¿Por qué la Roja no juega en el Monumental?: Lasarte visita el estadio Sausalito para recibir a Uruguay

La Selección Chilena busca estadio. El mal estado del césped de San Carlos de Apoquindo durante las últimas semanas obligó a la Roja a evaluar diferentes alternativas de cara al trascendental duelo que se jugará frente a Uruguay, en la jornada que cerrará las clasificatorias a Qatar 2022.

Frente a tal escenario, Machete y Francis Cagigao, el director deportivo, barajan alternativas. Y la que más toma fuerza es el estadio Sausalito de Viña del Mar. Su capacidad (20 mil personas), su cercanía con Santiago (130 kilómetros) y el estado del campo lo ponen en la delantera para recibir a los charrúas. Para esta tarde, Lasarte, Cagigao y el canchero de Juan Pinto Durán tienen previsto viajar a la Quinta Región para certificar el césped de la cancha.

En caso que la cancha no cumpla con los requerimientos básicos, en la Roja no descartan viajar al Ester Roa de Concepción. El reducto de la Octava Región también está bien evaluado, más allá que la distancia con Santiago complique la logística que ya está preparada. Calama, que recibió a la Roja frente a Argentina, no es opción por las implicancias que lleva realizar un trayecto de esa magnitud, considerando que la Selección volverá desde Brasil para preparar el duelo frente a Uruguay.

¿Qué pasa con el Monumental?

La Selección Chilena dejó de considerar el estadio Monumental hace varias fechas. La localía, por petición de los propios jugadores, se trasladó a San Carlos de Apoquindo, pese a que el recinto de Macul contaba con todas las comodidades.

Francis Cagigao, el directori deportivo de la Roja, entregó el motivo que alejó a la Selección del Monumental. “En ningún momento los jugadores dijeron que no querían jugar en el Monumental. El partido que jugamos contra Brasil fue ahí en esa cancha. Sí es verdad que los ugadores y técnico mostraron en algún momento su disconformidad con la cancha, que no es un problema de ahora. Porque si vamos todos con la verdad por delante, vamos a admitir que hay problemas con las canchas en Chile”, expresó el español. “No tenemos la utilización del Estadio Nacional, que hubiera sido lo lógico en una situación normal”, agregó.

Cagigao no se detuvo en su análisis. El director deportivo criticó el estado del campo de las canchas en Chile. “Hemos jugado en canchas distintas. En San Carlos de Apoquindo se creó un ambiente muy especial, la gente estaba muy cercana a la cancha y los jugadores sintieron el calor de los aficionados. Pero estamos en un momento en que reconocemos que las canchas no están en sus mejores condiciones”.

Eduardo Vargas, el delantero de la Roja, criticó al público del Monumental tras la caída frente a Brasil. Turboman ironizó en su momento con el aliento de la gente, asegurando que el equipo de Machete parecía visita frente al Scratch.