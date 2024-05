Adiós a la “condonación” del CAE: La Moneda busca bajar tensiones ad portas de cuenta pública

En los últimos días la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hizo una petición a las directivas del Frente Amplio: no profundizar en las diferencias entre coaliciones oficialistas -y no caer en la lógica de dos almas de gobierno- en la previa de la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric del próximo sábado 1 de junio.

La solicitud de la secretaria de Estado a los presidentes de partido de su coalición se debe a la tensión por las expectativas y los roces que se han generado entre las filas de gobierno sobre algunos de los anuncios más complejos para el discurso en el Congreso. ¿El más problemático hasta ahora? La condonación de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), una de las promesas más emblemáticas del Frente Amplio que se ha visto postergada por la contingencia, y que incluso en la primera cuenta pública Boric la condicionó a la aprobación de la reforma tributaria (que finalmente se rechazó en 2023).

Pero este año, y tras una coordinación de Boric, el comité político, y principalmente los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Nicolás Cataldo (Educación), el Ejecutivo reafirmó que ingresarán el proyecto de ley en septiembre, lo que generó festejos en el frenteamplismo, pero también críticas del Socialismo Democrático, sobre todo desde la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista.

“Esto del ofertón de la condonación del CAE no es posible y creo que solo se hace por motivaciones electorales”, dijo la timonel socialista, lo que generó la molestia inmediata entre sus socios oficialistas.

A propósito de la polémica, en La Moneda le han transmitido a los ministerios -a través de distintas comunicaciones- que no hay novedades con respecto a lo que se había dicho anteriormente y que la instrucción es evitar hablar de “condonación”, ya que la intención del gobierno es que el mensaje sea entregado con responsabilidad, por lo que buscan bajar expectativas.

De hecho, este miércoles tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), como Marcel, evitaron referirse a condonar.

“Ya estamos ocupando otro término para referirnos. Estamos hablando de una solución, de una salida a un problema que existe”, dijo la jefa de gabinete en radio Universo. Y agregó que la solución “no va a tener las características de borrón y cuenta nueva. Va a tener las características de hacerse cargo de una problemática que todo el mundo reconoce que existe”.

Mientras que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, planteó que “no es que se evite decir una palabra, sino que queremos poner el énfasis en los principios generales que va a tener esta propuesta”.

Además, la ministra del PC dijo que “evitamos entrar más en detalle porque no queremos adelantar una parte que genere otro tipo de suspicacia o opiniones sin ver el todo. Y por eso, las opiniones sobre cuánto de condonación, van a verse cuando se presente el proyecto”.

La secretaria de Estado, además, recalcó que esta es una propuesta que estaba en el programa de gobierno y pidió responsabilidad a las filas oficialistas. “Llamamos a todos un poco la responsabilidad, porque difícilmente podemos hacer juicios tan tajantes de una propuesta que todavía no se conoce en detalle”, aseguró.

De esta forma, en el gobierno trabajan en un concepto para no hablar de “condonación” y han surgido ciertas ideas. Por ejemplo, al ser consultada Tohá dijo que prefería hablar de “solución”.

Por otro lado, en esta jornada el ministro Marcel puso el énfasis en la creación de un nuevo sistema de financiamiento y en “aliviar” la deuda.

En esa línea, otro concepto que ha surgido entre los secretarios de Estado es el de “organizar la deuda” y han planteado que el proyecto de ley estará basado en tres principios: justicia, progresividad y autocontención.

En todo caso, antes de cualquier anuncio, el plan del Ejecutivo es escuchar también lo que tienen que decir los partidos.

Vodanovic se reúne con Orellana

Este lunes, Paulina Vodanovic se reunió con el subsecretario para la Educación Superior, Víctor Orellana (Frente Amplio), para abordar los cuestionamientos públicos que había hecho al anuncio del proyecto de ley sobre CAE que había hecho el gobierno.

“Me reuní el día lunes con el subsecretario Victor Orellana y tuvimos una muy buena conversación no solo del financiamiento, sino que de las perspectivas de la educación superior. Tuvimos una muy buena conversación y en ese contexto me dio unas ideas generales de lo que puede ser ese proyecto”, dijo Vodanovic este miércoles en radio Sonar.

En el encuentro, la senadora planteó que su cuestionamiento era a que la condonación de la deuda educativa fuera una de las prioridades en la cuenta pública, pero que estaba disponible para conversar sobre el plan que trabaja el Mineduc. Además, ambos abordaron otras preocupaciones en materia de educación universitaria.

Consultada por La Tercera, la parlamentaria agregó que “él hace tiempo me había pedido una reunión y no habíamos podido coincidir. Hablamos solo en el Congreso. Me fui a tomar un café con él y hablamos de varias cosas, no solo de financiamiento, sino de cuáles son las perspectivas de cambio en la educación superior que él visualiza como subsecretario, de la Región de Maule”.

Respecto a qué se le transmitió desde el gobierno, Vodanovic agregó que “ese proyecto no considera la condonación total del CAE, sino que lo que contempla es un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. En eso está trabajando él y Mario Marcel, obviamente no me dio mayores detalles, pero sí que no hay posibilidades de una condonación total como en algunos sectores pudiera entenderse”.

La intención del Ejecutivo es escuchar las inquietudes de los partidos en la previa de la cuenta pública para así evitar tensiones.

El jueves pasado, en un almuerzo con los partidos, así lo planteó el jefe de asesores Miguel Crispi, quien les aseguró a los líderes oficialistas que las puertas de las oficinas del Segundo Piso están abiertas para escuchar sugerencias y preocupaciones de cara al discurso del Presidente.