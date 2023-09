La arremetida constitucional de Matthei que tensiona a la derecha y sube el “En Contra”

Fue un debate obligado en los grupos de WhatsApp de la derecha. Luego de que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), arremetiera contra el proceso constituyente, se generó una discusión en el sector.

La jefa comunal se desplegó en medios -primero en El Mercurio y luego en Tolerancia Cero- afirmando que el trabajo del Consejo Constitucional, hoy liderado por el Partido Republicano, fracasará y que, en esa línea, considera un error que Chile Vamos se asocie a la opción del “A favor”.

“Va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”, recalcó Matthei, afirmando que si bien no está en contra de la propuesta, cree que esta no será aprobada, tal y como está siendo votada por el pleno del órgano redactor.

El tema puesto por Matthei generó que en el sector se comenzara a debatir con mayor fuerza la posición de los partidos respecto del plebiscito del 17 de diciembre. Chile Vamos ha dicho que se la jugará porque se apruebe la nueva Carta Fundamental, sin embargo, las encuestas de opinión muestran un escenario cada vez más adverso. En la encuesta Cadem de este fin de semana, un 59% se declaró por la opción “En Contra”, y solo un 21% por el “A favor”.

Hasta ahora, en el sector existían dudas por parte de algunos de querer criticar el proceso. Sin embargo, en la UDI comentaban que los dichos de Matthei alentaron a otros dirigentes para que salieran a promover su postura por el “En contra” o criticar abiertamente cómo se ha manejado el órgano redactor.

De hecho, ya durante los últimos días algunos parlamentarios gremialistas -como los diputados Henry Leal, Cristián Labbé y Marlene Pérez y el senador Iván Moreira- se comenzaron a descolgar lentamente e hicieron un llamado a que la postura del plebiscito la adopten las bases del partido y no la dirigencia gremialista.

La mañana de este lunes, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, sostuvo que “yo valoro y agradezco mucho que ella haga este llamado de atención, que ella haga esta advertencia a los distintos actores para construir realmente la casa de todos, una Constitución ciudadana”.

En la UDI valoraron que Matthei, en su frase, arremetiera contra los republicanos, considerando que en Chile Vamos existen dudas por la forma cómo el partido que lidera José Antonio Kast ha conducido el órgano redactor. Existe temor en la derecha tradicional que la propuesta de Carta Magna quede muy inclinada hacia un sector y no sea vista como un texto transversal.

“Lo que ha dicho nos representa a muchos. Esta nueva Constitución no puede llevar el sello republicano ni ser aprobada como el programa de gobierno de Kast. Tiene que ser una Constitución que una”, dijo el senador UDI Iván Moreira.

En ese partido ha existido molestia entre los parlamentarios con el trabajo de los consejeros gremialistas, a quienes ven alineados con sus pares del Partido Republicano. En esa línea, valoraron que las expresiones de Matthei transparentaran el debate. Otros en RN aplaudieron que Matthei hiciera un llamado a enmendar el rumbo del consejo, para intentar jugar una última oportunidad de corrección.

En el entorno de la alcaldesa afirmaban que si bien reconocen que es compleja la arremetida y que no es un tema fácil para Chile Vamos, sus expresiones ayudan a que algunos dirigentes puedan salir a hablar con mayor confianza, al tener el respaldo de la eventual abanderada presidencial de la coalición.

Consejo Constitucional. Foto: Jesús Martínez, Agencia Uno.

La tensión en la derecha

En el resto de los partidos de Chile Vamos vieron con molestia la arremetida de Matthei, porque atribuyeron que la alcaldesa “presidencializó” el debate por la nueva Constitución, al ponerse en competencia con el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

También incomodó que la jefa comunal le quitara el piso a su conglomerado, dado que Chile Vamos hasta el momento se la está jugando porque el proceso constituyente triunfe. Todos los dirigentes de la UDI, RN y Evópoli han dicho que quieren que el Consejo Constitucional tenga éxito, mientras que los mismos consejeros de la coalición han votado en línea con el Partido Republicano, lo que también los dejaba en una posición incómoda.

“Cada día tiene su afán y me parece que hoy todas aquellas personas que tienen capital político, como Evelyn Matthei, deben intentar hacer lo posible para que se llegue a un buen acuerdo en los contenidos. Una vez logrado eso, se debe usar el capital político para que el proceso llegue a buen término”, dijo el presidente electo de RN, el senador Rodrigo Galilea.

Mientras que el jefe de bancada de los senadores de RN, Manuel José Ossandón añadió que “la Constitución es más importante que cualquier candidatura presidencial. La alcaldesa dice que no va a poner su capital político en apoyar una mala Constitución, pero acá lo que se trata es buscar un buen texto sin importar si uno apuesta o no su trayectoria política. No me parece sano decir eso ni para ella ni para el proceso”.

En RN y Evópoli también incomodó la arremetida de Matthei, pues esos dos partidos no tienen candidato presidencial y apuestan por llevar un abanderado propio, y no tener que apoyar a la carta de la UDI. En ese sentido, en RN durante esta jornada la senadora Paulina Núñez se lanzó en un medio de Antofagasta por una apuesta a La Moneda. “Me gustaría competir en una primaria presidencial con Evelyn Matthei y José Antonio Kast”, dijo. Mientras que en Evópoli incomodó que durante los últimos días se relevara la cercanía que tiene la presidenta del partido, Gloria Hutt, con la alcaldesa de Providencia. Estas dos son íntimas y han estado coordinadas durante los últimos días por el trabajo en el Consejo Constitucional de la timonel de la tienda de derecha liberal. En ese partido, apuestan por levantar una carta propia, por lo que ven con suspicacia los acercamientos.

En republicanos también molestó la arremetida de Matthei, pues hacen el análisis de que la alcaldesa está apostando por un cálculo electoral para que al proceso constituyente le vaya mal, y ello salpique sobre Kast y sus opciones de llegar a La Moneda. La propia presidenta republicana del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, salió a criticar a Matthei. “Mi preocupación hoy es el proceso constitucional, no es el capital político de nadie”, dijo.

A nivel del Consejo Constitucional, también hubo consejeros que expresaron su inquietud, como la UDI Ivón Guerra, quien enfatizó que “esta no es una Constitución para Kast ni para Matthei, es una Constitución para Chile, para los próximos 50 o 100 años”. Una línea a la que también se plegó el RN, Germán Becker.