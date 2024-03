Iván Zamorano aborda el futuro de la Roja: “Con Gareca vuelve la esperanza, pero hay que tener los pies en la tierra”

Iván Zamorano reconoce que, a sus 57 años, haber jugado sucesivamente partidos en el Estadio Nacional y el Monumental le pasa la cuenta. “Voy a dormir en una piscina de esas con hielo”, bromea en el inicio de su diálogo con El Deportivo. Más en serio, valora la posibilidad de visitar Chile. Lo hace desde la perspectiva familiar. “Para la familia Zamorano Alberó ha sido un fin de semana de ensueño. Y para mí, jugar con amigos, volver a juntarme con Marcelo (Salas), despedir a Jaime (Valdés)... Me voy feliz a Estados Unidos”, plantea.

Antes de partir, se toma el tiempo de analizar la actualidad del fútbol nacional. Esa revisión, incluye el inicio del ciclo de Ricardo Gareca en la Roja. “Fue positivo. Se vieron cambios interesantes. Desde el punto de vista táctico cambiaron muchas cosas, se hizo una buena planificación y hubo actitud. Chile mostró que tiene temple para contrarrestar lo que se ha hecho”, evalúa.

Entre la Roja y el Cacique

¿Qué le gustó de la Selección?

El equipo terminó jugando contra Albania con un 4-3-3 y eso no se había visto en mucho tiempo en Chile. Me gustan los técnicos ganadores, que van hacia adelante, que tienen una idea, una filosofía, que es la que nosotros hemos perdido con los último. Vuelve la esperanza, pero hay que tener los pies en la tierra. Confiar en el equipo, en Gareca. Tiene los méritos suficientes para poner al equipo como protagonista. Viene una Copa América y hay que estar preparados.

Se le ve feliz en Macul.

Regresar acá, para mí es emocionante. Lo viví desde que crucé la puerta.

¿Qué le pareció la cancha, que la Conmebol cuestionó?

Está bien. Se puede mejorar muchísimo, sobre todo las áreas. Después, creo que somos muy exigentes. No conocemos mucho las canchas de Sudamérica. Algunas están peores que esta y no se habla absolutamente nada. Pero somos Colo Colo, el equipo más grande de acá, y a veces estas cosas salen a relucir.

Iván Zamorano, en el Duelo de Leyendas que se disputó en el Estadio Nacional (Foto: Agenciauno)

¿Cómo ve a Colo Colo, pensando en la Copa Libertadores?

Es esperanzador. Comenzar una Copa Libertadores de la forma en que lo hizo, dejando atrás al mejor equipo argentino y después a un equipo paraguayo difícil, luchador, es bueno. Es un grupo difícil, complicado, pero somos Colo Colo, estamos acostumbrados a pelear por todo. Tenemos una buena plantilla. Lo más importante es que los jugadores estén al 100, al 200 por ciento. Que los respeten las lesiones, que puedan trabajar tranquilos. Hay un técnico que sabe lo que es llegar a una final de la Copa Libertadores, cómo jugar.

¿Qué importancia le asigna al arribo de Arturo Vidal?

Es fundamental. Todos los equipos necesitan un líder y Arturo lo es. Lo primero que hice fue agradecerle la posibilidad que nos da a los hinchas colocolinos de disfrutar de su fútbol. Después, en lo físico, lo futbolístico, poco a poco Arturo va mostrando su valía, el liderazgo que tiene dentro de la cancha. Estando bien físicamente, es un monstruo, un fenómeno. Lo quiero siempre en mi equipo.

La búsqueda de un ‘9′

Hace rato que Colo Colo viene buscando un centrodelantero, ¿qué le parecen los que hay?

Me gusta lo que hace Paiva, que es físicamente muy grande, muy potente. Me gusta que salga y después entre, pero ojalá que tenga esa misma fuerza para salir y para entrar. También me gusta el jugador de área, pero Colo Colo no lo ha tenido. Damián también tiene características de ser un jugador muy potente y de espacios largos. Es un jugador de características europeas. Ese sistema táctico de Almirón lo que requiere es que el 9 no sea un tipo estático, sino que genere espacios para los que llegan.

¿Como lo hacía Lucero, quizás?

Sí, pero lo que busca es que tengan un nivel, que lo vamos a necesitar. De verdad, con Paiva, con Damián, estoy tranquilo. Aparte, está Bolados, que juega en todo el frente del ataque. Por el lado derecho, por el izquierdo o puede terminar una jugada de ‘9′, como lo hizo en la Selección. Deberíamos estar tranquilos.

Desde que se fueron Salas, Suazo y usted, Chile busca un ‘9′, ¿puede ser Damián Pizarro?

Me gusta. Es joven, tiene una fuerza física increíble. Tiene características y el ADN de un jugador europeo. Ahora, es indudable que está en pleno período de aprendizaje. Entonces, a veces le exigimos demasiado por la calidad que tiene y creo que deberíamos dejarlo tranquilo, que crezca, que evolucione. Estoy convencido: de aquí a un par de años, Damián Pizarro va a ser el 9 de la Selección.

¿Qué le falta aprender?

Es joven. Tiene que estar abierto a hacerlo, a seguir creciendo. En el control orientado, le falta, en la definición o en el cabezazo. Va a aprender. Estoy convencido de lo que va a ser.

¿En el Udinese se tomarán el tiempo de mejorarle?

Isla no llegó siendo un jugador de excepción. Alexis se fue siendo figura, pero tampoco llegó en condiciones de ser… Entonces, Damián llega al equipo perfecto para seguir creciendo.