Ori Givati: “Ahora sabemos más que nunca que la política de ocupación de Israel no puede continuar”

Para el exsoldado israelí Ori Givati, el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre pasado, en el que 1.200 personas murieron y más de 240 fueron secuestradas, fue un golpe muy duro, entre otras razones porque tenía a varios conocidos entre las víctimas. Sin embargo, ese atentado no cambió su postura respecto de las acciones de Israel en los territorios palestinos.

“Muchos de los amigos de Breaking the Silence, personas que forman parte de nuestro trabajo, que han apoyado nuestro trabajo, también de otras organizaciones y diferentes círculos de la comunidad de construcción de la paz, fueron asesinados y secuestrados por los terroristas de Hamas, en las atrocidades del 7 de octubre y (pese a ello) no cambié en absoluto mi opinión sobre la ocupación. Por cierto, hemos oído muchas veces a las familias de las víctimas decir que querrían que siguiéramos luchando contra la ocupación. Así que al final del día, lo que todos tenemos que recordar aquí es que la política de la ocupación fracasó. No podemos mantener a millones de personas bajo una ocupación militar durante décadas y no esperar resultados. Ahora bien, sabíamos antes del 7 de octubre que no estábamos seguros. Y es terrible que hayamos tenido que llegar a ese horrible incidente”, dijo Givati en conversación con La Tercera.

Givati es el actual director de defensa de la organización Breaking the Silence (Rompiendo el Silencio), una ONG israelí establecida en 2004 por veteranos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cuyo objetivo es brindar al personal y reservistas israelíes en servicio y dados de baja un medio para contar confidencialmente sus experiencias en Cisjordania y Gaza.

En 2016, Ori Givati sirvió como soldado reservista en Cisjordania. Se unió a Breaking the Silence un año después.

A juicio del activista, el ataque de Hamas significó una falla para el sistema de seguridad de Israel. “Tenemos que recordar por qué llegamos a este terrible fracaso en la seguridad de Israel. Una de las razones es que durante muchos años nuestro gobierno ha invertido toda su capacidad, o casi la gran parte de nuestra capacidad militar, en permitir los asentamientos en Cisjordania y proteger la violencia de los colonos y destruir hogares palestinos y fortalecer a Hamas como parte de una política oficial. Ahora sabemos más que nunca que la ocupación no puede continuar”, añadió.

Rompiendo su silencio

Al igual que todos los israelíes, Givati tuvo que hacer el servicio militar en 2010, que por entonces se extendía por tres años, a diferencia de los dos años y medio en la actualidad. Y la última vez que sirvió como reservista fue en 2016 en Cisjordania, donde permaneció unas semanas. “Cada soldado en el Ejército tiene que jugar un rol para una guerra. Así que yo era comandante de tanques, pero en el día a día instruía a otros sobre cómo convertirse en comandantes de tanques. Eso ocurre con la mayoría de los soldados de combate. Tienes tu papel como comandante de tanque, artillería, infantería y demás. Pero parte de tu servicio lo haces en los territorios ocupados, controlando a los palestinos. Así es como funciona”, explicó.

Palestinos huyen del norte de Gaza y avanzan hacia el sur, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamas, en la Franja de Gaza central, el 18 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

“Después de servir en Cisjordania en 2016 como soldado, comprendí que lo que estamos haciendo, la forma en que estamos controlando al pueblo palestino, no es algo con lo que pueda vivir. Entendí que controlar a millones de personas con el Ejército no es legítimo, va en contra de los derechos humanos y en contra de los derechos humanos palestinos, y no es bueno para nosotros como israelíes, porque está haciendo que cada vez estemos menos seguros, como lamentablemente vimos el 7 de octubre. Así que lo entendí. No puedo seguir viviendo aquí sin hacer nada al respecto”, dice.

En cuanto a la respuesta de Israel contra la Franja de Gaza, por la que han muerto más de 12.000 personas, de las cuales más de 5.000 son niños (basándose en el último reporte de la oficina de medios del gobierno de Gaza), Givati indicó que la situación en el enclave es “devastadora”. “Israel tiene derecho a defenderse después de lo que hizo Hamas, pero eso no significa que podamos hacer lo que queramos. Y creo que debemos exigir un objetivo claro, un objetivo político de nuestro gobierno, porque matar a miles de palestinos no cambiará el hecho de que los palestinos están en Gaza. Los israelíes están en Israel y los palestinos en Cisjordania. Y eso nunca cambiará. Así que tenemos que cambiar de rumbo. Tenemos que entender que la única forma de salir de este ciclo de derramamiento de sangre no es un enfrentamiento”, indicó.

Un soldado israelí toma posición durante la operación terrestre en curso del Ejército contra Hamas, en un lugar indicado como Gaza, el 17 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

En este sentido, Givati reconoció que no tiene claridad acerca de cuál es la estrategia que debería seguir el Ejército para combatir a Hamas, pero cree que se tienen que asegurar de que no se pierdan vidas ni tampoco se debe dañar la infraestructura civil. “Tenemos que asegurarnos de que todo lo que estamos haciendo es a la luz de un objetivo específico, que el objetivo no puede ser la venganza. Ahora, no sé cuál es la forma militar de hacerlo. Por supuesto, estamos en una situación difícil. Y ahora mismo, no confío en que los dirigentes de Israel y mis dirigentes se guíen por esto, porque les oigo decir cosas como Nakba y otros ministros dicen que deberíamos volver con los asentamientos a la Franja de Gaza”, sostuvo.

Por último, Givati manifestó su preocupación por la violencia en Cisjordania. “Los colonos han estado utilizando y explotando el hecho de que todas las miradas están puestas en Gaza para básicamente aterrorizar a las comunidades palestinas, atacarlas con el fin de que se vayan de sus casas. Ya son más de 15 las comunidades que se han marchado a causa de esta violencia. Consiguen el respaldo del Estado con el Ejército para trasladar a los palestinos de sus hogares”, concluye.