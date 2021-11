Colo Colo recupera la punta a costa de un Wanderers que agoniza

Seguramente no se trata del futbolista más técnico ni el más regular, pero tiene una virtud: aparece en las ocasiones importantes. Javier Parraguez nuevamente fue una pieza relevante para Colo Colo, que recuperó la cima del Torneo Nacional tras derrotar 3-0 a un Wanderers que percibe cada vez más cerca su desembarco en la segunda categoría. Las antípodas del fútbol.

Se trataba de un partido historiado, que originalmente se debía disputar el pasado martes, pero el brote de Covid-19 en el Cacique y la imposibilidad de contar con un mínimo de profesionales obligó a la reprogramación, lo que molestó de sobremanera a los caturros, que se están jugando nada menos que la permanencia. Para tranquilidad de Gustavo Quinteros, el elenco popular pudo contar con su base titular, salvo por la baja de Iván Morales, suspendido.

Este choque de extremos no se notó con demasiada claridad en el primer tiempo, pero las diferencias se notan no solo en la tabla, sino que también en los detalles. Si Colo Colo es un equipo con firmeza defensiva, las grietas de Wanderers fueron de gran ayuda para los goles del local. Con cuatro jugadores de clara faceta ofensiva, los blancos salieron apretando arriba. Mientras que los porteños apostaban repetidamente al pelotazo hacia Ronnie Fernández, quien iba contra los centrales rivales.

A Colo Colo se le notó, en parte, la falta de prácticas luego del confinamiento por contactos estrechos. De todas maneras, cuando aceleraron hicieron daño. En los 12′, llegó la apertura de la cuenta. Viana da un rebote tras un remate de Suazo y el balón le queda a Solari, quien patea. La pelota roza en Parraguez. A primera vista parecía gol del joven argentino, pero finalmente se lo dieron al ex Huachipato.

El elenco de Macul prefería atacar por la izquierda, con el tándem Suazo-Solari, exhibiendo la fragilidad wanderina en su franja derecha. La visita llegó al Monumental con muchas bajas y eso se notó, particularmente la de Damián Arce, un armador zurdo muy técnico. Matías Marín no pudo asumir ese rol, pese a que es un futbolista con potencial. La más clara (y de las pocas) para los de Valparaíso fue un remate de Villarroel despejado por Cortés, en la media hora.

Quinteros no se mostraba conforme con lo mostrado por su equipo, pese al resultado y a que el rival no exigía demasiado. Antes del descanso, se selló la victoria colocolina con otra aparición de Parraguez y con otra negligencia defensiva de Wanderers. El 9 definió con el arco libre tras sacarse la marca de Viana. Jornada gloriosa para el delantero de 31 años, mientras el centrodelantero extranjero que le trajeron a Quinteros para la segunda rueda (el venezolano Christian Santos) estaba comiendo banca (entró a 15′ del epílogo). Parraguez casi sella el triplete con un cabezazo en el minuto 61.

En el segundo tiempo se vio más desatado al puntero del campeonato, aplicando velocidad a sus ataques. Varias veces fallaron de cara al arquero. Finalmente, a 10′ del final, un tiro libre de Costa se cuela en la portería de Viana para el 3-0 definitivo, aunque la victoria alba estaba lista hace un rato largo. El partido dio espacio incluso para que el DT argentino-boliviano hiciera cambio de arquero. Hizo su debut en el torneo Omar Carabalí, quien deberá relevar a Cortés en los próximos dos partidos (ante Melipilla y Curicó Unido) debido a que el 1 titular va con la Selección.

Albos y caturros atraviesan por momentos diametralmente opuestos. Mientras los blancos vuelven a ser líderes, con dos de ventaja sobre Universidad Católica (que tiene este domingo el clásico universitario) y dependen de sí mismos para levantar la copa, los caturros se hunden en el fondo de la clasificación y requieren de un verdadero milagro para salvarse. De hecho, pueden descender este martes, si es que no derrotan a Curicó en Valparaíso.

Ficha del partido

Colo Colo 3: B. Cortés (82′, O. Carabalí); O. Opazo (83′, B. Gutiérrez), E. Amor, M. Falcón, G. Suazo; V. Pizarro, L. Gil (74′, C. Villanueva); G. Costa, P. Solari; M. Bolados (74′, C. Santos), J. Parraguez (67′, C. Fuentes). DT: G. Quinteros.

Wanderers 0: M. Viana; J. M. Aja, L. García, V. Espinoza; W. Gama (54′, A. Jara), M. Villarroel, J. León (85′, D. Plaza), F. Kidd (66′, L. Cepeda); M. Marín (66′, G. Rojas); S. Ubilla (85′, D. Vallejos), R. Fernández. DT: E. Astorga.

Goles: 1-0, 12′, Parraguez, le roza el balón tras un remate de Solari; 2-0, 45′+1, Parraguez, se saca a Viana y define con el arco libre; 3-0, 80′, Costa, de tiro libre.

Árbitro: F. González. Amonestó a Bolados, Costa, Suazo (CC); Marín, García (SW).

Estadio Monumental. Asistieron 20 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.