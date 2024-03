La respuesta de Israel Poblete a Arturo Vidal por tratar de “equipo chico” a la U

En Universidad de Chile volvieron a las ruedas de prensa. Este martes, a primera hora, Israel Poblete conversó con los medios para analizar el duelo frente a Colo Colo, que marcó el fin de una racha de 23 años de los azules sin saber de victorias en el Monumental. Además, proyectó el cotejo frente a O’Higgins, que se jugará este sábado, en el Nacional.

Más allá de la alegría que existe en la U, la figura del Superclásico respondió a los constantes ninguneos de Arturo Vidal. “Bien la U, los felicito por el triunfo, no digo nada de eso. Solo dije que veremos quién levanta la copa a fin de año, eso es lo importante. Hay que felicitarla aunque jugaron como equipo chico, ratón, ratón, pero ganaron los tres puntos y listo, se acabó”, dijo Vidal, en su canal de Twich.

Durante este lunes, además, lanzó diferentes burlas contra los seguidores estudiantiles, quienes lo apuntan como “mufa”. “Los chunchos la última vez que celebraron fue cuando los saqué campeón de América con la Generación Dorada. Cuando los sacamos campeón de América ahí recién salieron campeones”, expresó el volante en el vivo. “Aparezcan los chunchos, deben estar celebrando todavía(…) Mufa es como mala suerte dicen y me dicen a mí, algunos, los chunchos, porque dije que les íbamos a ganar, pero ellos nacieron con mufa, no han salido campeón nunca”, continuó.

Por lo mismo, desde el Centro Deportivo Azul, Israel Poblete le contestó al King. “Creo que Arturo Vidal es un jugador a nivel nacional muy importante. Respeto mucho lo que piensa, pero obviamente no lo comparto. No fuimos a jugar como equipo chico, les atacamos bastantes veces y tuvimos la pelota”, dijo el exjugador de Huachipato. “Nos enfocamos en celebrar el triunfo histórico que tuvimos, pero no es lo más importante”, lanzó.

Poblete continuó con su análisis. “Queremos enfocarnos en crecer como equipo y ganar el sábado, esas son declaraciones personales, esas preguntas debieran hacérselas a él. No comparto sus palabras y prefiero enfocarme en el sábado”, cerró.

Universidad de Chile se medirá frente a O’Higgins, en el Estadio Nacional. Los azules buscarán su cuarta victoria consecutiva, que los instalaría en lo más alto del Torneo Nacional.