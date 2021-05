Diego Karmy, el comisario financiero del fútbol chileno: “Los dobles contratos pasan en todas partes del mundo, pero en Chile se controlan”

Diego Karmy (38 años) lleva casi tres años en la ANFP. El ingeniero comercial fue el encargado de desarrollar el reglamento de licencia de clubes, por orden de la Conmebol. También reformuló el reglamento del control financiero, que hoy fiscaliza la empresa externa Deloitte y que tiene en la lupa a los clubes del fútbol chileno. “Cuando llegué había mucho descontento de los clubes por el control financiero. Se reformuló el reglamento acorde a la ley 20.019 y ahora se limitan muchas cosas. El reglamento nos hace estar encima y con plazos para poner las denuncias”, dice a El Deportivo.

Su área de trabajo se ha visto cuestionada por la expulsión de Lautaro de Buin, por presentar documentos falsos. El viñamarino ejecutará una mesa interdisciplinaria en Quilín, en la que participará el SII, la dirección del trabajo, el Ministerio del Deporte y los clubes por esta problemática.

¿No dirige un organismo de fantasía dentro del fútbol chileno?

Lamentablemente se sabe poco de lo que hacemos. Hay una fiscalización enorme, que es súper sólida, que ha sido ejemplo en Conmebol. Somos pioneros. Hay más de 1.400 personas que se revisan todos los meses, entre cuerpos técnicos, jugadores. Se tiene un reglamento súper fidedigno, con una revisión de un externo. Siempre hay puntos de mejora, pero creo que tenemos un control financiero súper sólido frente a lo que existía antes. El control es súper exhaustivo y tenemos hasta 20 días hábiles para denunciar alguna infracción al tribunal de disciplina.

Pero a simple vista se ve fácil burlar los controles de la ANFP…

Cuando tú tienes una mala intención y te pones de acuerdo con otra persona para violar un sistema, siempre lo vas a poder hacer. Nosotros podemos fiscalizar todo lo que está registrado, pero si tú quieres burlar algo, lo harás exista o no el mejor control financiero. El caso de Lautaro, si no existiera el control financiero, el tribunal no hubiese podido determinar que existía un doble contrato.

Pero eso lo denunció la prensa, no ustedes...

Exacto, Lautaro no informó algo que debió haber informado. Y al haberse saltado la revisión tuvo una sanción grave.

¿No le falta poder de fiscalización?

Es muy difícil actuar como un fiscal. La función de la Unidad de Control Financiero es normar y ayudar a los clubes a que no gasten más de lo que pueden gastar. Hay un rol mucho más de fiscalizador, que lo está cumpliendo la empresa externa Deloitte.

¿Y no sospecha que la planilla de algunos clubes están alteradas?

No, alteradas no. Incluso hay anexos que ingresan los clubes y que se enlanzan con el control financiero. Entran los derechos de imagen, la comisión de intermediarios, los préstamos, los derechos de pases de jugadores. Todo eso entra en el fair play financiero, que va desde la Primera hasta la liga de ascenso. La Segunda División es distinta, como no tienen ingresos constantes tienen un límite de gastos distintos, que es su tope salarial que hoy es de 15 millones.

¿Lo de Lautaro no es una alerta para sospechar de más clubes?

Más que una alerta, se deja un precedente importante. Esta sanción que fue aprobada a Lautaro nace de una modificación que se hizo en 2018 al reglamento y estatutos, justamente para evitar este tipo de fraudes. Los clubes y los jugadores estarán mucho más cuidadosos. Acá siempre hay dos responsables: el jugador y el club. Siempre dos partes están de acuerdo para que se produzca esta ocultación de información.

¿Se debiese sancionar a Hans Martínez?

Es algo que debiésemos evaluar, sobre todo con el Sifup. Es importante que exista una sanción para que los jugadores no incurran en esta duplicidad o aceptar ese tipo de contratos.

Victoriano Cerda, dueño de Huachipato, acusó “contratos negros” y “remuneraciones por fuera”. ¿Qué dice usted?

Eso es lo que pone en alerta por lo que está hoy mediáticamente. Todos los contratos no están ajenos al fair play financiero. Una cosa es que esté el contrato laboral registrado y aparte se registren anexos. Si un club no lo registra, porque tiene un derecho de imagen con un jugador o una empresa de manera paralela, si está dentro de los Estados Financieros va a estar igual.

¿Los dobles contratos son un vicio del fútbol chileno?

No es un vicio, pasa en todas partes del mundo. Si en alguna parte se controla y hay un poquito mayor de efectividad, es en Chile. Esto está reconocido en Conmebol, en muchos países que quieren avanzar al modelo que tenemos. Estamos muy avanzandos en la región en controles financieros.

¿El SII no ha pedido explicaciones?

No, formalmente no ha hecho ninguna consulta.

¿No le han llegado más denuncias por dobles contratos maliciosos?

No, nada.

Valdivia tenía cuatro contratos con Colo Colo...

Tenían registrado los anexos como corresponde. Si tuvieran alguno que no, efectivamente eso entra en el fair play financiero. Cualquier otro costo que vaya relacionado se toma aparte como límite de gasto.

¿Es fácil hacerle trampa a la ANFP?

No es fácil hacerle trampa a la ANFP, se hace fácil cuando dos personas se ponen de acuerdo. En este caso fue un jugador y un club. La buena fe es clave.

¿Todos los clubes cumplieron con el fair play financiero?

Todos bajo el 70%, salvo La Serena que tenía el 73%, pero que reguló con un aumento de capital de más de 800 millones para subsanar.

¿Y si no cumplía?

No podían fichar jugadores. Tanto para el límite de gastos de jugadores como el de gastos de pérdidas, la sanción es que no pueda fichar en la temporada siguiente.

¿Los clubes le han manifestado su preocupación por la sucia imagen que transmite el fútbol?

Más que los clubes lo puedan manifestar, esa es nuestra preocupación como ente rector. Lo que más nos duele es que se manche el buen trabajo que estamos haciendo, que se hace desde un tiempo atrás. Esto es algo que mancha y enloda al fútbol, a los mismos jugadores, a la propia ANFP.

¿Cómo explica que Lautaro tuviese licencia de clubes sin estar inscrito en la CMF?

La licencia de clubes es completamente de la ANFP y de todas las federaciones que componen Conmebol. Todos los años, hasta el 31 de agosto, los clubes tienen que presentar los requisitos mínimos que exige la licencia. Y cuando tienes esa licencia, significa que puedes jugar. Este 2021, todos los clubes licenciandos van a poder participar. No tiene nada que ver el registro de la CMF con la licencia. El IND y la CMF son los únicos facultados para revisar dicha información.

Pero otorgan la licencia asumiendo que ya están en la CMF.

No tiene nada que ver. Cuando se inscribe un club, se entrega un certificado. Ese certificado lo tiene que acompañar al club, junto con toda la conformación de la Sociedad Anónima Deportiva, que son los mismos datos que se piden acá para otorgar el certificado de afiliación que deben presentar en el IND.

Ese certificado no lo tenía Lautaro para competir…

Pero los clubes nunca lo entregan y no deben hacerlo. No lo tenía Lautaro, pero lo podía haber pedido en febrero de 2020 cuando ya tenía toda la información, pero el IND recién se lo pasó en febrero de 2021. Ahí el IND informó a la CMF que estaba registrado.

¿Eso no es su responsabilidad?

No, no es responsabilidad nuestra. Nosotros apoyamos con el certificado de afiliación. Ellos saben que tienen que ir a entregar en la información. Nosotros los acompañamos, pero eso es función de ellos.

El plantel de Lautaro de Buin manifestó su inquietud por no poder debutar en la B. FOTO:DANIEL PINO/AGENCIAUNO

En el Consejo de Presidentes sí le pidieron explicaciones por esto…

Sí. Uno siempre está sujeto a explicar todo. Y eso es parte de la función de la Unidad de Control Financiero. Debemos informar a los tribunales, al consejo de presidentes, al directorio. Estaban molestos por el tema de la CMF. Insistían en cómo no estaba siendo fiscalizado este club. Ahí, tal como te expliqué recién, el IND es el que tiene que fiscalizar. El club se aprueba antes que sea registrado.

¿Hay más clubes pendientes con la CMF?

Ninguno.

¿El fútbol chileno está limpio?

El fútbol chileno está limpio y en vías de ser más transparente. La limpieza uno la tiene que ver a nivel de transparencia. Si logramos ser cada vez más transparentes, vamos a dar certezas que el fútbol es limpio.

¿Falta colaboración de los clubes?

Sí, pero los clubes son los que han aprobado el reglamento. Esto no existe en ninguna parte de la región. Nuestro ejemplo a seguir es el de la Liga, que es la que tiene el control financiero más potente en Europa. Incluso superior a lo que hace UEFA. A veces somos autoflagelantes, somos buenos para criticarnos, pero si miramos al lado estamos bastante mejor. Estamos siendo pioneros en ciertas materias en la que no nos damos cuenta.