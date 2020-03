Paul Vásquez revela que organizadores de Viña le sugirieron sacar alusión a la “primera línea” en su show, aunque aclara: “No fui censurado”

Esta mañana, en entrevista con el matinal Bienvenidos de Canal 13, Paul Vásquez profundizó en lo que fue su reciente paso por el Festival de Viña, donde se presentó por primera vez en solitario como “El Flaco” tras un nuevo quiebre del dúo Dinamita Show.

En ese contexto, el comediante se refirió a las sugerencias que recibió por parte de la organización del evento, sobre todo para abordar la arista política que tocó en su show, centrada en el movimiento social.

“Yo tenía una entrada con la primera línea, lo que pasaba en la primera línea en el estallido social. Recibí sugerencias y las acepté, porque ya como era la cuarta noche (de Festival) había mucho de (esa) propuesta. Y acepté”, contó en el programa.

Consultado por La Tercera, el comediante profundizó en sus dichos. “Si quieren saber si fui censurado, no, no fui censurado”, advierte. Aclaró además que “las modificaciones y sugerencias fueron mucho antes de que me subiera al escenario”.

Vásquez cuenta que primero presentó su rutina escrita, donde se hicieron las primeras sugerencias. El comediante, sin embargo, advirtió que era diferente verla en vivo, por lo que los encargados presenciaron el show que brindó en Peñaflor el 11 de febrero. Ahí se habrían resuelto otros puntos, como sacar un segundo video que mostraba, lo que finalmente –según dice- terminó por agilizar la rutina.

Dentro de eso se le propuso no comenzar con la alusión a la primera línea. “También me gustó sacarla porque así tengo esa entrada para la nueva rutina que estoy presentando”, piensa. “Yo mismo viendo la rutina, porque era el cuarto humorista, ya habían hablado mucho de la primera línea, entonces para no caer en lo mismo yo decidí sacar lo de la primera línea. Yo todos los días revisaba mi libreto y decía ‘esto lo saco, esto voy a incorporarlo’”, explica.

Por el contrario, del mismo modo que aceptó comentarios, rechazó otros. “Hubo cosas que ellos me sugirieron y que yo no acepté. Por ejemplo que cambiara el chiste del loro. Les expliqué de lo que se trataba porque en el libreto se llamaba ‘el loro subversivo’, pero eso tuve que hacerlo y eso salió”, cuenta. El chiste se centraba en un loro encerrado en una jaula que gritaba “que se vaya el presidente”, mientras ese “presidente” lo escuchaba, ya que eran vecinos. El mismo Flaco advirtió al público que el presidente al que aludía “puede ser el presidente de la junta de vecinos, del centro de apoderados, de un club deportivo, de cualquier lado, no sean viscerales”, decía mientras sonaban pifias del público. Pero a la hora de personificar al aludido, imitaba exageradamente algunos gestos del presidente Sebastián Piñera.

Finalmente, Vásquez aclara que en línea con las “sugerencias”, tenía un margen de acción para sacar y poner ingredientes. “Yo agradezco las intervenciones que le hicieron a mi rutina”, reflexiona.

Similar situación vivió el comediante Pedro Ruminot, quien recientemente contó a La Tercera que, tras el estallido social, pidió tener libertad para sumar nuevos ingredientes a su rutina, pues consideró seriamente bajarse del festival si no tenía esa opción. “Edité varios chistes arriba del escenario, iba hablando y pensaba ‘ese no’. Como me dieron esa garantía que podía decir cosas políticas dije ‘ya vamos’. Inevitablemente igual después viene el ‘oye pero ahí te estás pasando’”, declaró en la entrevista a este medio. La propuesta fue revisada nuevamente por los organizadores, añadió, “y el comentario fue ‘está todo bueno, excepto la parte política’, y yo me piqué y llegué a mi casa y me puse a escribir más chistes. Un día pasé toda una noche escribiendo, y varios de esos chistes quedaron”.

Próximos shows

Paul Vásquez comenzará ahora una serie de espectáculos con una nueva rutina que se llama “Viejo pero no obsoleto” –donde se pasea por la vida del humorista-. Tras un espectáculo fijado para el 21 de marzo en el casino de Valdivia, seguirá con una gira nacional.