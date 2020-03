El primer show suspendido en Chile por el coronavirus: Sammy Hagar cancela su debut en el país

Hasta ahora, las repercusiones en la industria de la música nacional por la llegada al país del coronavirus no pasaban de una alerta. Una preocupación generalizada ante la emergencia de salud, que en algunos países de Asia y el Hemisferio Norte ha obligado a la cancelación de conciertos y festivales ante el llamado a no realizar eventos públicos de alta convocatoria.

Y aunque en Chile las autoridades han insistido que por ahora no hay planes de suspender eventos masivos -al menos mientras la enfermedad no llegue a fase 3 en el país-, el coronavirus ya cobró su primera "víctima" en la cartelera criolla: según confirman sus productores, el concierto que Sammy Hagar realizaría el próximo sábado 14 en el Movistar Arena fue cancelado, debido a la preocupación del artista y su grupo (The Circle) por la llegada del virus a la región.

Sammy Hagar & The Circle.

De hecho, el conjunto estadounidense -donde también militan el baterista Jason Bonham y el exbajista de Van Halen, Michael Anthony- decidió en las últimas horas bajar todas las fechas de su gira por Sudamérica, que además del recital en Santiago incluía cuatro conciertos en Brasil, donde las autoridades ya confirmaron los primeros casos de contagio interno.

Si bien desde la producción local insisten en que ofrecieron al grupo diversas opciones y medidas especiales de protección, la determinación del cuarteto y su equipo es irreversible. En ese sentido, según transmitió el staff de Hagar, los artistas no sólo optaron por no exponerse a un eventual contagio del Covid-19 en Sudamérica, sino también evitar los viajes en avión o enfrentarse a potenciales inconvenientes al regresar a su país.

De esta forma, Sammy Hagar & The Circle retomaría su actividad en vivo recién en julio, mes para el que agendaron una serie de presentaciones por diversas ciudades de Estados Unidos.

En los próximos días la productora a cargo del show en Santiago informará a quienes compraron su entrada los detalles del proceso para solicitar la devolución completa del dinero. Además, se espera que el propio Hagar utilice sus redes para explicar a sus seguidores sudamericanos los motivos de la cancelación de la gira.