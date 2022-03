Nery Pumpido, campeón con la Selección Argentina: “Sería una pérdida importante para el Mundial que Chile no clasificase”

Nery Pumpido (64) lleva cerca de cinco meses en la Conmebol. El histórico portero de la Selección Argentina, que destacó como uno de los grandes referentes en puesto, anotándose incluso en el plantel transandino que consiguió el Mundial de México 1986, se desempeña hoy como Secretario adjunto y director de desarrollo de la entidad que regula el fútbol sudamericano.

Pese al poco tiempo que lleva instalado en Paraguay, el nacido en Santa Fe ha llenado de recuerdos la oficina que le fue entregada en Luque. Tiene fotos y objetos valiosos que repasan su exitosa carrera como jugador. Con una hermosa vista al centro de entrenamiento de Libertad, Pumpido conversa con El Deportivo.

“¿Chile juega en el Maracaná? El Maracaná ya no es lo mismo de antes. Yo fui para el Mundial y quedé sorprendido. No tiene nada que ver con el de antes. En esos años era más imponente. Te cabían 120 mil personas”, comienza diciendo.

¿Qué le han parecido las Eliminatorias?

Bien, pero no han sido parejas. Argentina y Brasil han sacado una diferencia importante con el resto de la selecciones. Hay selecciones que no estuvieron en su nivel. Creo que hay que trabajar mucho para volver a tener a las selecciones en mucho mejor nivel.

Chile es una de la selecciones que no estuvo en su nivel...

Sí, creo que sí. Chile no estuvo en su nivel. Ustedes mismos lo han dicho. Yo veo muchos canales de Chile y escucho lo que hablan. Ustedes tienen más conocimiento, tienen a la Selección más continuamente. Creo que hay que hacer un trabajo a largo plazo con todas las selecciones de Sudamérica. Eso es lo que pretende Conmebol. Eso es lo que quiere Conmebol para que podamos luchar por un campeonato del mundo. Hace 20 años que no se logra un título mundial de alguna Selección de Sudamérica. Eso quiere decir algo. Hace 10 años no se logra una final de una Copa del Mundo, eso quiere decir algo. En campeonatos juveniles hemos bajado. Yo he sacado estadísticas y hemos bajado en todo sentido. Tenemos que empezar a trabajar en procesos largos. Hay que creer más en nosotros, en la idiosincrasia del fútbol sudamericano y no copiar tanto lo de afuera que nos viene haciendo tanto daño.

¿Qué se copió que ha hecho tan mal?

Muchas cosas de Europa que acá no las puedes utilizar. Pareciera que todo el mundo tiene que jugar como lo hacen en Europa para tener éxito. Y es al revés. Acá cuando empezamos a copiar lo de Europa nos empezó a ir mal. Mirá las estadísticas...

¿Lo dice por los sistema de juego?

Sí, sí.

¿Le gustaba más el fútbol a la antigua?

No, no es fútbol a la antigua. Es fútbol moderno siempre. ¿Qué declara Guardiola? Ojalá sigan saliendo jugadores de Argentina y Brasil de la calle. Y resulta que nosotros hacemos al revés. Queremos copiar cosas que acá no se pueden emplear porque no tienes los mismos jugadores, no tienes la misma idiosincrasia, no tienes las mismas canchas. Y yo veo todos los fin de semanas que todos los defensores quieren salir jugando y veo seis u ocho goles por culpa de querer salir jugando. Y salir jugando no es obligación. Palmeiras no salía jugando, tiraba la pelota arriba, y salió dos veces campeón de la Libertadores con su estilo. Y eso que tenían un técnico europeo, pero no copiaban lo que se hacía en todo el mundo. No hay que copiar todo lo de afuera.

¿Se perdió el fútbol de barrio en Sudamérica?

Sí, totalmente. Tenemos que volver a reivindicar el fútbol nuestro, el fútbol sudamericano, con esas ansias de querer ganar y luchar para poder llegar a los primeros planos de mundo. Mucho tiene que ver eso, por eso pasa por la enseñanza del fútbol base. Hay que cambiar desde el inicio de los chicos.

Argentina se atrevió al recambio y pudo levantar cabeza. Chile aún no da ese paso...

Pero en Argentina no fue tanto por este cambio de generación. Argentina se dio cuenta que con las individualidades no salen campeones. Los que salen campeones son los equipos, teniendo una gran individualidad. De lo contrario, es muy fácil. ¿Argentina cuántas veces salió campeón en los últimos ocho campeonatos del mundo? Sacá la cuenta. Maradona jugó cuatro campeonatos del mundo y solo ganó uno. ¿Messi cuántos campeonatos del mundo jugó? ¿Cuántas veces salió campeón? Nunca. Argentina tiene a los dos mejores jugadores del mundo en los últimos ocho mundiales y consiguió apenas uno. ¿Por qué? Porque se pensó en el equipo. Las individualidades te pueden ganar uno o dos partidos, pero no te sacan campeones. O Cristiano Ronaldo tendría que haber salido campeón y no salió. Pelé no salió campeón de todos los mundiales que jugó. ¿Cruyff no fue uno de los mejores del mundo? ¿Salió campeón? No. Ahí está la equivocación grande que cometemos. Esto es trabajo de equipo. El tiempo te demuestra que lo que venimos haciendo últimamente no da resultados.

¿Argentina ganará el Mundial?

No sé, pero Argentina siempre será candidato. El técnico fue muy inteligente porque ocupó mucho más tiempo en la formación del equipo, del grupo, que en lo que van a hacer dentro de la cancha. Uno no tiene tiempo para trabajar. Los jugadores llegan dos días antes de cada partido. ¿Qué haces en esos dos días? Por eso hay que trabajar en el grupo. Scaloni fue muy inteligente, porque aplicó los ocho o nueve años que tuvo como jugador. Él supo dónde apuntar. Él apuntó a la integridad del grupo. Tuvo un respaldo importante de Messi.

¿Le preocupa que Messi no llegará en su mejor momento por la crisis que enfrenta en el PSG?

Falta mucho. Se recupera. Hoy no está del todo bien, pero falta mucho.

¿Considera que Chile lo ha hecho muy mal estas Eliminatorias?

Los resultados hasta ahora no le dieron lo que esperaba. ¿Tiene alguna posibilidad?

Sí, pero ahora juega con Brasil en el Maracaná

Y....está difícil. Pero esto te lleva a un replanteo también. Las cosas negativas te llaman a las cosas positivas. Chile tiene grandes jugadores, pero últimamente no están dando resultados.

Usted jugó en el Maracaná. ¿Es imposible ganarle a Brasil en su cancha?

No, Argentina le ganó.

Pero le pregunto por Chile...

¿Y por qué no le puede ganar? Chile ha hecho grandes partidos. Hay que poner el equipo siempre por delante muchachos y los resultados los vas a obtener. Si tienes individualidades y no un equipo, los resultados no los vas a obtener. ¿Qué pasa con el PSG? ¿Más clarito que eso? ¿Qué pasa? Uno piensa que con esa individualidades tienes que salir campeón del mundo. ¿Y qué pasó? Es el problema de poner figuras por delante de un equipo. Ustedes como periodistas no son individualidades, tiene que haber equipo en todo sentido.

¿No le faltó a Chile saber reinventarse en el éxito?

A Chile no lo tengo seguido totalmente. Lo sigo en partido de las Eliminatorias, pero no más allá de eso. Lo que sí te diría es que siempre hay que poner el equipo por delante. Trabajar de esa forma, no hay otra. Trabajo a largo plazo. Empezar con el fútbol base es importante.

¿Sería una pérdida importante para el Mundial si Chile no asistiera?

Por supuesto. Sería una pérdida importante si Chile no va al Mundial. Chile en los últimos tiempos, con las Copa América y todo, siempre fue protagonista. Seguro. Pero bueno, esto lleva a que hagan un replanteo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron mal? Lo mismo le pasa a Paraguay.

¿Qué opinión le merece Claudio Bravo, uno que defendió el arco al igual que usted?

Es un gran arquero, tiene una trayectoria muy buena, muy larga. En toda su carrera siempre ha estado a un gran nivel.

¿Lo ve como uno de los mejores porteros del mundo?

No sé si los mejores del mundo, pero siempre ha estado en un nivel muy alto.