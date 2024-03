Jorge Sampaoli se acuerda de la U con emotivo video para festejar su cumpleaños

En Universidad de Chile todo es festejo tras vencer a Colo Colo en el estadio Monumental luego de 23 años. En sintonía con aquel histórico triunfo en el Superclásico del fútbol chileno, los universitarios festejaron por partida doble con una fecha importante para uno de los personajes más relevantes de toda su historia. Jorge Sampaoli, entrenador que llevó a lo más alto a los azules, celebró su cumpleaños con un video en el que salen múltiples registros de su paso por el elenco estudiantil. En las redes sociales del club laico también respondieron con un afectuoso saludo.

Se recuerdan con cariño

La historia que une a Jorge Sampaoli con Universidad de Chile es amplia y exitosa. El casildense es considerado, para muchos, como el mejor director técnico que ha tenido la institución en todos los años de su existencia. Su palmarés lo justifica. Desde su llegada en 2011, los universitarios obtuvieron un inédito tricampeonato, ganaron la Copa Sudamericana de manera invicta y de paso, sumaron el primer trofeo internacional a las vitrinas del club.

Por esta razón, la conexión que existe entre el argentino y la hinchada azul es total, y ambas partes se envían mensajes de agradecimiento cada vez que pueden. En esa misma línea, el festejado entrenador publicó en su cuenta oficial de Instagram un videoclip en el que recopila grandes momentos de su trayectoria. El material audiovisual que posee imágenes de la Selección Chilena, del Olympique de Marsella, del Flamengo, entre otros cuadros en los que dirigió, destaca por la gran presencia de registros de su periplo por la Universidad de Chile, conjunto con el que más disfrutó y más títulos conquistó. “El final siempre es en donde partí. A mí me gusta la pelota”, dice el mensaje en su posteo.

Pero como era de esperarse, la U no quiso ser menos en el homenaje a su mítico ex estratega y respondió con una publicación en señal de gratitud. “El amateurismo no se olvida jamás, profe querido. Feliz Cumpleaños Jorge Sampaoli”, expresaron los azules en X.

Los hinchas también fueron parte de los agradecimientos. “Gracias por tanto, hiciste muy feliz a Chile! Feliz Cumpleaños” y “El mejor técnico que ha estado en nuestra gloriosa y en la selección feliz cumpleaños profe querido y amado”, fueron algunas de las frases de los fanáticos bullangueros en las redes sociales.

Con los afectuosos saludos en el día que celebra su nacimiento, Jorge Sampaoli espera encontrar prontamente a un equipo al cual comandar. Actualmente, el DT campeón de la Copa América con Chile se encuentra sin club y su nombre es sondeado desde Brasil, país en el que reside desde su salida del Mengao en 2023.