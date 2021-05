La confesión de Arturo Vidal: “Desde que nos conocimos con Alexis, siempre hemos tenido una competencia sana por quién es el mejor”

Arturo Vidal habló de su relación con Alexis Sánchez y de la selección chilena. El volante aseguró que el Niño Maravilla está contento en el Inter, donde ambos se coronaron campeones de la liga italiana. También sostuvo que la Roja tiene que ir con lo mejor a la Copa América y las Eliminatorias.

“Desde que nos conocimos con Alexis en Colo Colo siempre hemos tenido una competencia sana por quién es el mejor. Y ahora que nos volvimos a juntar en el Inter volvimos a lograr un objetivo. Eso quiere decir que todavía nos queda mucho por dar”, comentó en ESPN.

Con respecto a su futuro, señaló que tiene contrato con el Inter y que no piensa en marcharse en estos momentos. “Es muy difícil hablar de eso. Salimos campeones hace poco. Tenemos contrato (con Alexis). Es muy pronto para pensar en otros clubes”, sostuvo.

Sobre su lesión, dijo que se está recuperando de buena forma: “Estoy cada día mejor. Tuve una molestia pero nada tan grave como para dejar de jugar tanto tiempo. Venía desgastando las rodillas hace mucho tiempo, así que decidí parar”.

Al respecto, señaló que espera mejorarse completamente de su dolencia para estar en la Selección. “Quiero prepararme. Mi rodilla ada vez está mejor. Si es que estoy bien, quiero estar. Tampoco quiero estar y no ser aporte. Si estoy bien daré el máximo por la Roja”, adviritó.

Chile enfrentará a Bolivia, por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, en San Carlos de Apoquindo. “Extraño, muy pocas veces he jugado en ese estadio”, comentó Vidal.

El Rey aseguró que Chile tiene que enfrentar las Eliminatorias y la Copa América con lo mejor que tenga a disposición: “Ir cambiando jugadores para dos campeonatos no me gustaría. Me gustaría que fueran los mejores, más alguno que se sume y que ande bien. Hay que ir a ganar la Copa América. Eso va a ayudar mucho a los jugadores”.

Sobre un eventual regreso a Sudamérica, el volante dijo que su sueño era jugar en el Flamengo. También mencionó a Boca Juniors y luego a Colo Colo. Otro equipo al que le ilusionaría llegar es el América de México. “Ojalá se me dé la posibilidad de jugar en alguno. Mientras tanto quiero seguir acá intentando ganar la Champions”, cerró.