Hans Martínez denuncia a Lautaro de Buin: “No están respetando el contrato que tengo por todo 2021″

A fines de 2019, Hans Martínez (34) era anunciado como una de las contrataciones estelares de Lautaro de Buin. El Toqui, hoy en la mira por incumplir los requisitos para participar en el profesionalismo, buscaba conformar un plantel competitivo para la temporada siguiente y el ex defensor de Universidad Católica llegaba a aportar su experiencia para aspirar al ascenso a Primera B al año siguiente. El objetivo deportivo se cumplió, pero la relación está rota. El futbolista acusa que el club no le cumplió los compromisos que adquirió al momento de su fichaje. Ya lo llevó ante la Inspección del Trabajo, que deberá resolver la controversia. “Ahí estamos en un tema ya complicado, porque desde enero del año pasado hasta julio, aproximadamente, no pagaron imposiciones. Y no están respetando un contrato que tengo por todo 2021. Entonces, ahí estamos con un tema complicado contra Lautaro. Hay que tratar de solucionarlo pronto, porque no es muy agradable”, explica a eldeportivo.

¿Qué le explicaron en su momento?

La verdad es que nada. Nos reunimos, nos juntamos, estábamos claros en que tenía contrato por todo 2021. Se suponía que íbamos a llegar a un acuerdo, lo cual nunca pasó. Entonces me entero de que fui despedido hace tres semanas, aproximadamente, pero no me han pagado nada. Por eso recurrí a la Inspección del Trabajo.

¿Cuánto le deben?

Todo 2021 y las imposiciones que te comenté antes.

¿Y el total cuánto es?

De montos no podría hablar, porque en mi contrato salía que si ascendíamos aumentaban las cifras. Prefiero no comentar los montos.

¿Qué explicaron le dieron para ponerle fin a la relación contractual?

Es que las explicaciones que dan no tienen sentido. Por eso me estoy asesorando bien con el abogado del Sindicato y estamos tratando de solucionar lo antes posible ese tema.

Cuando va a Lautaro lo hace una de las contrataciones estelares, junto con Fernando Meneses. ¿Quién le propone ir y qué le ofrecieron, en definitiva?

Carlos Encinas. Él fue el encargado de sentarse a la mesa, de escribir cada palabra que saliera en el contrato. Por eso me siento un poco defraudado con él, porque se ha portado súper mal este último. Que no estén respetando los contratos que ellos mismos hicieron, que ellos mismos firmaron, la verdad, es una pena.

¿Conocía a Encinas?

Lo conocí en ese momento, cuando firmé el contrato y me pareció un tipo bien, lo que conversamos, súper bien, lo que propuso como institución, como proyecto, también me agradó mucho y por eso firmé lo que firmé. Por lo que me propuso, por lo que iba haciendo. Entonces, que en este momento estén faltando a la palabra que me dieron no es bueno. No es bueno que en el fútbol pasen esas cosas.

¿Sabía quien era?

Antes de firmar, no tenía mucho conocimiento de quien era. No sabía donde me estaba metiendo. Después supe que había tenido conflictos con Vallenar, en el mismo Melipilla, con la gente. No conocía mucho a Carlos. Lo conocí ahí, cuando firme. Después fui conociendo más cosas que habían pasado.

Ahora, ¿cuál es su opinión respecto de él?

Totalmente mala, porque una persona que se sienta a conversar contigo, que él mismo hace un contrato y que después no lo respeta, habla muy mal de él y de su palabra.

Lautaro está complicado por no haber cumplido requisitos para competir durante un año…

Eso demuestra lo mal que está trabajando. Me da pena por Lautaro, que es una institución familiar, bastante linda. Lamentablemente, la gente que lo tomó acá está demostrando que está haciendo las cosas medias irregulares. Eso no debería pasar en Lautaro ni en el fútbol chileno. Debería haber un control con ese tipo de cosas, con los contratos de los jugadores. Debería ser más claro todo. Y con los contratos que deben hacer para participar en las competiciones, todo eso. No deberían pasar por alto esas cosas.

¿Qué le ha dicho su abogado?

El contrato está ahí, está claro que tengo por todo este 2021. Hay cotizaciones que no están pagados. Claramente, un abogado no te dice que va a ganar el caso en un 100 por ciento, pero me dice que están todos los antecedentes para ganarlo y para que ellos tengan que pagar este año y todo lo que me adeudan. Espero que salga todo bien y pronto haya una solución.

Y respecto de su carrera, ¿qué va a pasar?

En este momento, por cómo se dio todo, me siento un poco triste con el tema del fútbol. No es lo que esperaba. No ha salido nada hasta el momento y es difícil que salga a esta altura. Voy a tener que esperar hasta que se abra el libro de pases para ver si puedo conseguir otro club. Estoy bien, entrenando, haciendo de todo, metiéndole a full para el próximo objetivo.