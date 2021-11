Presidente de Valdivia dispara contra la ANFP: “Somos el único club al que no le han pagado la cuota de incorporación”

Jorge Salazar, presidente de Deportes Valdivia, se mostró conforme con el fallo de la Corte Suprema que estableció que la ANFP no puede desafiliarlos ni revocarles la licencia por el simple hecho de recurrir a la justicia ordinaria. El club del Torreón había recurrido a los tribunales para exigir que la sede de Quilín les devuelva la cuota de incorporación que pagó para jugar en la Primera B, luego de que descendiera a la Segunda División.

“La denuncia que pusimos en la Corte Suprema se origina porque a nosotros no nos han materializado, no nos han entregado un plan de pagos y no nos han pagado la cuota del descenso que nos corresponde. Por eso fuimos a la justicia. Por lo tanto, estamos bastante conformes, porque la Corte Suprema nos dio la razón de que si la corporación, que es la ANFP, no cumple con sus asociados, nosotros podemos ir a la justicia porque tenemos que defendernos”, explica el timonel sureño a La Tercera.

El cuadro valdiviano corría riesgo de ser desafiliado por sus acciones legales, situación que la máxima instancia jurisdiccional impide con el fallo entregado ayer. “Como directorio aprobamos de manera unánime ir a la justicia, porque en abril, el gerente de la Unidad de Control Financiero de la ANFP (UCF), Diego Karmy, nos citó al Tribunal de Disciplina, justamente, para ver el tema de la licencia porque nos iban a desafiliar, por haber recurrido a la justicia ordinaria. Ante tal situación nos vimos en la obligación de presentar un recurso en la Corte de Apelaciones de Valdivia, el cual lo perdimos, y luego nos fuimos a la Corte Suprema, donde pusimos una acción de no innovar, por lo que la UCF no pudo hacer nada más hasta que se resolviera el fondo del tema”, agrega.

“Y el fondo del tema se resolvió ayer y sienta un precedente grande, porque nadie está por sobre la justicia, así que en ese sentido siempre habrá una instancia en la que uno puede argumentar, que es una causa absolutamente justa. Más que contentos estamos conformes, porque se aplicó el derecho y nuestro club está en el camino correcto, pero eso no se va a materializar si es que a nosotros no nos pagan la cuota del descenso. La conformidad será completa cuando nos devuelvan esa cuota, porque a Valdivia le ha costado mucho desde que ingresó, por esa mosntruosa cuota de incorporación. Y ahora, cuando descendimos, de nuevo, es el único club al que no le han pagado la cuota del descenso, habiéndola pagado”, acusa.

Hasta ahora, la devolución de esas 24 mil Unidades de Fomento (UF) que Deportes Valdivia pagó en su momento, cuando ascendió a la Primera B, aún no se ha concretado. “Hemos tenido mucha paciencia con la actual administración de la ANFP, pero tienen que materializar ese pago, porque el día a día con nuestros proveedores ha sido traumático”, confiesa Salazar.

Reunión con Milad

Jorge Salazar, presidente de Deportes Valdivia, señala que a principios de octubre viajó desde el sur a Santiago para reunirse exclusivamente con Pablo Milad, presidente de la ANFP, y resolver el entuerto de una vez por todas. Asegura que en dicha cita existió el compromiso de pagar cuanto antes el dinero en cuestión, pero que hasta la fecha no ha pasado nada.

“La última reunión la tuvimos el 4 de octubre en la ANFP. Nos reunimos con Pablo Milad; el vicepresidente Jorge Aguilar; la secretaria ejecutiva Sandra Kemp y el oficial de cumplimiento Miguel Ángel Valdés. Viajamos especialmente para exponerles nuestra agonía y nos ofrecieron que nos iban a tener una solución pasada las fechas de Eliminatorias. Bueno, aquí estamos esperando”, se queja.

“Lo primero que nos dijeron, en junio, es que la cuota estaba en el presupuesto, pero que estaban esperando el fallo de la Corte Suprema respecto a la cuota de incorporación, por el tema de la Fiscalía Nacional Económica. El fallo salió el 4 de septiembre. Les mandamos una carta formal al directorio, pero ellos dijeron que los abogados les aconsejaron esperar un poco”, recuerda.

“La verdad es que todo esto ha sido una maniobra dilatoria que no tiene una explicación coherente. Entendemos que esto es un problema heredado de la actual administración, pero también entendemos que cuando uno asume tiene que hacerse cargo de todo, lo bueno y lo malo. Y resolverlo. Entonces, a Valdivia se le trató muy mal por la cuota de incorporación, y se le ha tratado muy mal por la cuota del descenso, que es algo estipulado por acuerdo del Consejo de Presidentes. Es más, hasta nos quitaron tres puntos por no cumplir acuerdo de 2020”, lamenta.

“El objeto de la cuota de incorporación es velar por el patrimonio de estos equipos que caen a la Segunda Divisón, que no tiene ingresos. Entonces, es un contrasentido, porque la Unidad de Control Financiero nos validó el presupuesto que incluía la cuota de incorporación. Ellos nos dijeron que pusiéramos la cuota, porque nos correspondía. Nos validan el presupuesto de 2021, pero no nos pagan. Es un círculo vicioso. Entendemos que la ANFP pueda tener problemas económicos, pero así como los tienen ellos también los tenemos nosotros. Hemos tenido que darnos mil volteretas para cumplir con nuestros jugadores, porque o si no nos quitan puntos. Hemos sufrido multiplicidad de demandas de nuestro proveedores”, reclama.