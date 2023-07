Vuelve a los torneos ATP: Garin se sacude los problemas, gana una dura batalla y se mete en Hamburgo

El objetivo de Christian Garin (119°) de volver al Top 100 tendrá una parada clave en Hamburgo. El chileno logró superar los clasificatorios del torneo alemán y volverá al cuadro principal de un ATP luego de dos meses.

Paso importante, ya que no venía de conseguir los mejores resultados en Europa. Desde que se recuperó de la lesión que sufrió en el Masters 1000 de Roma, el chileno perdió en primera ronda del Challenger de Milán, llegó a semifinales del Challenger de Iasi y quedó eliminado en octavos del Challenger de Tampere. Fue en ese último encuentro en donde fue protagonista de una extraña lesión que lo hizo retirarse del cotejo.

Sin dar señales de lesión, Garin se borró del torneo y reapareció a las 48 horas disputando los clasificatorios de Hamburgo. Primero venció a Marko Topo (361°) por 6-3 y 6-4. Hoy fue el turno del belga Kimmer Coppejans (162°).

Gago remontó un duelo que se estuvo marcando por la lluvia que ataca a la ciudad alemana y que podría poner en graves problemas la planificación del evento, ya que se esperan precipitaciones durante toda la semana. Tras un retraso inicial y una suspensión de algunos minutos en el primer set, el nacional no pudo asegurar el parcial cayendo por 2-6.

Después mejoró y marcó distancias evidentes ante su rival, asegurando el segundo set por 6-3. Gran momento que se mantuvo en el parcial final, donde rápidamente quebró y jugó con la ventaja a su favor. Pero el dramatismo se instaló en el cierre.

El ex 17 del mundo no pudo aprovechar su ventaja (llegó a estar 4-2) y tuvo que definir el encuentro en el tiebreak. De esta manera consigue por tercera vez en la temporada supera una qualy y de paso asegura extender su estadía en Europa por una semana más. Esta será la última parada antes de embarcarse a Norte América para preparar los clasificatorios del US Open.

Umag se queda sin chilenos

Tomás Barrios (125°) estaba a un solo partido de entrar al cuadro principal de Umag y asegurar presencia nacional luego de que Alejandro Tabilo quedase eliminado en el primer partido de la qualy. Lamentablemente la historia no fue distinta para el chillanejo y también se despidió de Ucrania en los clasificatorios.

El chileno cayó ante el neerlandés Jesper de Jong (176°) por 6-2 y 6-4 en un duelo que se extendió por una hora y 18 minutos. El cierre de una gran gira europea para Barrios, ya que antes de su paso por Croacia llegó a las semifinales del Challenger de Bratislava, fue finalista en el Challenger de Poznan y logró jugar el cuadro principal de Wimbledon.

Al igual que Christian Garin, ahora deberá viajar a México para iniciar la gira norteamericana de cemento. Fue invitado por la organización al cuadro principal del ATP 250 de Los Cabos, volviendo a un cuadro principal de un ATP desde que jugó Río de Janeiro en febrero de este año.