“Estas cosas son una caricia al alma”: el logro que llena de orgullo a Iván Zamorano

La carrera de Iván Zamorano estuvo plagada de logros trascendentes. El más recordado es su condición de Pichichi de la liga española, cuando defendía al Real Madrid. A Bam Bam lo recuerdan los hinchas del Inter de Milán, los del América de México y los de Colo Colo, las camisetas que vistió después de alcanzar la cima de su carrera. Y, por cierto, también lo hacen los de Cobresal, Saint Gallen y Sevilla, las escuadras que defendió en la antesala de su momento más estelar. Ni hablar de los recuerdos que dejó jugando por la Roja.

El maipucino, quien en la actualidad se dedica al comentario televisivo, sigue recibiendo reconocimientos, que toman especial valor por el tiempo que ha transcurrido desde que dejó el fútbol, en 2003: ahora es parte del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, una instancia que funciona en México y que cuenta con el aval de la FIFA.

Solo cracks

La lista de jugadores que pasaron a integrar el registro da cuenta de la importancia del logro. Junto a Bam Bam fueron distinguidos Andrea Pirlo, David Beckham, Oliver Kahn, Juan Román Riquelme, Diego Simeone y José Luis Chilavert. En la lista también apareció Rodrigo Ruiz, delantero nacido en Chile, pero que se destacó en su paso por el fútbol azteca.

Iván Zamorano, en el Duelo de Leyendas que disputó en el Estadio Nacional (Foto: Photosport)

Además, Sepp Maier recibió una distinción en la categoría Decano y Kristine Lilly fue galardonada en el fútbol femenino.

Bam Bam es, por cierto, el primer chileno que alcanza un sitial que también ocupan leyendas como Pelé, Maradona y Cafú. Para dimensionar la importancia del reconocimiento, basta decir que figuras como Marcelo Bielsa, Landon Donovan, René Higuita, Gary Lineker, Miroslav Klose, Paul Gascoigne, Davor Suker y Michael Ballack, quienes también postulaban en la categoría Internacional, finalmente no fueron considerados.

Orgullo

Zamorano no escondió su orgullo. “Valoro mucho el cariño de la gente, estas cosas son una caricia al alma”, graficó. “Estos logros me siguen emocionado, estoy orgulloso de ese futbolista que fui. Le diría al yo del pasado que realmente fue un grande en toda la extensión de la palabra. Así me considero por la marca que dejé en cada uno de los clubes en los que fui participe”, declaró al medio W en el marco de la ceremonia.

En la votación participaron periodistas de América, Europa, África y Asia. A partir de esos sufragios se constituyó una lista de 17 nombres que fueron perpetuados en la instancia.