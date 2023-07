Robos, riñas y amenazas: el pasado oculto del director de Espacio Don Óscar

Pedro Acevedo Saavedra (46) era ajeno al mundo nocturno, al menos como productor de eventos. De profesión ingeniero comercial, dedicó parte de su vida a trabajar con su padre, Óscar Acevedo, en construcciones y ferias. Sin embargo, en 2007 la vida de su familia tuvo un giro. Ese año su padre compró la mitad de las 1,7 hectáreas de un terreno en Maipú, por $ 121.040.000, donde había una chacra contigua a un colegio. El vendedor era un empresario llamado Juan Ignacio Schmitt. Al año siguiente, Óscar Acevedo murió de un infarto al corazón, pero su esposa e hijos siguieron interesados en desarrollar la propiedad que habían adquirido. De hecho, en 2013, Schmitt les vendió el porcentaje restante de ese paño en Av. Pajaritos 4155 por $ 1.478.096.457. A él, cuenta, los Acevedo Saavedra le dijeron que, en un principio, construirían canchas de fútbol en el inmueble. Sólo que esas, recuerda Schmitt, no eran las únicas ambiciones de sus compradores.

“También tenían la idea de poner una discoteca”.

Ese era un mundo nuevo para Pedro Acevedo. Según comenta su cuñado, Óscar Labra, el ahora empresario “quería hacer algo mucho mejor que su padre”.

Foto de Instagram de Pedro Acevedo, director de Espacio Don Óscar.

Ese afán podía entenderse como un cambio de lo que habían sido sus últimos años. Por ejemplo, en 2005 Pedro Acevedo fue investigado por su participación en robos con intimidación a camiones de carga de alto tonelaje. Según fuentes que conocieron de la causa, se revisó su vinculación con dos organizaciones dedicadas a estos ilícitos, donde la carga robada era comercializada a través de una empresa mayorista a cadenas de supermercados de regiones.

Una de las bandas con la que se investigó su relación fue la de “Los Albornoz”. En 2007, un reportaje de Ciper expuso su “modus operandi”: coludidos con carabineros, el funcionario ordenaba la detención del camión. En esos momentos, dice el reportaje, Juan Pablo Albornoz -jefe de la banda-, junto a dos de sus hermanos y otro par de individuos, se encargaban de la sustracción de la carga, que luego iba a parar a manos de Acevedo, para posteriormente ser comercializada. Según se informó durante la indagatoria, Acevedo tenía pleno conocimiento de dónde venían los productos e, incluso, más de una vez fue quien coordinó los pasos a seguir en los asaltos.

Todo eso parecía quedar atrás con este nuevo proyecto. Al recinto, donde se habilitarían 13 canchas de futbolito de pasto sintético y un centro de eventos, lo bautizaron como Espacio Don óscar. Le pusieron así en memoria del padre fallecido.

Este nuevo perfil de Acevedo no convencía a quienes antes lo habían investigado, como Luis Pablo Cortés, de la Fiscalía Metropolitana Occidente:

“Desde el año 2006 nos ha tocado presentar acusaciones contra Pedro Acevedo. Él siempre ha sostenido en tribunales una condición de víctima. Siempre presenta esa actitud”.

El señor de la noche

Dos años después de hacerse de todo el terreno, el sueño de la discoteca se cumplió. En 2014, Pedro Acevedo inauguró la Sala Premium Don Óscar (DO). Sólo por sus dimensiones y capacidad, lograba diferenciarse del resto: en toda la propiedad podían circular en una noche cinco mil personas.

Foto de Sala Premium Don Óscar (DO).

Fernando Bórquez, presidente de la Asociación de Empresarios Nocturnos, de Turismo y Espectáculo (Anetur), asegura que DO es el más grande que queda en Chile, luego del cierre de Espacio Broadway.

La estructura de la propiedad también cambió: pasó a llamarse “Inmobiliaria Don Óscar Limitada”. Según el acta de inscripción, el capital de la sociedad es de $ 252 millones de pesos, monto que fue aportado en partes iguales por los dos socios que se registraron. Lidia Saavedra, madre de Acevedo, era una. La otra mitad le correspondía a la Sociedad de Inversiones Don Óscar Limitada. La administración, en tanto, quedó a cargo de la misma Saavedra y su hijo.

Algunas cosas, eso sí, no cambiaron. El 28 de febrero, aproximadamente a las 22.30, Acevedo ingresó a un evento en el Arena Monticello. Pasados unos minutos, comenzó a agredir a uno de los guardias. La riña fue investigada por el Ministerio Público. Ambos involucrados terminaron con lesiones leves.

Según registros del Poder Judicial, un año después, en 2015, Acevedo ingresó una solicitud de eliminación de antecedentes a los Tribunales de Justicia. Estos la acogieron e instruyeron al Registro Civil que eliminara cualquier rastro de condenas penales asociadas a él. Por esta razón, hoy su nombre figura completamente limpio.

Este nuevo estatus no sólo era visible en los registros policiales. En su perfil de Instagram, por ejemplo, Acevedo subía fotos mostrándose con su Chevrolet Corvette. También publicaba panfletos de Espacio Don Óscar. De hecho, sus redes sociales se fueron llenando de flyers promocionando los diferentes eventos que realizaba ahí.

Poco a poco DO se convirtió en un lugar que podía mezclar a personajes del mundo del deporte, la farándula y la música urbana. En su escenario se presentaban artistas como Jairo Vera, Standly y AK4:20, por ejemplo.

Los protagonistas del primer caso policial del que se supo en el recinto se relacionaban con ese público. Como informó entonces la Fiscalía Occidente, cerca de las 4.00 del 5 de junio de 2016, una discusión en la sala VIP, en la que estuvieron involucrados Francisco y Gerardo Huaiquipán, hijos del exfutbolista Francisco Huaiquipán, terminó con el asesinato a balazos del futbolista Leopoldo Osores (23).

Por esta misma razón la relación de Acevedo con los alcaldes de Maipú tuvo varios momentos tensos. De hecho, durante el segundo período de Alberto Undurraga (DC), entre 2008 y 2012, la discoteca fue denunciada ocho veces por la municipalidad, por diferentes razones. Los motivos iban desde ejercer actividades sin las patentes respectivas, hasta violación de clausura. En el período de Christián Vittori (ex DC), entre 2012 y 2016, se presentaron 19 denuncias desde la municipalidad ante DO, en las que destacan las denuncias por el funcionamiento de la discoteca sin patente municipal y venta y consumo de alcohol en el mismo lugar. Con la llegada de Cathy Barriga (UDI) al municipio, la situación no cambió. Entre 2016 y 2021, Espacio Don Óscar recibió ocho denuncias por realizar una fonda con venta de alcohol sin permiso municipal, además de venta de comida sin patente comercial, entre otras.

Aún así, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte pudo establecer ciertos vínculos entre Acevedo y uno de esos alcaldes. Fue con Vittori, junto a quien fue formalizado en el denominado “caso basura”. A Acevedo lo acusaron de cohecho, luego de adjudicarse $ 1.300 millones a través de contratos con la Municipalidad de Maipú. La investigación sigue en curso. No fue su único problema.

El 3 de diciembre de 2019, un hombre de Calera de Tango lo denunció por amenazas, luego de que el empresario lo llamara. Según el escrito, Acevedo le dijo que le “sacaría las tripas a su hijo y que le haría la vida imposible a su familia”.

Enemigo público

El 28 de junio de 2021 asumió como alcalde de Maipú Tomás Vodanovic (RD). Una de sus promesas, dijo en La Tercera, era “diagnosticar problemas que llevan abandonados sin ser escuchados durante cuatro años”.

Alcalde Tomás Vodanovic y Sala Premium Don Óscar (DO).

Menos de un año después, la pelea contra Acevedo y Espacio Don Óscar se convirtió en una de sus causas más visibles. Todo partió cerca de las 5.30 del sábado 2 de abril de 2022. En ese momento una balacera al interior del local dejó a cinco heridos y un fallecido producto de los disparos.

Al día siguiente el alcalde ingresó una solicitud para decretar el cierre de DO. Esa medida, aseguró, le significó recibir amenazas de muerte. Lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter, el 8 de abril de 2022. “Ninguna amenaza nos hará retroceder en la convicción de avanzar hacia un Maipú más seguro. Hoy, en operativo conjunto entre @Muni_Maipu, @DPR_RM y @Carabdechile hemos clausurado la discoteca Espacio Don Óscar. Nadie está por sobre la ley”, publicó.

Tres días después, Pedro Acevedo presentó una querella por injurias y calumnias por medios de comunicación social contra Vodanovic.

Pasaron cinco meses y otra persona murió en el estacionamiento del recinto. Fue a las 5.35 del 19 de septiembre, durante la celebración de Fiestas Patrias. Un joven de 19 años fue asesinado a disparos.

Vodanovic reaccionó. Subió a sus redes sociales un video en el que decía lo siguiente: “Lamentablemente, no es primera, segunda, ni tercera vez que graves hechos delictivos ocurridos en Espacio Don Óscar ponen en riesgo la seguridad y la vida de nuestros vecinos de Maipú. Pese a estar clausurado desde el mes de abril, Espacio Don Óscar, de forma bastante inescrupulosa, ha buscado vacíos legales para seguir operando, pese a ser un lugar profundamente inseguro y donde ha fallecido más de un joven de nuestra comuna”.

La concejala de Maipú Alejandra Salinas (IND- PEV) también es crítica de las consecuencias de tener el negocio de Acevedo en el barrio. “Se transformó en una inseguridad constante para los vecinos y vecinas. Hay una cantidad enorme de personas que están tratando de vender sus casas para irse de este sector por esta situación”.

Durante un operativo de fiscalización este viernes en Sala Premium DO, Carabineros informó que los delitos cometidos en los alrededores del reciento han aumentado un 18% respecto al año pasado.

Hubo otro motivo por el que Pedro Acevedo hizo noticia. Según informó el medio La voz de Maipú, el 13 de diciembre de 2022 Carabineros llegó hasta su casa por una denuncia de violencia intrafamiliar. Ya en el lugar, constataron que su pareja presentaba “claros signos de al menos un golpe, con un hematoma en la región dorsal”, por lo que procedieron a la detención del empresario.

A pesar de todos estos antecedentes, no existe ningún impedimento legal para que Espacio Don Óscar siga funcionando. De hecho, explican desde la Municipalidad de Maipú, el titular de las patentes no es Pedro Acevedo, sino la Sociedad Inversiones Don Óscar Ltda. Además, agregan, el representante legal de Don Óscar tampoco es Acevedo, sino que su hermana Gilda.

DO volvió a aparecer en las páginas policiales el fin de semana anterior. Pasadas las 4.00 del domingo 2 de julio, mientras una mujer de 41 años esperaba en su auto a un familiar en el estacionamiento, un sujeto intentó asaltarla. Al resistirse, el delincuente le disparó dejándola en riesgo vital. Unos días después apareció en redes sociales un video de una joven bailando con una pistola en la mano dentro del Espacio Don Óscar.

Mujer con pistola bailando en Sala Premium Don Óscar (DO).

“Pese a ser un foco constante de hechos de violencia, entre ellos varios homicidios, Don Óscar sigue operando de forma inescrupulosa, poniendo en riesgo la tranquilidad de nuestros barrios, la vida de sus asistentes y de las personas que pasan por ahí. Ningún negocio justifica que un sector de nuestra comuna sea escenario de balaceras con tanta frecuencia”, critica hoy el alcalde Vodanovic.

Ante esto, Pedro Acevedo repite, por teléfono, lo que ha dicho antes: asegura que el alto nivel de delincuencia en la comuna es responsabilidad de las autoridades. También, que se va a defender de su nuevo enemigo. De hecho, se lo advierte: “Tenemos tres abogados trabajando contra esta persecución política que tiene el alcalde de Maipú con nosotros”.