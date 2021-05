Gobierno entrega detalles de cómo se usará el pase de movilidad para vacunados contra el Covid

Durante el balance de este lunes, el ministro vocero de gobierno enfatizó que el pase de movilidad "no es un chipe libre, tampoco es comparable a un carnet verde, no es decir que se acabó la pandemia o que no son necesarios los cuidados personales", a lo que el ministro de Salud, añadió "Como esto da más libertad, requiere más responsabilidad".