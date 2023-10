17/D: Las cuatro pruebas de fuego para Kast

1.- Cuadrar a su electorado que no quería un segundo proceso

La tarde del jueves, José Antonio Kast llegó a Antofagasta, donde lo esperaban más de 350 adherentes, a quienes explicó -con lujos y detalles- el contenido de la nueva propuesta constitucional, llamándolos a votar “A favor” en el plebiscito del 17 de diciembre.

Desde que el Consejo comenzó su trabajo a principios de junio, el líder republicano ha repetido este ejercicio con sus partidarios -sin prensa ni actividades públicas- en más de cien ciudades de todo el país, reuniéndose hasta ahora con más de 5 mil personas, calculan en su equipo.

A diferencia de sus giras anteriores, en que buscó el voto para él como presidenciable y para sus candidatos, esta vez el objetivo es distinto: alinear a sus bases que, mayoritariamente, no eran partidarias de iniciar un nuevo proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo.

Según la encuesta de Criteria, los votantes de derecha siguen sin convencerse del todo: mientras un 51% apoyaría el nuevo texto, un 23% votaría en contra y un 27% aún no sabe.

El referéndum implicará un test a su capacidad de cuadrar, sobre todo, a los suyos. De junio a la fecha ha habido voces al interior de republicanos que se salieron de la línea oficial, cuestionando el desarrollo del proceso, como el senador Rojo Edwards.

También han recibido presiones desde el ala más a la derecha por parte de figuras como la exconcejala Vanessa Kaiser y la exconvencional Teresa Marinovic, quienes se han mostrado en todo momento contrarias al debate constituyente.

“Siempre sentimos la resistencia a que se repitiera una nueva convención, pero a medida que la gente -y no solo de republicanos o de derecha- va conociendo el contenido, valoran la actual propuesta”, dice la secretaria general, Ruth Hurtado.

Mientras anochecía el jueves en Antofagasta, Kast cada cierto rato era informado -desde el Congreso en Santiago- de la votación de algunas de las normas más controversiales que a esa hora llevaba a cabo la Comisión Experta y, con la ayuda de su equipo, subió a su cuenta en X (ex Twitter) varios mensajes a sus bases.

-La izquierda quiso suprimir del texto el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. No lo lograron -publicó.

En las próximas semanas, con el texto prácticamente listo, el dos veces candidato presidencial seguirá recorriendo el país con más intensidad, publicitando los temas del texto que tiene más apoyo entre la gente, como la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, la reducción de parlamentarios, y la expulsión de inmigrantes ilegales.

2.- Aglutinar a la derecha y disputa por el poder

Un segundo desafío que se presenta para Kast es su capacidad de articular y aglutinar a las fuerzas de derecha a nivel dirigencial. Es decir, a todo Chile Vamos, Republicanos y, luego, a Amarillos y Demócratas.

Aunque en las colectividades remarcan que trabajaron coordinadamente en las últimas semanas del proceso constituyente, lo cierto es que aún es una duda si es que el Partido Republicano logrará cuadrar a la centro-izquierda que estuvo por el Rechazo en el 4S y a la alcaldesa Evelyn Matthei, quien hace unas semanas remarcó sus dudas ante el texto que emanaba del Consejo.

La exsenadora -que hoy lidera las encuestas presidenciales- golpeó a Kast en unos de sus puntos sensibles -el electorado femenino- advirtiendo que no aceptaría “ningún paso atrás” en el aborto en tres causales, diciendo que lo redactado hasta ese momento se parecía más a un programa de gobierno y que no pondría su capital político para aprobar una Constitución “si el proceso sigue así”.

Sin embargo, su partido -la UDI- ya se plegó con fuerza al “A favor” y en sus filas esperan que ella dé una señal en ese sentido. Que lo haga, afirman, dependerá mucho de cómo se mueva Kast, aunque en ambas tiendas afirman que todos se la jugarán por el “A favor”, incluida Matthei.

Por otro lado, al cierre de esta semana aún no es claro si Amarillos y Demócratas se terminarán plegando activamente a la campaña.

Aunque los partidos ya contactaron a los encargados de la anterior campaña y franja televisiva del Rechazo -Gonzalo Müller (Ind. UDI), Jorge Selume (Evópoli), Bernardo Fontaine (Ind. RN) y Marco Antonio González (republicano)-, el grupo se encuentra con las manos atadas, esperando la instrucción de sus respectivos partidos.

La única claridad, hasta ahora, es que ni Kast ni Matthei tendrán un rol en la franja electoral en televisión y que será un proceso más complejo que el anterior, pues los partidos estarán mucho más encima.

“El plebiscito anterior no estaba antecedido de ninguna elección, éste sí, y nada menos que por las municipales”, advierte un dirigente de Chile Vamos.

Republicanos está repitiendo la exitosa fórmula en la elección de consejeros y un equipo -liderado por Macarena Bravo y Catalina Ugarte- se encuentra buscando candidatos a alcaldes y concejales en todo el país, incluidas algunas emblemáticas de la derecha tradicional, como Las Condes.

“Las pasadas de cuenta serán después”, dice un dirigente, quien advierte que si el texto llega a rechazarse, los republicanos acusarán a Chile Vamos “de meterlos en este lío”. A la inversa -agrega- la UDI, RN y Evópoli culparán al partido de Kast por no haber hecho un texto más consensuado y “darse varios gustitos”.

3.- Revalidar su liderazgo presidencial

“Sabíamos que la elección del 7 de mayo (consejeros) iba a ser fácil y lo que iba ser muy difícil sería el plebiscito. Y decidimos jugarnos, más allá de que eso nos cueste o no una (próxima) elección”, confesó Kast hace unas semanas en el programa Semana Re en YouTube.

Aunque ya está decidido que se mantendrá en un segundo plano en la campaña del “A favor” -tal como lo hizo en la del Rechazo-, el resultado del plebiscito, sin duda, afectará su apoyo en las encuestas y pondrá a prueba su liderazgo presidencial.

Así quedó demostrado al inicio del trabajo del Consejo, cuando sus representantes hicieron sentir su mayoría, presentando polémicas enmiendas -entre ellas, la que declaraba el rodeo y la cueca como deporte y baile nacional-, en semanas que coincidieron con una caída de Kast en las encuestas.

Aunque este mes volvió a repuntar, pasando del 43% de apoyo positivo a un 47%, según Cadem, estos vaivenes reflejan, según expertos, que su figura está asociada, quiera o no, a este proceso. En contraparte, fue Evelyn Matthei la que volvió a subir en los sondeos, en medio de sus públicas críticas al nuevo texto.

Aunque que ya se designó al consejero Sebastián Figueroa como jefe y vocero de la campaña, no será fácil para Kast mantenerse completamente ajeno al debate público constitucional. El domingo pasado, por ejemplo, debió salir a frenar -a través de dos entrevistas y una arremetida en redes sociales- un intento de dirigentes oficialistas, Amarillos, Demócratas y de Chile Vamos, de “suavizar” el texto en la comisión de expertos, del cual había sido advertido se estaba fraguando. Su despliegue fue bien evaluado en su partido, no así en el resto de la derecha.

“Salió a hacer su pega y a defender el tono republicano, que no es el que necesita la campaña del “A favor”. Necesitamos un tono amplio, optimista, alegre, convocante”, advierte un dirigente de Chile Vamos. “Hubiese sido bastante más fácil sumarse al camino (del ‘En contra’). Podríamos haber dicho ‘sacamos un 35% (en la elección de consejeros), mantengamos ese capital para la próxima elección que está a la vuelta de la esquina y donde podríamos aspirar a tener alcaldes en la mitad de Chile’, pero no pensamos así y estamos invirtiendo ese capital político”, confesó el presidente de republicanos, Arturo Squella, en el programa en YouTube.

No obstante, desde republicanos y otros sectores, desdramatizan los efectos que pudiera tener para Kast una eventual derrota en diciembre, como hoy indican las encuestas. ”Si se produce una derrota, supongamos 60%-40%, Kast va a decir ese 40% es mío y con un apoyo así en las municipales, republicanos podría arrasar”, señala el analista político y académico de la U. Autónoma, Tomás Duval.

4.- El éxito de su estrategia confrontacional ante la izquierda al ruedo

La estrategia inicial de Kast era transformar el referéndum en un plebiscito a la administración del Presidente Gabriel Boric y evitar una lucha contra sí mismo, como muchos advierten podría ocurrir. Una estrategia confrontacional que buscó desde el principio que tanto el Partido Comunista como el propio Mandatario se abanderaran tempranamente con el “En contra” para tener un adversario claro que, según sus cálculos, una mayoría se plegaría en contra.

Pero el plan no funcionó, al menos en el timing que la colectividad pensada. El gobierno no mordió el anzuelo. “Quienes busquen un antagonista en mí no lo van a encontrar”, dijo Boric a fines de septiembre, en directa alusión a los republicanos. Y cuando el Partido Comunista y el Frente Amplio hace unas semanas comenzaban a mirar la carnada, dando señales en contra de la actual propuesta y diciendo que era insalvable, La Moneda tomó cartas en el asunto y pidió esperar hasta que concluyera el proceso el 7 de noviembre.

Algunos dirigentes de la oposición señalan que Boric deberá definirse en algún momento ante el plebiscito -posiblemente por el “En contra”, al igual que los partidos oficialistas-, lo cual podría mover la aguja fortaleciendo la opción contraria. Otros dirigentes, sin embargo, advierten que el Presidente se podría mantener prescindente hasta el final, tal como lo hizo Sebastián Piñera en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

Pese al actual silencio oficialista, Squella afirma que en la votación de los expertos quedó en evidencia que la izquierda ya está trabajando por la opción “En contra”. “En más de cien votaciones que recogían miradas de centroizquierda prefirieron votar en contra, con tal de generar la sensación de desacuerdo, entre ellos, el tema sobre la protección a la vida, donde tuvieron la posibilidad de volver al texto vigente despejando sus supuestas dudas y no lo hicieron”, dice.

Squella afirma que en la votación de los expertos quedó en evidencia que la izquierda ya está trabajando por la opción “En contra”. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Por otra parte, tanto los dirigentes de su tienda como él mismo intentaron dar señales a parte del Socialismo Democrático, apuntando a eventuales acuerdos puntuales en temas como el sistema político, lo que no ocurrió. “Veo que la convicción socialista y de la centroizquierda es correcta, pero en la hegemonía del PC no han podido zafar (...) Espero que ejerzan liderazgo y que se den cuenta de que ser dirigidos por el PC no es el bien para Chile”, dijo a El Mercurio.

“Es muy poco probable, por no decir imposible, que los cerebros de la Convención pasada pudieran estar a favor de este texto constitucional”, dice Squella.