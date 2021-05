Consejo Asesor Covid-19 y sociedades médicas se enfrentan a decisión del gobierno de crear Pase de Movilidad

El último jueves, en la reunión donde se analizan los alcances del coronavirus, La Moneda resolvió dar curso al permiso de movilidad que hace ya un par de semanas se conversaba entre el gobierno y los ministerios que gestionan la pandemia. La fecha, eso sí, no estaba del todo zanjada. Eso hasta el domingo, cuando la cartera de Salud fue informada de que el Presidente Sebastián Piñera, en líneas generales, haría el anuncio.

Para algunos sectores del Ministerio de Salud -especialmente en Redes Asistenciales, que han visto cómo en los últimos días las UCI han vuelto a tensionarse- no fue una buena noticia. Y se declararon sorprendidos, pues la data que manejaban apuntaba a aguardar que se cumpliera un hito de seguridad -la vacunación del 80% de la población susceptible- hacia fines de junio, antes de levantar una restricción de tal envergadura. Otros se mostraron derechamente molestos: la gestión de los hospitales y clínicas, tras un año de pandemia, no resulta fácil y añadir una mayor variable de movilidad podría ir en la dirección contraria a la reducción de contagios que se espera para dar tregua a la “primera línea”.

Al interior del gobierno, en tanto, admiten que la iniciativa es un adelanto -o una suerte de antesala- a otra iniciativa de mayores libertades que también está en análisis: el “Carnet Verde”, un mecanismo que entregará mayores permisos a la personas, como la concurrencia a eventos públicos y sociales o desplazamientos al extranjero. Reconocen, eso sí, que hubo un “enredo comunicacional” que, de hecho, obligó a tres personeros del gobierno (Interior, Turismo, Salud), además del propio vocero, Jaime Bellolio, a explicar durante la jornada de este lunes los alcances del anuncio.

¿Influyó la campaña que ha desplegado la UDI para bajar las cuarentenas? Sí, reconocen algunos en La Moneda, aunque no a un nivel gravitante, pues la presión que está ejerciendo el conglomerado va por el lado de la liberación del comercio y la reactivación económica, mientras que la mirada del gobierno con este permiso estaría más puesta en dar una señal a las personas en momentos en que se ha perdido adhesión al plan Paso a Paso y en la necesidad de promover la vacunación para normalizar el país.

Rechazo a la medida

El anuncio abrió un nuevo flanco entre el gobierno y los expertos que han intervenido en la pandemia. Nueve sociedades médicas -entre ellas la de Medicina Intensiva, de Epidemiología, de Urgencia y de Enfermedades Respiratorias-, junto al gremio de facultativos, emitieron una declaración rechazando la aplicación del Permiso de Movilidad, por el contexto epidemiológico que atraviesa el país.

“Llevamos 14 días de aumento de casos Covid-19. El sistema de salud sigue funcionando al límite, con una expansión de más de un 300% de su capacidad, y una persona fallece cada 14 minutos a causa de esta enfermedad en nuestro país. Tras más de un año de trabajo incesante, los equipos de salud están agotados y la población ha sufrido un impacto inconmensurable. Es crucial recuperar la lógica sanitaria, es decir, la concordancia entre la situación epidemiológica y las medidas que se adoptan. Necesitamos urgentemente reformular el plan Paso a Paso y mejorar la temporalidad de las medidas. Cualquier aumento de movilidad va a generar mayores contagios, lo que lamentablemente el sistema de salud no tiene capacidad para soportar”, afirmaron.

La declaración añade que “por estas razones, no parece prudente la implementación de un pase que aumente la movilidad en la situación epidemiológica actual. Este nuevo permiso puede llevar a confusión, a generar una sensación de seguridad que no es tal y que no va en la línea de la comunicación de riesgo, siendo contradictoria respecto del mensaje de autocuidado que se debe promover, tanto en las personas vacunadas como no vacunadas”.

El Consejo Asesor Covid-19, el grupo de expertos que convocó el gobierno a inicios del año pasado, también reparó en la medida. “En Chile no se ha logrado llegar aún a niveles seguros de control de la transmisión después de la primera ola pandémica. En lo que va del 2021 hemos tenido las mayores tasas de enfermedad y hospitalizaciones por Covid-19″, advirtieron en la minuta de la reunión que sostuvieron ayer. En esta, además, revisaron la prevalencia de la variante P1 de Brasil -asociada con mayor transmisibilidad y gravedad de los cuadros-, que ya tendría un predominio superior al 50% en los casos que se detectan.

Los expertos advirtieron que los contagios han aumentado por cuatro razones principales: la presencia de variantes; la interacción o movilidad de las personas, que habría aumentado desde la semana previa al Día de la Madre; la llegada del otoño y las condiciones que favorecen la propagación de los virus y, finalmente, una inmunidad poblacional insuficiente para evitar los rebrotes o reducir las hospitalizaciones.

Sobre esa base, el consejo asesor planteó que las personas vacunadas se liberalizarán de las medidas restrictivas “cuando existan indicadores que señalen que la epidemia se encuentra estable o en descenso”, es decir, un escenario contrario al que se vive actualmente, con 13 regiones donde la pandemia está en expansión y otras siete donde la positividad supera el margen de seguridad.

Cumpliéndose esa premisa -actualmente en entredicho-, los asesores expertos sostuvieron que se podría dar curso al Permiso de Movilidad. “Los vacunados, es decir quienes hayan recibido las dos dosis de vacuna y que hayan completado 14 días después de la última dosis del esquema, podrán movilizarse en sitios públicos, independientemente de la existencia de cuarentena u otras restricciones en su comuna”, se lee en la minuta. También apoyaron el traslado interregional, siempre que sea a localidades que no se encuentren en cuarentena.