Con viaje a Dubai y visita de Lasarte en Londres: el plan de la Roja para recuperar a Ben Brereton

La fotografía de Ben Brereton con fanáticos chilenos impactó. El joven delantero, quien se hizo presente en el duelo que midió a Blackburn frente al Millwall, por la Championship, posó con muletas y una bota ortopédica que hizo pensar lo peor. Más cuando la doble fecha eliminatoria, frente a Brasil y Uruguay, está a pocas semanas de disputarse. La fuerte torcedura que sufrió en el empate sin goles ante West Bromwich, por la Championship, en el duelo que se jugó hace una semana, le está pasando la cuenta.

Su técnico, Tony Mowbray, dejó en duda la presencia del atacante para los duelos de la Roja. “Se ha lastimado algunos ligamentos del tobillo. No es una lesión corta, no va a durar una semana o dos (...)No deberíamos ponerle una escala de tiempo. Volverá cuando vuelva. Es frustrante para nosotros y para él. Existe la posibilidad de que se pierda su partido contra Brasil el próximo mes. Pero todos se curan a diferentes velocidades”, señaló el estratega.

Frente a tal escenario, en la Selección ya entraron en acción. Desde el cuerpo médico comandado por el doctor Yáñez han estado en contacto a diario con Blackburn. También con el propio jugador, quien ha ido entregando sus sensaciones respecto al dolor que percibe. El delantero ha estado en Londres sometiéndose a exámenes para apurar la recuperación, supervisado por dos médicos que son expertos en tobillo. Uno, es inglés. Y el otro, según pudo averiguar El Deportivo, es chileno.

En el cuerpo médico de Juan Pinto Durán confían en la recuperación de uno que será fijo en la ofensiva. Aseguran que llegará, pero con lo justo. Lo que sí preocupa es con la falta de fútbol con la que se presentará a los duelos. No podrá sumar muchos entrenamientos previos.

Lasarte, por su parte, ha estado encima de la situación. No quiere que uno de sus mejores hombres en la ofensiva se pierda los duelos clave de la Roja que terminarán sentenciando la suerte del Equipo de Todos de cara al Mundial de Qatar 2022. Es por esto, que le ha preguntado directamente al jugador y su entorno para saber cómo va evolucionando.

Hoy, Ben está en Dubai apurando la recuperación. “Está en Dubai porque está dentro del plan de recuperación. Ellos, el Blackburn, pensó que la mejor manera para ayudar a su recuperación era con un mejor clima, no con los cinco grados bajo cero. Está con la bota puesta, con trabajos de rehabilitación y kinésicos con un prestigioso recuperador en Dubai. Trabajará en instalaciones de primer nivel, trabajando en agua, gimnasio”, señaló Cagigao, el director deportivo de la Roja.

Lasarte, sin embargo, no solo se quiere quedar en mensajes o llamadas. El estratega, junto a Francis Cagigao, el director deportivo, aprovechará la gira que tiene planificada para Europa durante la próxima semana para aterrizar en Londres. Machete quiere ver en terreno cómo va el trabajo de recuperación del delantero. Busca, de paso, entregarle algunas tareas de cara al duelo frente a Brasil y Uruguay. La próxima semana será decisiva para conocer sus avances. Ese sábado retornará a Londres para infiltrarse en la zona dañada. Posteriormente se tomará exámenes.

Francis Cagigao, el director deportivo de la Selección, entregó detalles de la recuperación. “Estamos optimistas, sí. Hemos estado en contacto con el club y con la área médica del club, nos hemos reunido con el área médica. Hay un contacto diario con el jugador. Está con una bota, una esguince grados dos, dos y medio. Nivel tres es cirugía y nivel uno es una simple esguince, con 14 días de baja. La que tiene Ben es muy complicada porque será difícil ponerle tiempo de recuperación. Dependerá de su cuerpo, de su capacidad para sufrir y aguantar el dolor”, señaló el español. “Entiendo muy bien lo que es una lesión de este alcance porque dejé el fútbol por este tobillo. Estaré en Europa y en Blackburn muy cerca de ellos. Haré todo lo posible para que Ben pueda llegar”, cerró.

El uruguayo aprovechará el viaje para visitar a los futbolistas que serán citados y que hoy militan en el Viejo Continente. También planea hacer una escala en México, país donde juegan una cantidad considerable de chilenos. Quiere alentarlos, conocer la manera en la que trabajan. “A esta altura, todo incentivo vale. Queremos que los jugadores se sientan apoyadados y respaldados”, dicen desde Juan Pinto Durán.