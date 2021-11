Un mediodía de vida o muerte en San Carlos

Uno es el actual tricampeón y aún se ilusiona con el tetracampeonato. El otro sufre con el fantasma del descenso por tercer año consecutivo, en medio de una profunda crisis institucional. Realidades opuestas que marcan la nueva versión del clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile, el derby más tradicional del fútbol chileno. ¿El escenario? San Carlos de Apoquindo, que será testigo de un duelo trascendental para el campeonato, que tendrá implicancias tanto en la parte alta como baja de la tabla.

Los cruzados llegan muy motivados, después de dos triunfos consecutivos que los metieron nuevamente en la pelea por el título, aprovechando los problemas en Colo Colo (que ayer volvió a la cima de la tabla) por el brote de Covid en su plantel. Mientras que los azules arrastran una terrible racha de seis derrotas en línea, que los tiene a solo tres puntos de la zona de promoción y llenos de dudas. Ambos necesitan la victoria imperiosamente si es que quieren lograr sus objetivos, por distintos que estos sean.

Hay más condimentos. Por ejemplo, la UC no pierde ante la U desde 2015, en la precordillera. Es decir, ya van seis años de paternidad del cuadro de la franja como local, que se ha hecho muy fuerte en su casa, sobre todo, en este tipo de enfrentamientos.

A los laicos se les ha hecho cada vez más difícil puntuar en el reducto cruzado. Desde aquel último triunfo, con Martín Lasarte en la banca, solo empataron una vez. Fue 1-1, en 2018, con goles de Diego Buonanotte y Mauricio Pinilla. En todo ese período perdieron cuatro veces. Los últimos dos tropiezos fueron estrepitosos: 4-0, en 2019, y 3-0, el año pasado, sin público.

Hoy, San Carlos de Apoquindo estará prácticamente lleno, ya que las entradas están agotadas desde el viernes. Serán 8.500 hinchas cruzados esperanzados en que su equipo haga valer en la cancha todos estos factores, en especial, la realidad tan opuesta que viven con respecto al clásico rival.

Sin embargo, en el camarín del monarca no se confían para nada. Diego Valencia, una de las figuras, asegura que este tipo de duelos son distintos, que no importa la tabla. Además, como buen delantero, advirtió que deben cuidarse de Joaquín Larrivey. máximo artillero del convulsionado cuadro azul. “Son partidos aparte. Estos últimos años no necesariamente han estado los clubes peleando uno arriba y otro abajo, pero siempre han sido clásicos peleados y duros. Tienen un gran equipo y grandes jugadores, a uno de los que está en la tabla de goleadores. En el partido de la primera rueda ya nos marcó Larrivey. Va a ser un partido muy complicado”. sostuvo.

Por su parte, el goleador de los laicos hizo una dura reflexión sobre la actualidad de su equipo, previo al choque con la UC. “No creo que haya pasado algo puntual, porque hubiera sido fácil de corregir y de dar vuelta. Pasaron muchas cosas a lo largo del año y quizás no éramos tan buenos como creíamos y eso nos hizo caer en el pozo en el que estamos”, sentenció el argentino.

Larrivey solo tiene un gol en los últimos seis partidos, mientras que Fernando Zampedri registra ocho. Otra muestra más de la contrariedad que viven ambas instituciones.

Para hoy, Cristian Paulucci podrá contar con Edson Puch, ausente por lesión en el último partido ante Deportes Antofagasta. Mientras que el interino Cristian Romero recuperó a Junior Fernandes. Eso sí, perdió a Franco Lobos, quien se lesionó ante Ñublense. Tampoco estarán Pablo Aránguiz ni Yonathan Andía, quien sigue con molestias.

Sin duda, un duelo de vida o muerte que marcará el derrotero de ambos en esta recta final de campeonato. Por eso, más allá del diferente presente que viven, la presión y la responsabilidad es compartida. Los dos se juegan demasiado esta jornada en San Carlos de Apoquindo, por no decir todo.