Jorge Valdivia pierde la paciencia con Lucas Assadi y le envía potente recado a la joven promesa de la U

Universidad de Chile enfila como uno de los candidatos a competir por la corona del Campeonato Nacional tras su gran arranque en este 2024. Con rendimientos individuales destacados y un esfuerzo colectivo digno de admirar, el cuadro que adiestra Gustavo Álvarez poco a poco encuentra su mejor versión.

Sin embargo, hay un futbolista de los azules que no ha podido sobresalir como se esperaba en el inicio de la actual temporada del balompié criollo. Se trata de Lucas Assadi, volante ofensivo de la U, que a pesar de sus grandes capacidades con el balón, aún no puede establecerse como uno de los inamovibles del esquema titular.

En ese sentido, uno de los que fue crítico con su situación y rendimiento, fue Jorge Valdivia. En conversación con Radio ADN, el Mago preguntó sobre el porqué de la baja en el nivel de uno de los deportistas más promisorios de nuestro fútbol. “¿Qué hace que no explote Assadi? No creo que sea un jugador conflictivo, le entrega todo su tiempo al fútbol. Tiene las características, las condiciones, es inteligente, físicamente es mucho mejor que yo a la edad de él, se cuida.¿Cuándo va a explotar?”, lanzó el ex jugador de la Selección Chilena y Colo Colo.

Para el campeón de América en 2015 con la Roja, Assadi ya debería hacer gala de su talento con el uniforme azul y ser uno de los protagonistas del ataque del cuadro universitario. “Yo creo que él está mentalmente mejor preparado que Darío Osorio. Y miren dónde está uno y dónde está el otro”, comentó Valdivia, quien también aseguró que los pocos minutos en un tramo del mando de Mauricio Pellegrino fueron claves para que se fuera quedando relegado poco a poco.

Además, el actual comentarista televisivo y radial señaló que esta problemática no suele ocurrir en las mejores escuadras de Sudamérica. “No sé si ha sido bueno protegerlo. Yo no me imagino al DT de Palmeiras protegiendo a Endrick. Una cosa es abstraerlo de la presión externa, otra una excesiva protección. Me gustaría que en algún momento Assadi dijera ‘me pasa esto’”, concluyó.

Con esta presión sobre sus espaldas, Lucas Assadi quiere volver a ser un nombre importante para el rendimiento de los estudiantiles. En 72 partidos disputados con la camiseta laica, el jugador de 20 años tiene cinco goles y tres asistencias, números que buscará incrementar en los próximos duelos para ser uno los comandantes del ataque.

Su siguiente oportunidad será este sábado a contar de las 18:00 horas, instancia en la que Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a O´Higgins de Rancagua con las chances de encumbrarse al liderato. El desafío no es fácil: en los últimos cinco enfrentamientos ante el Capo de Provincia en calidad de local, la U ha perdido los cuatro más recientes.