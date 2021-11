Doble fecha crucial: todo lo que se juega la Roja ante Paraguay y Ecuador

Son 180 minutos más el tiempo complementario. Paraguay y Ecuador, con casi cinco días de diferencia. La selección chilena entra en la fase definitoria de cara a su sueño de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Enredar puntos no está permitido, más si se considera la irregular campaña que registra el bicampeón de América en las presentes Eliminatorias. Una caída pondría fin al sueño de una generación que sigue insistiendo en su vigencia.

Es que Chile enfrenta los dos partidos más importantes de los últimos años. Así lo asume la ANFP, los mismos jugadores, el cuerpo técnico y los funcionarios de la Roja. En juego están muchas cosas. Millones de dólares por premios, la continuidad de una generación dorada, la tranquilidad de una dirigencia que comanda Pablo Milad y hasta el plan de trabajo del técnico Martín Lasarte.

Machete, apenas la Roja selló la victoria frente a Venezuela, en la última fecha triple, en San Carlos de Apoquindo, comenzó a trabajar en los duelos que se avecinan. Visitó partidos del torneo local y no perdió nunca comunicación con los seleccionados que militan en Europa. Puso especial atención sobre Erick Pulgar y Charles Aránguiz, quienes se lesionaron y estuvieron en duda para estas dos finales. Sí le dolieron las bajas de Paulo Díaz y Sebastián Vegas, dos que ya se habían ganado su espacio con el uruguayo en la banca.

El estratega ya tiene el plan en su poder. No pretende realizar modificaciones. Espera tener el martes al contingente completo. Ese día, durante la tarde, entrenará en Juan Pinto Durán. Quiere, en terreno, evaluar al Príncipe y al volante de la Fiorentina. Los esperará hasta el final, considerado que al antofagastino no lo podrá tener en Asunción, por acumulación de tarjetas amarillas.

Al interior de la Selección saben que se juegan los partidos más importantes del último tiempo. Hay mucho en juego. Demasiado para una generación que no quiere tirar la toalla. Bravo, Isla, Medel, Alexis y Sánchez saben que esta es su última posibilidad de sumar otra cita mundialista. Mauricio Isla ya lo ha dejado en claro. Quedar fuera de Qatar 2022 hará meditar a toda la generación su continuidad en el Equipo de Todos. “Los viejos rockeros al último Mundial; si no, ya, chao”, estableció el Huaso en el marco de una conversación con Bravo a través de un live de Instagram. Hace unos días, Arturo Vidal y Alexis se juramentaban su presencia en la cita que reúne a las mejores selecciones del mundo. “Vamos a ir al Mundial”, dijo el King, en la pieza de concentración del Inter, donde compartía con el tocopillano.

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Uno que se juega su posición es Lasarte. Quedar eliminados tempranamente afectaría su proceso. Así lo estableció Francis Cagigao, el director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile. “Lo valoraremos cuando lleguemos a ese cruce de caminos. Valoraremos su trabajo y los resultados. Si llega el momento en que matemáticamente no se consiguió llegar, se aclarará”, dijo hace un mes. Al mismo tiempo, sentenció que su propia continuidad no dependerá de la clasificación a Qatar.

Los millones

El aspecto económico también es fundamental. El golpe que significaría quedar fuera del Mundial sin duda afectará considerablemente a las arcas de la ANFP, mas allá de que en Quilín aún no sacan ese tipo de cuentas. Luego de esta doble fecha eliminatoria, al equipo de Lasarte aún le restarían dos partidos de local (Argentina y Ecuador). Se asume que el interés por ver a la Selección sufriría un duro golpe, lo que disminuiría fuertemente la venta de entradas. Hoy, ese ítem, le deja una ganancia de $ 200 millones por cotejo a Federación.

Otro ítem que se dejaría de percibir tiene relación con los premios por meterse en Qatar 2022. Si bien aún no existe una cantidad establecida, se espera que sea similar a la que se repartió para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Solo por clasificar y participar en la fase de grupos, cada selección recibió US$ 8 millones. Del quinto al octavo lugar, el bono fue de 16 millones de dólares, mientras que del noveno al décimo sexto puesto, la cifra alcanzó los 12 millones de dólares. Por su parte, el campeón se embolsó US$ 38 millones.

A nivel personal y político, Milad también se juega mucho en las Eliminatorias. Apostar por Machete en reemplazo de Reinaldo Rueda, cuando apenas iban cuatro fechas, fue una decisión conjunta entre directorio que él preside y Cagigao, el ejecutivo que trajo desde Inglaterra, con el objetivo de generar un proyecto de selecciones desde las mismas bases.

Los próximos resultados de la Roja y el devenir del combinado nacional determinarán si las decisiones tomadas por el curicano y su mesa fueron acertadas o no. Lo concreto es que la Selección se ha devaluado y así lo reflejan las cifras de los últimos contratos comerciales firmados por la ANFP, mucho menores a los de antaño. La caja de Quilín difícilmente resistirá otro período sin ir a un Mundial. Por eso, ante Paraguay y Ecuador, Chile se juega muchísimo más que seis puntos clave en su camino por clasificar a Qatar 2022.