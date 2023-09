Aún le pena la Ciudad Deportiva a “Bam Bam”: exasesor de Zamorano exige millonaria indemnización y disculpas públicas al ídolo nacional

Desde el 2017 la extinta Ciudad Deportiva del exfutbolista Iván Zamorano llegó a la justicia. La última de estas acciones judiciales fue en febrero del año pasado, cuando el exasesor del ahora comentarista deportivo lo demandó exigiendo una millonaria indemnización y que, además, el referente nacional se disculpe públicamente.

Se trata de una demanda ingresada por el ingeniero José Miguel Guzmán Pérez ante el 10º Juzgado Civil de Santiago en contra de Zamorano y su socio el exkinesiólogo de la selección chilena, Alejandro Kock. Quien firma la demanda es el propietario de RedSolución, empresa que se encargaba de la materia contable y tributaria de la Ciudad Deportiva.

En la acción judicial, que tuvo una frustrada audiencia de conciliación esta semana, el ingeniero comercial solicita una indemnización por “lucro cesante” y daño moral. Esto porque el otrora “9″ de “La Roja” lo acusó de estafa en medio de los líos económicos de la “Ciudad Deportiva”, caso en el que finalmente Guzmán resultó absuelto. En el libelo se pide una suma total de $600 millones.

El inicio de la disputa

El caso se inició el 2017. Ese año, el exfutbolista del Real Madrid, a través de su compañía Del Inca Sociedad de Inversiones Limitada, se querelló en contra del gerente de la propia empresa, Miguel Fernández Ainzua, “su hombre de confianza”, según sostiene la querella. A este, lo acusaba de haberlo defraudado y estafado por $85 millones junto a José Miguel Guzmán, propietario de RedSolución.

Sin embargo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago finalmente absolvió a los acusados en mayo del 2021, sentencia que fue confirmada meses después por la Corte de Apelaciones capitalina. Es por eso, que en febrero de 2022 el propietario de la empresa de asesoría financiera demandó a Zamorano y Kock, sosteniendo que la acción judicial en su contra generó perjuicios en sus personas y la de su empresa, la que -asegura- contaba con vasta experiencia.

El abogado demandante, Rodrigo Ortiz, asegura a La Tercera que “al haber sido imputados, denostados y menoscabados públicamente por parte de los primeros, con imputaciones falsas en los medios de comunicación social, ante el Ministerio Público y los tribunales de justicia, se les ocasionó perjuicios a su honra y el buen nombre, avaluados en $600.000.000″.

Ortiz explica que el daño se produjo “cada vez que mi representado se reunía con alguna empresa o persona, le preguntaban si era verdad esta acusación, situación que provocó desconfianza en su reputación por los servicios que el y su empresa prestan y en que la confianza y el prestigio resultan fundamentales lo que finalmente deterioró su salud”.

Por lo mismo, asegura, han solicitado que además de la indemnización, se pidan disculpas públicas por parte de Zamorano y Kock. “Se solicitan disculpas públicas a José Miguel Guzmán Pérez y a RedSolución Asesorías Limitada, por la errada y negligente persecución penal de la cual fue víctima el primero, de los consecuentes daños que éstos provocaron y por las imputaciones falsas ocasionadas a ambos en los medios de comunicación social”, afirma el abogado.

“Un caso zanjado”

La demanda civil, tuvo su capítulo más reciente esta semana. Y es que para el miércoles 20 el tribunal fijó la audiencia de conciliación entre las partes. El exfutbolista, a través de su abogado, respondió a la acción judicial. En el texto, el abogado Guillermo Arthur de La Maza refuta cada una de las acusaciones en contra de “Bam-Bam” y su socio. Afirma que es falso que el ahora comentarista de televisión y Kock hayan imputado delitos al exasesor.

Pero no sólo eso, la contestación afirma que Guzmán jamás tuvo perjuicios económicos “como consecuencia directa e inmediata de las conductas que se imputan en la demanda”. Además de eso, la respuesta dice que en el fin de Ciudad Deportiva, el ingeniero renunció “a cualquier cargo o reclamo que pudiere hacerse valer con motivo u ocasión de la materia de esta transacción”.

Consultado al respecto, el abogado Arthur de La Maza explicó a La Tercera que finalmente la audiencia de conciliación no se concretó pues Guzmán no se presentó. “Nosotros probaremos los fundamentos de las defensas que hicimos valer y demostraremos que este, tal como alegamos, es un caso zanjado mediante una transacción que se celebró con el señor Guzmán, lo que da cuenta que ya no existe ninguna diferencia pendiente. Y además probaremos que los administradores de la Ciudad Deportiva, en el tiempo en que se reprocha, actuaron en consecuencia con una auditoria y como cualquier persona razonable lo hubiera hecho ante los antecedentes que existían disponible”, asegura el abogado.

Como sea, ahora será el 10º Juzgado Civil de Santiago quien pase a la fase de la prueba, en que ambas partes deberán exponer sus pruebas y tras el análisis del juzgado fallar si es que la exfigura del Real Madrid debe pedir disculpas públicas a quien fuera su colaborador en el trunco sueño de la “Ciudad Deportiva” que hoy aùn le pese al ídolo nacional.