo quería. Jugó en seis clubes diferentes, tenía un Master en Big Data aplicada al fútbol. Trabajó en scouting, identificación y reclutamiento en la Premier y en Dinamarca. Es una persona con conocimiento de idiomas, un nivel cultural alto.

¿El departamento de Scouting la apunta como su gran obra?

Estamos al principio y tenemos limitaciones económicas dentro de la Federación. Trabajamos en base a presupuestos bien reducidos. Ahora estamos al principio de este departamento. Debemos incorporar otro coordinador de scouting de fútbol formativo en los próximos tres meses. Todos los técnicos trabajan bajo el plan formulados para la identificación de futbolistas jóvenes en Chile. Perfiles para el fútbol joven por formación. Ya era hora que Chile tuviera perfiles propios, suyos. Esto es un trabajo que empezamos ahora con una persona, con una visión mía, pero espero que se vaya desarrollando este departamento y vaya creciendo.