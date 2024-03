Martín Lasarte reaparece para criticar a Darío Osorio

Darío Osorio fue uno de los grandes favorecidos con la gira internacional que tuvo la Selección Chilena por Europa. En los duelos frente a Albania y Francia, el jugador de 20 años destacó en ambos compromisos y brilló al convertir el segundo tanto en la caída 3-2 con el combinado galo.

Además de las alabanzas que recibió por parte del público chileno, el delantero recibió elogios del Midtjylland, club danés en el cual milita y es figura pese a su corta edad. Sin embargo, para un viejo conocido de la Roja, la estadía del joven valor nacional en el cuadro nórdico no es la mejor para que potencie su nivel.

Martín Lasarte, exentrenador de Universidad de Chile y del Equipo de Todos, cuestionó la decisión que tuvo el deportista al momento de elegir una liga que no es de las más importantes del Viejo Continente. “Yo lo veía entrenar en el equipo Sub-20 y tiene una calidad y morfología fantástica. No me parece una elección adecuada irse al fútbol de Dinamarca. Quizás dé el salto, pero debió haberse ido a un fútbol como el de Países Bajos o España para terminar su formación”, recalcó el charrúa quien lo ha seguido desde su etapa infantil en la U, y en su posterior trabajo como seleccionador.

En diálogo con el medio 100% azules, Machete aseguró que la formación de Osorio hubiera sido mejor si se le emparejaba más con Lucas Assadi en el ataque estudiantil. “Nunca se les encontró una posición en el campo de juego. A veces eran media punta, otras veces iban más pegados a la banda y otras un segundo delantero. A esa edad, es complicado”, afirmó.

A pesar de los dichos del adiestrador, Darío Osorio está feliz en Dinamarca. El jueves, el Midtjylland publicó un video para homenajear al formado en la U y destacar su esfuerzo por viajar a un país que se encuentra a 12.000 kilómetros de distancia de su tierra natal.

En el registro audiovisual también se remarca su proceso de adaptación y el nivel que exhibe en la división de honor del balompié danés. Con 16 partidos disputados, el nacido en Hijuelas acumula seis goles y tiene al Midtjylland en el primer lugar con 48 puntos, a una unidad de los 47 que posee el Brondby.

Sigue cesante

En el caso particular de Martín Lasarte, la situación laboral es complicada. Pese a su nutrido currículo en el que destaca la Real Sociedad y Nacional de Uruguay, el oriental aún permanece sin encontrar un club al cual dirigir.

Con su paso más reciente en la Selección de Chile, el hombre de 63 años no ha recibido el llamado de ninguna institución que le resulte cercana. Para Machete, quedarse en Sudamérica es prioridad. “Lo último que he tenido es de estas cosas medias extrañas, de tierras lejanas, donde a mí ya me ha tocado un par de veces y hay que estar fuerte anímicamente, es bravo alejarte otra vez. Uno quiere quedarse un poco más cerca de Uruguay”, comentó a principios de febrero en conversación con una emisora de su país.